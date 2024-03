Milei insiste con la motosierra a empleados estatales y ATE respondió con un paro nacional con movilizaciones

En el medio de una jornada nacional de protesta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el presidente Javier Milei redobló la apuesta de la motosierra y la licuadora y anunció que a partir del próximo 31 de marzo no renovará los 70.000 contratos de la administración pública nacional, lo que en la práctica se puede leer como más despidos en el sector. Como respuesta, el gremio anunció un nuevo paro nacional con marchas en todo el país, aunque con fecha a determinar.

Después de las declaraciones del jefe de Estado en el IEFA Latam Forum -un cónclave de empresarios nacionales e internacionales que operan en el país- remarcó: "Echamos 50.000 empleados públicos; no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".

Poco después, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, se dirigió a Milei a través de las redes sociales y avisó: "Mire Presidente, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría" y remarcó que, "la conflictividad social en el Estado va a seguir en aumento".

La dura advertencia de ATE

Acto seguido, preguntó: "¿En serio piensa en despedir a la mitad de empleados públicos? está hablando de un imposible" y agregó que "si dispone esas cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a Usted".

El titular de ATE avisó que, si el gobierno avanza "con ese delirio" el Estado "no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas" y reiteró su advertencia por un conflicto definitivo para el mandato de Milei, "sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor, deje de mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar".

Aguiar sostuvo que "Argentina vive una etapa de transición" y planteó que "los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ’90 frente a un proceso político similar. El hecho de que alguien como Paolo Rocca tenga más funcionarios en el Gobierno que su fuerza política (LLA) que ganó las elecciones, nos muestra que estamos llamados a reflexionar".

"Enfrentamos el ajuste salarial más grandes de los últimos tiempos"

Recordó que, durante la década del 90, "supimos abrazar la consigna: ´Fortalecer el Estado para liberar la Nación´, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quien lo mire". Destacó que "en este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo" pero que, desde el punto de vista de los trabajadores, en realidad "se está debilitando".

Aguiar manifestó que "cuando decimos que sus políticas intentan destruir el Estado, en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios" y añadió que, "ha llegado el momento de abrazar nuevas consignas, tal vez la de: ´Democratizar el Estado para construir la Nación´".

Asimismo, manifestó que "son tiempos de resistir, pero también de proponer" y que la estrategia del gobierno es "que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados".

El Gobierno aclaró que no serán 70.000 los cesanteados

Si bien Milei celebró las 50.000 cesantías de estatales y la cancelación de unos 70.000 contratos, desde el gobierno aclararon que esa cifra corresponde a "los contratos en revisión" pero que desde fines de marzo cesarán a unos 14.000 empleados. Ampliaron que "70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente. Las bajas serán en etapas. Ahora en marzo, el número rondará en un 20 por ciento, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones".

Los 56.000 trabajadores con contrato en el Estado continuarán en un clima de incertidumbre: Explicaron que "los contratos que se renueven se renovarán por 3 meses y se continuarán revisando". Se estima que el impacto será en todas las áreas de la Administración Pública Nacional. En Economía, por ejemplo, representa un 15 por ciento de contratados aproximadamente.

A modo de compensación, Milei resaltó a la política social del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, apuntando que "eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas".