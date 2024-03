El Gobierno denunciará penalmente a Luana Volnovich y a los directores del PAMI en su gestión

Luana Volnovich, ex directora del PAMI y diputada por Unión Por la Patria, y otros seis directores podrían ser denunciados penalmente por la Jefatura de Gabinete en los próximos días por presuntas irregularidades en la gestión. Esto se debe a que a pesar que el organismo previsional es un ente autónomo, en la nueva estructura del Gobierno depende directamente de Nicolás Posse y del Ministerio del Interior.

Entre las irregularidades descubiertas por las actuales autoridades del PAMI se encontraron gastos exorbitantes, algunos de los cuales no tienen la documentación respaldatoria, estafas con recetas de remedios para jubilados que nunca se solicitaron pero que el PAMI se los pagó a las farmacias, prestaciones sociales otorgadas a los jubilados en la pandemia que no habrían sido destinadas para los fines reglamentariamente previstos por el propio instituto, y por los elevados gastos en obras de Infraestructura que corresponden en su mayor parte a la construcción del Hospital Néstor Kirchner en la localidad de Hurlingham que construyó y no todavía no terminó el PAMI bajo la gestión de Volnovich.

Por el momento, de acuerdo a lo pudo saber iProfesional, las actuales autoridades del PAMI siguen analizando los números solicitados por la Jefatura de Gabinete para elevar un informe final antes de fin de mes pero ya cuentan con un informe preliminar.

Según lo que pudo saber iProfesional el déficit operativo del PAMI en el 2023 habría superado la suma de más de 1 billón de pesos y de ese déficit el 25 % fue computado en el último cuatrimestre del año donde el mismo llegó a unos 250.000 millones de pesos.

Gastos en la campaña presidencial de Sergio Massa

Los números del último cuatrimestre mostrarían que dicho déficit estuvo relacionado con gastos de la campaña presidencial del año pasado de Unión Por la Patria y también en otros municipios como Hurlinghan donde triunfó el candidato de La Campora Damian Selci, un hombre ligado al ex vice director Martín Rodriguez, actual pareja de Volnovich.

Las alarmas se encendieron la semana pasada cuando las autoridades del PAMI anunciaron al Gobierno que desde mayo de este año se necesitaría un auxilio financiero para que la obra social más grande del país, que tiene unos 5.000.000 de afiliados, pueda seguir prestando servicios.

En su tradicional conferencia de prensa, el lunes pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó algunos números. Habló sobre el "despilfarro" y la "desidia" de la gestión anterior en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y destacó que desde el 10 de diciembre se recortaron 90 mil millones de pesos en "gastos políticos, en gastos innecesarios o en gastos provenientes de la ineficiencia".

En el informe que presentó el funcionario detalló que la dirección ejecutiva de PAMI, que está a cargo de Esteban Leguízamo, un profesional de extensa carrera y muy reconocido dentro del organismo, recortó de entrada unos 90.000 millones de pesos en gastos políticos, además se eliminaron unos 30 cargos de directores políticos que pertenecía a La Cámpora y que eliminó el 75% de las secretarías, y el 33% de las gerencias y subgerencias y la eliminación total de las coordinaciones locales. Adorni explicó también que: "habiéndose hecho los recortes necesarios, se evitó la catástrofe también en el PAMI".

Exorbitante déficit operativo

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso iProfesional,en marzo del año pasado el PAMI registró un déficit operativo de 6.000 millones de pesos mensuales y en mayo también volvió a registrar un déficit operativo por otros 6.000 millones de pesos, pero desde el septiembre ese déficit pasó a más de 50.000 millones de pesos y esa tendencia se mantuvo hasta que en noviembre el déficit saltó a más de 90.000 millones de pesos. En forma extraoficial se sabe que ese déficit operativo habría superado el billón de pesos a lo largo del año pasado.

Entre los desmanejos que señalan dentro de la obra social de los jubilados destacan la venta de recetas truchas por parte de algunos profesionales que se aprovechaban de la falta de rigurosidad y controles del sistema.

También se informó que el PAMI sufrió un hackeo del sistema informático en agosto del año pasado que dejó expuesta una base de datos personales de más de 5 millones de afiliados. "Son datos de jubilados que quedaron expuestos a ser víctimas de estafas telefónicas y otros delitos relacionados con el robo de datos" explicaron a Iprofesional fuentes cercanas al organismo.

El lunes pasado en un comunicado oficial, la dirección ejecutiva de PAMI confirmó que puso en marcha una serie de relevamientos cuyos resultados preliminares arrojaron que la obra social se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad financiera.

"Los datos iniciales indican que, de no haberse tomado medidas inmediatas, el PAMI habría entrado en una debacle financiera y estarían en riesgo las prestaciones que el Instituto brinda a sus afiliados", explica el comunicado. El mismo agrega que "si este esquema de despilfarro continuaba vigente, el PAMI iba a estar al borde del abismo en mayo".

Por último el comunicado describe que: "la gestión actual recibió una situación de extrema fragilidad económica como consecuencia de la falta de control y el gasto discrecional e indiscriminado de los aportes de los jubilados argentinos".

"No hay plata"

Las autoridades del PAMI utilizan la frase del presidente de la Nación Javier Milei "No hay plata" para explicar la situación actual estamos en una situación crítica. Desde hace muchos meses se está gastando más plata de la que ingresa.

Desde que asumió la actual administración se están tomando medidas de manera inmediata y se comenzó con una serie de relevamientos donde se observaron e identificaron varias irregularidades con la utilización del dinero que se necesita para darle servicios y asistencia médica a unos 5 millones de jubilados y pensionados.

Por su parte los laboratorios, a través de las tres cámaras que los representan como CILFA, CAEME y Cooperala señalan el crecimiento de la cantidad de medicamentos gratuitos entregados por el PAMI, que pasó de unos 3 millones de unidades en 2018 a 12 millones de unidades en la actualidad, lo que significan más del 75% del total de los medicamentos consumidos por los jubilados.

Al respecto desde el PAMI aclaran que el programa de medicamentos gratuitos continuará activo y que, como todos los años, el convenio está en proceso de negociación con la industria farmacéutica para asegurar la cobertura para todos los jubilados. El mismo vence el próximo 31 de marzo.

La respuesta de Volnovich

Con respecto a la futura denuncia que podría realizar el Gobierno, Luana Volnovich, respondió a las críticas por su gestión en ese organismo a través de las redes sociales. En su respuesta, Volnovich apuntó contra el Gobierno luego de las denuncias y cuestionamientos lanzados por su gestión en el PAMI durante la presidencia de Alberto Fernández.

"El Gobierno y un nuevo cuento del tío", expresó Volnovich este lunes por la tarde, en un posteo que compartió desde sus redes sociales, en el que además del descargo mostró varias placas en las que resume cómo fue su gestión en el PAMI y desmiente las denuncias del gobierno.

"El Gobierno lanzó ataques a nuestra gestión en PAMI. Puro cuento. Los 4 años fueron superavitarios", manifestó la ex titular del organismo de seguridad social de jubilados y pensionados. Además explicó que su gestió tuvo dos pilares: "superávit y ahorros" durante su gestión. Y añadió: "Pero gestionar es más que administrar, por eso a las obras sociales se las evalúa por la calidad y cantidad de prestaciones que cubren"

De esa forma, destacó las medidas que se llevaron a cabo y que derivaron en un "astronómico incremento en las prestaciones".

"Es más, el 10 de diciembre último dejamos casi $300 mil millones, que ahorramos durante nuestra gestión, en un plazo fijo y en el fondo de inversión del Banco Nación. Tanto la AGN como el Banco Nación pueden dar cuenta de eso", subrayó. "¿Por qué miente el Gobierno? ¿Por qué gasta plata y tiempo en operaciones?", se preguntó y continuó: "Estarán tratando de justificar el ajuste que preparan". "¿Será que quieren recortar medicamentos y prestaciones?", finalizó.

Hay que recordar que el expresidente Alberto Fernández y Volnovich anunciaron, en febrero de 2020, la implementación del programa "Vivir Mejor", un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos del PAMI como parte de una promesa de campaña en las elecciones de 2019. El objetivo principal, de acuerdo con la resolución que lo puso en marcha, era dar cobertura al 100% de los medicamentos esenciales definidos en el listado con el fin de garantizar el tratamiento de las personas mayores afiliadas al PAMI. Volnovich es una dirigente que viene del riñón de la agrupación política La Cámpora, cuyo jefe es el diputado nacional del Máximo Kirchner y siempre contó con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner

Las denuncias contra Volnovich en la justicia que prepara el Gobierno van en línea con las que viene realizando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien el presidente Javier Milei señala como "la funcionaria que tiene una especie de brigada anticorrupción porque cuando se instala en una dependencia del estado siempre encuentra algún hecho de esa naturaleza". En esa línea se inscriben la denuncias en la DATSE por venta fraudulenta de medicamentos oncológicos, las denuncia de la ANSES contra el ex presidente Alberto Fernández por la terciarización de los seguros que realizaba Nación Seguros y otras reparticiones del estado con brokers aseguradores y por último la denuncia contra el ex Secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico por fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad, violacion a la ética de funcionario público y la comisión de delitos penales que deberán ser investigados por estar en ambos lados del mostrador.