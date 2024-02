En reuniones de empresarios, banqueros y sindicalistas se habló mucho este fin de semana de los últimos movimientos de dos hombres muy cercanos al presidente de la Nación, Javier Milei.

También se debatió sobre el mayor poder que va ganando su hermana Karina Milei quien sumó como su segundo al operador político Eduardo "Lule" Menem y también tuvieron su lugar las charlas sobre filtraciones de información y de algunas operaciones que provendrían desde la Casa Rodada contra el propio Milei y algunos de sus ministros más cercanos.

El sábado, la hermana del presidente estuvo en el Law Tenis de Palermo acompañada del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menen para ver al español Carlos Alcaraz. Al parecer Karina es fana del tenista español.

La frase de Milei que las decisiones en el gobierno las toma con su hermana Karina y Santiago Caputo, pero si hay un cuarto, ahí entra Nicolás Posse, fue tal vez lo más comentado este fin de semana en círculos empresarios. Un gran foco de preocupación de los hombres de negocios fueron las declaraciones del presidente contra la cantante Lali Esposito y su tuit criticando una nota de Alejandro Borenstein en Clarín.

El viernes por la noche en un conocido resto de Avenida Figueroa Alcorta, donde se dan cita empresarios muy importantes del rubro local, en una mesa de unos 12 hombres de negocios del rubro de la publicidad y el entretenimiento se habló mucho de la meteórica carrera en la política y en el mundo de los negocios del asesor presidencial Santiago Caputo.

Karina Milei va ganando cada vez más lugar dentro del gabinete nacional

Comparan el "Grupo Sushi" de Antonio De La Rúa con el "Grupo Los Jaimitos" de Santiago Caputo

"Este chico me hace acordar al Antonito De La Rúa de fines del 99 cuando su papá Fernando de la Rúa llegó al poder y armó el famoso Grupo Sushi para manejar la comunicación del gobierno y hacer todo tipo de negocios cruzados".

El empresario recordó a los presentes que ese grupo estaban su hermano Aíto, Darío Loperfido, Lautaro García Batallan, Darío Richarte y Hernán Lombardi.

Caputo está relacionado a la consultora política "Move Group", donde trabaja junto a Dereck Hampton, Rodrigo Lugones, Tomas Vidal y Guillermo Garat el nuevo vicepresidente de YPF.

En fondo de la mesa, muy bien regada, un empresario del rubro de la publicidad comentó acerca de los problemas que puede llegar a tener Caputo en su doble rol de asesor presidencial y de empresario del rubro publicitario y de la consultoría política.

A Caputo se lo señala como uno de los negociadores de la caída Ley Ómnibus y de la frase "los cordobeses son unos forros y hay que echarlos a todos".

Luego de la derrota del gobierno en el Congreso le habría pedido a Milei la cabeza de los cordobeses Osvaldo Giordano de ANSES y del secretario de transportes Franco Mogetta a quien responsabiliza por las demoras de los usuarios para acreditar la tarjeta SUBE.

Las filtraciones, preocupación de empresarios e inversores

En tanto el domingo al mediodía, en un asado a la estaca, en una gran estancia de la localidad de Luján de un empresario que se dedica a la venta de equinos al exterior se comentó una noticia que sorprendió a los comensales.

"Hoy me llamó un amigo desde Washington y me comentó que hay preocupación en el exterior por las noticias que dieron el sábado algunos medios acerca de la preocupación del ex presidente Mauricio Macri sobre las tareas de espionaje de las que estaría siendo objeto.

También se comentó allí el caso de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello quien se habría asustado mucho cuando notó que de un día para otro le habían cambiado su custodia personal, pero también habría otro ministro que habría sido objeto de algún tipo de maniobra de espionaje.

El apuntado en esa reunión fue el titular de la AFI, el joven abogado Sebastián Sívori, quien sería junto a un grupo de militares retirados de la Fuerza Aérea uno de los responsables de monitorear muy de cerca los movimientos de varios funcionarios.

En relación a algunas informaciones que se filtran desde la Casa Rosada un empresario del rubro de la medicina prepaga que se jactaba de conocer a algunos funcionarios comentó que "hay mucha preocupación en el entorno presidencial de las filtraciones. El periodismo se entera de reuniones de las que solo están al tanto el presidente, su hermana Karina, su jefe de Gabinete Nicolás Posse y el asesor presidencial Santiago Caputo".

Los empresarios se muestran temerosos por la cantidad de información que se filtra desde la Casa Rosada

¿Hay operaciones internas contra el propio Milei?

También se habló de operaciones contra el propio presidente y varios de sus ministros. "En el entorno presidencial hay mucha preocupación y las sospechas recaen en un funcionario de segunda línea que trabaja en la Casa Rosada" comentó el empresario.

Por otro lado, el sábado por la noche en una multitudinaria fiesta de cumpleaños en un conocido resto bar de la Costanera, se festejaron los 60 de la mujer de un empresario del rubro del real estate. Se habló mucho de la nueva metodología que utiliza el gobierno para nombrar funcionarios "ad honorem" en puestos claves.

Ayer al mediodía en un asado multitudinario en Highland Park en la casa de un empresario relacionado con los sindicatos se habló mucho del tema de la liberación de los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

"Si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6.000.000 de trabajadores opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual del sector de la salud" comentó un líder sindical de una empresa autopartista.

En ese sentido la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) adelantó que, hoy o el mañana a más tardar, se publicará la reglamentación de una parte del DNU 70/23 que habilitaría la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores, al quedar sin efecto determinadas resoluciones que no lo permitían.

Al respecto en esa reunión se comentaron allí las declaraciones de este fin de semana el secretario de Acción Social de la CGT y titular del gremio sanitario (SGBATOS), el inoxidable José Luis Lingeri, que analizó el cambio que se viene en las obras sociales.

La desregulación de las obras sociales

"La desregulación de las obras sociales ya está desde la década de los ’90, en el Gobierno de Menem y Cavallo; lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo puede hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese.

Por otra parte, se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria, para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Supuestamente (no se conocemos el texto final de la reglamentación) se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas.

Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez echa la opción deberá permanecer un año en la misma.

"Lo que no está resuelto por ahora en estos cambios son los medicamentos de alto precio, que deberían ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. Es ese caso el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios" remarcó Lingeri.

En medio de la conversación un empresario proveedor de una empresa de servicios públicos con fuertes lazos con el gobierno comentó cómo se distribuyen las tareas hoy en el gobierno de Milei.

"El país se maneja así" dijo el hombre y explicó "por un lado está Javier Milei como Presidente de La Nación y ministro de Economía y, por otro, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse que se mueve como un jefe de estado paralelo ya que controla las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura, la Aduana, la AFIP, los servicios de inteligencia de la AFI, las cajas del ENACOM, del PAMI, del ministerio de Salud pero no puede manejar la de la ANSES donde está Caputo quien inventó el cantito de la casta tiene miedo. Tal vez algunos que en el gobierno que están haciendo muchos negocios lo deberían tener también" comentó el hombre a la hora de los postres y los habanos.