Villarruel salió a apoyar al Presidente y advirtió: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

La vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel, mostró su "compromiso inclaudicable" con Javier Milei, y con la Argentina, luego de la caída del DNU en la Cámara alta.

En las últimas horas, Villarruel había recibido críticas producto de un supuesto enfrentamiento con el Presidente, luego que convocara una sesión en el Senado para tratar las medidas propuestas por el economista, ya que desde el oficialismo creían que los votos no les daban para que fuera aprobada.

Las palabras de Victoria Villarruel tras el rechazo al DNU

"Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos", expresó en un breve video difundido por X.

A su vez, Villarruel señaló que el Senado "es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina".

Otro punto que mencionó sobre la supuesta pelea con Milei, fue en torno a la comparación con Cristina Kirchner, quien mostró sus diferencias con Alberto Fernández en la anterior administración.

"Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar", sostuvo la vice.

Victoria Villarruel reiteró su "compromiso inclaudicable" con Javier Milei

"No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina", finalizó.

El comunicado oficial que criticó el accionar de Villarruel

El miércoles, con un duro comunicado difundido a través de la cuenta de la Oficina del Presidente, Javier Milei cargó -sin mencionarla- contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y un grupo de legisladores, por el tratamiento "apresurado" del DNU.

"En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstruir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política", comenzó el texto.

"Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso, violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo", resaltó.

Y detalló: "El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras cosas".

"El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 54 millones de argentinos", subrayó el comunicado.

Y concluyó: "Por último, el Presidente de la Nación agradece a aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación. Independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0%, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación Argentina".