A pesar de no haber estado en la reunión con los gobernadores, el presidente Javier Milei consiguió enfriar su pelea con los gobernadores y empezar a acercar posiciones para buscar la aprobación en el Congreso de una renovada Ley de Bases o "Ley ómnibus", mientras se abre una negociación en torno a la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Ese fue al menos el mensaje que se buscó transmitir luego del encuentro que encabezaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La intención del Gobierno es encaminar, si todo sale como espera, la firma del Pacto del 25 de Mayo en Córdoba.

"Buena reunión", "buscar consensos" y "mesa de trabajo" fueron los términos más utilizados en los que coincidieron Francos y gobernadores como el entrerriano Rogelio Frigerio, el chubutense Ignacio Torres (ambos del PRO) y el tucumano Osvaldo Jaldo, del peronismo. Todos, incluso los que no hablaron luego de la reunión, trataron de dar una señal de distensión en el vínculo mientras la negociación se pone en marcha.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado posterior a la reunión en el que se aseguró que "se expresó un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la Ley de Bases". Según supo iProfesional, el acuerdo en ese punto no está tan cerrado, pero el gobierno de Milei sí se llevó un gesto de predisposición para encontrar un acuerdo, si atiende a los reclamos de distintas provincias, que son heterogéneos y para lo cual habrá próxima reunión, según adelantaron.

Milei y los gobernadores bajan el tono de la pelea: ¿habrá consenso sobre Ley ómnibus?

En la conferencia de prensa posterior a la reunión Francos estuvo acompañado por Frigerio y Jaldo. El ministro señaló que hubo "reclamos recíprocos" entre la Nación y las provincias, lo cual fue abonado por el entrerriano al señalar que se habló de "cuestiones vinculadas con las problemáticas" de cada provincia.

Afuera, el chubutense Torres -uno de los que protagonizó la última gran disputa pública con Milei- puso un ejemplo sobre la heterogeneidad de los planteos que llevaron las provincias al indicar que las patagónicas se refirieron a la necesidad de tratar en el Congreso el nuevo "marco normativo para el fomento del hidrógeno verde". Uno de los muchos temas.

El Gobierno consiguió un primer acercamiento con los gobernadores en torno a la Ley ómnibus pero sigue negociando

Para el Gobierno lo central es conseguir el acuerdo para la Ley de Bases. En ese sentido, el mensaje de la Casa Rosada sobre el "consenso mayoritario" en torno a los puntos principales de ese proyecto fue apuntalado por el tucumano Jaldo, quien aseguró que "un número importante de gobernadores se han comprometido y dieron su acuerdo".

"No hay duda que es una decisión que tiene que tomar el Congreso de la Nación (...) pero nos hemos comprometido a colaborar para que al Gobierno nacional le vaya bien", apuntó el gobernador de Tucumán, quien ya en enero había mostrado su acercamiento al oficialismo.

Francos explicó que apuntarán a reflotar el proyecto "con los consensos que que ya se habían obtenido en el Congreso", lo que implicará que tendrá "menos artículos" pero con los temas importantes para el Gobierno, como las facultades delegadas. Sin embargo, todo depende de cómo siga la negociación en las próximas semanas y allí, junto a los reclamos de las provincias, figura el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse "Impuesto a los Ingresos".

¿Cómo es la negociación que se abre sobre Impuesto a las Ganancias?

Este tema es uno de los que genera las mayores diferencias no solo entre el Ejecutivo y los gobernadores, sino también entre ellos. No todos están de acuerdo con restituir el Impuesto a las Ganancias, en parte porque no todas las provincias sufrieron de la misma manera su eliminación y, por otro lado, porque saben que esto también tiene que ver con un pedido del FMI.

Al estar relacionado con un pedido del Fondo Monetario, varios gobernadores se desligan de la explicación pública de la Casa Rosada (que su restitución es para ayudar a las provincias a recomponer sus finanzas) y señalan que el oficialismo tiene que hacerse cargo de pagar el costo político de volver a poner a parte de los trabajadores de clase media a pagar ese tributo.

En ese marco, lo que se abre ahora es una negociación. Francos anunció que se presentará un proyecto sobre "ingresos de la cuarta categoría" pero también subrayó que "entendiendo las problemáticas de algunas de las provincias" se intentará "adecuar la norma para generar la mayor cantidad de consenso".

La restitución de Ganancias es importante para Milei pero hay diferencias con gobernadores y se abre una negociación

Más adelante, ante una consulta de la prensa el ministro contó que durante la reunión "hubo algún planteo con respecto a Ganancias para que las escalas afecten a los ingresos más altos" y agregó: "Hemos recibido las inquietudes y lo vamos a trabajar". Con todo ello, el funcionario deslizó que el tema seguirá en conversaciones para definir cuál sería el nuevo mínimo no imponible.

Primer acercamiento, camino largo

El Gobierno también prevé presentar un proyecto con la nueva fórmula de actualización para las jubilaciones. Si bien Francos habló de una iniciativa puntual sobre este tema, existe la posibilidad de que se vuelva a incluir en la Ley de Bases. Este es otro de los temas que se seguirán discutiendo en las semanas por venir.

En el Congreso ya hay proyectos en ese sentido, pero el Gobierno quiere presentar una iniciativa propia con el acuerdo de los gobernadores. Y es que la reunión mostró precisamente que la administración de Milei intenta un cambio de método respecto de lo que hizo en enero con la Ley ómnibus, cuando buscó el acuerdo adentro del parlamento y fracasó.

Ahora, la intención del oficialismo es lograr el consenso con los gobernadores para que eso se traslade luego al Congreso, donde hay algunos legisladores que siempre plantearon que esta es la mejor metodología para un Gobierno que carece de mayorías propias. Uno de ellos es Miguel Pichetto, quien pasó por Casa Rosada antes de la reunión.

El resultado de la primera reunión fue favorable para el Gobierno en ese sentido. Javier Milei no estuvo pero consiguió un primer acercamiento con los gobernadores y abrir una nueva negociación para buscar el consenso que necesita no solo por cuestiones de política interna sino también porque se lo reclamó el FMI, interesado en que las reformas tengan la solidez que solo puede darle el Congreso.