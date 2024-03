El Frente Renovador (FR) que lidera el ex ministro de Economía, Sergio Massa, realizó este viernes un Congreso partidario con el objetivo de elegir nuevas autoridades y apostar por "ceder espacio" a las nuevas generaciones de dirigentes.

Con la presencia de Massa, quien no hizo uso de la palabra ni fue designado para ocupar ningún cargo, el Congreso partidario nombró a Diego Giuliano como nuevo presidente del partido y a Valeria Arata en carácter de vicepresidenta.

El Frente Renovador tiene nuevo presidente: Diego Giuliano

De esta manera, a través de su nueva conducción, el FR busca diferenciarse del modelo confortativo que proponen el gobierno libertario, estableciendo "puntos de encuentro" para no seguir "exacerbando" las diferencias.

En este sentido, durante su mensaje a los presentes, Giuliano manifestó su "profunda preocupación por el clima de violencia política que alientan ciertos discursos" y llamó a dejar atrás "un péndulo en el que perdemos todos".

La reunión se desarrolló en Parque Norte, donde arribaron dirigentes de todo el país y se buscó reforzar la idea de "renovación partidaria", aunque manteniendo la identidad federal, el espíritu frentista y plural del espacio político que lidera el ex titular de Hacienda.

A pesar de haber estado alejado de los escenarios y mantener un bajo perfil, durante la jornada, Massa se hizo presente con medias de diferentes colores para concientizar sobre el síndrome de Down.

El Frente Renovador apuesta por darle protagonismo a dirigentes jóvenes.

"Fue a escuchar a las nuevas autoridades y a los dirigentes más jóvenes", aseguraron a Noticias Argentinas desde el entorno del tigrense respecto de la impronta del ex titular de Hacienda en el transcurso del cónclave.

Además de Giuliano y Arata, fueron elegidos como secretario general, Franco Aranda (San Juan), tesorero, Carlos Díaz (Buenos Aires), pro tesorero, Katia Blanc (Chaco).

El rol de vocales lo integran Verónica Larcher (Santiago del Estero), Marcelo Cordero (Catamarca), Verónica Abril (Chubut), César Lescano (Corrientes), Luciana Padulo (Buenos Aires); Héctor Rolando (La Pampa), Micaela Ferraro Medina (Buenos Aires) y Alejo Ramos Mejía (Rio Negro).

Los revisores de cuentas son Carla Pitiot (CABA), Alejandro Sandilo (Chubut), Lilia Caimari (La Pampa), José Sánchez (Chaco), Verónica Graff (Santa Fe), Felipe Baldonado (Buenos Aires), Sara Aparicio (Corrientes), Sebastián Rovira (Buenos Aires).

Para el Tribunal de Disciplina, José de Mendiguren (Buenos Aires), Alejandra Caneva (San Juan), Juan José Tufaro (CABA), Natalia Perfetti (Rio Negro) y Jorge Araujo (Tierra del Fuego).

En tanto, la Junta Electoral la componen Sofía Vanelli (Buenos Aires), Facundo Fernández (Buenos Aires), Gabriel Villegas (Buenos Aires), Vanessa Massetani (Santa Fe), Roberto Meli (Santa Fe), Abril Prevedello (Buenos Aires). Y como apoderados Sofía Vanelli y Facundo Fernández.

Cecilia Moreau y Malena Galmarini asistieron al congreso del Frente Renovador este viernes.

Otro de los oradores fue el diputado provincial de San Juan Franco Aranda, quien en el congreso ratificó el compromiso con la educación pública, al destacar la necesidad de "trabajar intensamente para que cumpla con su propósito. No alcanza con escuelas; necesitamos escuelas abiertas y que funcionen, con clases todos los días, con sueldos dignos para docentes y donde los chicos y las chicas aprendan".

"Educación pública y gratuita para que todos puedan acceder, sí, pero tiene que ser de calidad y tiene que volver a darnos orgullo", manifestó.

Por otro lado, durante el debate, Valeria Arata, expresó: "Creemos que cada argentino debe tener las herramientas necesarias para llevar adelante su proyecto de vida. No hay meritocracia posible cuando hay niveles de desigualdad tan grandes. El mérito es indispensable pero no alcanza si no hay políticas que garanticen un cierto punto de partida".

El conclave del FR se llevó adelante el mismo día y en paralelo al que realizó el Partido Justicialista (PJ), que se desarrolló en el estadio de Ferrocarril Oeste del barrio porteño de Caballito, lo que podría leerse como una muestra de autonomía por parte del espacio que lidera Massa frente a la estructura del justicialismo.