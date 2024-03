El proyecto de poder que piensa Milei de cara a 2025: cuál es la estrategia ante la posible caída del DNU

Con el revés que sufrió el gobierno de Javier Milei en el Senado, convirtiéndose en el primer Presidente al que una Cámara le rechaza un DNU, desde la Casa Rosada apuestan a "acomodar" los índices económicos y atraer a una mayor cantidad del electorado de cara a los comicios de 2025 y así tener las mayorías necesarias para "impulsar los cambios de fondo" a los que aspiran.

"Ahora quedó en evidencia que no nos quieren dejar gobernar y ponen palos en la rueda cada vez que pueden. En las próximas elecciones (legislativas) la gente tiene que entender que para poder llevar adelante las modificaciones de fondo necesitamos tener mayoría en el Congreso", argumentó a iProfesional un funcionario.

Luego de que el Senado votó el rechazo del DNU de desregulación de la economía con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, desde la Casa Rosada anticipan que buscarán "dar vuelta la situación en Diputados porque los votos están", pero aclaran que "si no se consigue defender el decreto" van a "seguir gobernando sin DNU y sin Ley Ómnibus".

¿Qué hará el Gobierno en caso de que se caiga el mega DNU?

A dos semanas de que Milei convocó a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a firmar un "pacto fundacional" basado en 10 puntos, aunque previamente las provincias deberían apoyar la reedición de la Ley Ómnibus, desde el Ejecutivo nacional amenazan con "romper el Pacto de Mayo con los gobernadores y hacer caer el pacto fiscal".

"Si la casta política no le da al gobierno las leyes que necesita y sigue intentando afectar la gobernabilidad, es muy difícil llegar a acuerdos. Es necesario que haya diálogo y le pongan un freno a las mezquindades políticas. Si no hay DNU, no hay nada", advirtió una importante fuente con despacho en Balcarce 50 en diálogo con este portal.

La estrategia de defensa que utilizó el oficialismo fue apelar al relato a través de las redes sociales, donde dirigentes de La Libertad Avanza y trolls que responden al Ejecutivo salieron a apuntar contra aquellos legisladores que votaron "contra el pueblo", cuyos mensajes vía redes sociales fueron compartidos por el propio Milei.

Tras el rechazo al DNU en el Senado y a la espera defenderlo en Diputados, el Gobierno apela a dominar lo económico antes de las elecciones legislativas

A las horas de que el Senado rechazó el DNU, el gobierno publicó un comunicado a través de la Oficina del Presidente, donde consideró "imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos".

¿Cuál es la estrategia de los libertarios para imponerse en los comicios de 2025?

Si bien el Ejecutivo nacional plantea la "importancia de construir una mayoría propia" en el Congreso, reconocen que "en algunas cuestiones hay que ir ganando tiempo para ir hacia donde se dijo en la campaña, pero la gestión no se puede poner en pausa porque a un sector no le gusta lo que votó más del 50% de los argentinos".

"Nosotros sabemos que si logramos dominar lo económico y no ocurre ningún cisne negro, cambia toda la perspectiva en cuanto a la gestión del Gobierno. Por eso, ciertos sectores están desesperados porque saben que si nos quieren hacer daño tienen algunos meses más y se les terminó la chance. A mitad de año entendemos que vamos a poder dar buenas noticias", pronosticaron a iProfesional desde el entorno presidencial.

En esa línea, describieron cuál es el plan de La Libertad Avanza para sumar poder político: "Si efectivamente podemos dominar lo económico, llegaremos al 2025 en óptimas condiciones y con una gran ventaja respecto al resto de los espacios: somos los únicos que no renovamos diputados".

"Todo lo que sumemos en 2025 es ganancia. Tendrías, de mínima, 80 diputados. Si tenemos 80 diputados y nos hacemos de muy buenos amigos, ahí podemos meter todas las leyes que queremos", sostuvieron fuentes con acceso directo al despacho presidencial, pronosticando para ese entonces la llegada de las reformas que Milei quiere impulsar pero sabe que con la actual composición del Congreso no tiene muchas chances de aprobarlas.

Además, anticiparon que van a "hacer trabajar mucho al Congreso", ya que es "la decisión del Presidente", pero evitaron dar detalles respecto de qué implica esa determinación. "Todavía no vamos a decir cómo, pero les vamos a dar mucho trabajo. Va a ser divertido, mucho más de lo que piensan. Nosotros somos disruptivos y diferentes", agregaron.

Desde el Gobierno anticiparon que van a "hacer trabajar mucho al Congreso"

"La batalla cultural es la Ley Bases": la premisa de los libertarios en gestión

En las filas libertarias tienen en claro que la gobernabilidad se afianza con "buenos resultados en lo económico" y "ganando la batalla cultural", por lo que creen que "muchos se comieron la curva" pensando que "pondrían en jaque al Gobierno por no votar la Ley Bases o rechazar el DNU".

"Pensaban ‘si no tienen esto no pueden gobernar’.Todo estaba planeado para que la Ley Bases fuera rechazada por varios objetivos. En principio, ganar tiempo. El otro objetivo, el más importante y trascendental, era mostrar cómo estaban divididas las aguas. Lo que pasó en el Congreso sirvió para mostrar que con el PRO estamos unidos", justificaron desde la Casa Rosada.

A la hora de explicar los motivos por los que Javier Milei triunfó en el balotaje frente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, los libertarios analizan: "Ganamos las elecciones por tres grandes temas: lo económico, la seguridad y lo que nosotros denominamos ‘la batalla cultural’".

"Por un lado, tenés que bajar la inflación, volver a crecer y que la gente empiece a ganar más plata. Por otra parte, tenés que terminar con la inseguridad, desde lo que te corresponde porque es un tema de las jurisdicciones. Y seguir haciéndole entender a la gente que la libertad es más importante que todo. Esos son los tres ejes por los que nos votaron y en los que tenemos que seguir trabajando", puntualizaron.

Finalmente, desde una de las oficinas más influyentes de Balcarce 50 resumen: "El tema de la batalla cultural es la Ley Bases, porque es una cuestión de libertades y de decisiones que hacen que la gente pueda vivir más libre, con menos regulaciones y que pueda tomar sus propias decisiones".