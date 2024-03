Emilio Pérsico, el Señor de los Planes: la creación del Movimiento Evita, su ascenso y caída

En el 2006 Emilio Pérsico fundó el Movimiento Evita con su amigo y compañero Fernando "Chino" Navarro. En paralelo, se convirtió en uno de los funcionarios de confianza del gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá.

El armado de esa organización político social piquetera lo diferenció de las separó para organizaciones y movimientos de izquierda, que mantuvieron su oposición al gobierno kirchnerista.

En un reportaje que dio a la Revista Noticias en julio de 2022 Pérsico lo explicaba de la siguiente manera: "lo que pasa es que yo siempre fui peronista. Y los peronistas siempre estuvimos esperando que alguien abra las puertas del Estado para transformar la realidad".

Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, Pérsico desconfiaba. Sin embargo, apenas lo conoció decidió reunir a su familia para decirle : "les dije que yo no iba a trabajar más, que iba a dedicar todos mis esfuerzos en apoyar a este tipo, que les dejaba el campo y que me quedaba con un pedacito que iba a alquilar para mantenerme", cuenta. Lo que no les dijo era que él quería llegar al poder como llegó. No fue con Néstor ni con Cristina pero acumuló un poder económico que nunca tuvo un dirigente de un movimiento social piquetero en la historia de la Argentina

Surge "El señor de los planes sociales"

Con el pasar de los años y el desarrollo de lo que fueron tres gobiernos de corte popular, en el medio del de estuvo el de Mauricio Macri, la cooperativa de él y de su socio Fernando "El Chino" Navarro, el Movimiento Evita -hoy denunciado en la justicia- comenzaría a autopercibirse más "crítica" que el resto de los sectores oficialistas a quienes acusaban de "obsecuentes" por no marcar los errores que ellos señalaban.

En el 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato presidencial se recostó en La Cámpora, se observó el distanciamiento cuando Pérsico era el subsecretario de Agricultura Familiar en el Ministerio de Desarrollo Social.

Su poder, influencia y visibilidad dieron un salto a partir de ese momento. Y su nombre y su cara quedaron asociados a los planes sociales y la distribución de bolsones de comida en comedores y merenderos.

Los dos focos de corrupción más grandes que hasta ahora puso al descubierto el ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra de Sandra Pettovello a quien Javier Milei le ha otorgado plenos poderes para denunciar en la justicia los hechos de corrupción que descubre en distintas reparticiones del estado y en particular en el ex ministerio de Desarrollo Social reemplazado por la secretaría de Niñez y Familia a cargo de Pablo de La Torre.

El Movimiento Evita se fue convirtiendo poco a poco en una de las cooperativas y organizaciones sociales más grandes del país. Pérsico se jactaba al decir que: "en todos los pueblos tenemos un referente de nuestro Movimiento Evita".

Pérsico hasta logró acomodarse con el macrismo en el poder

Luego de la derrota de 2015, Pérsico hizo uso de la ductilidad que siempre lo caracterizó para acercarse a la ministra de Desarrollo Social de la gestión macrista, Carolina Stanley, y así logró conseguir junto al líder de la CETEP su otro socio piquetero Juan Grabois un incremento en la cantidad de planes sociales para la economía popular que ellos decían defender.

Fue una estrategia para llegar a manejar entre ambas agrupaciones el 80 por ciento de los planes sociales que se manejaron en la Argentina y más de un 60% de la comida que distribuyó el estado a esos movimientos piqueteros que crearon competitivas para controlar a los mismos y decidir a quienes se destinaban los planes sacándole al Estado el control de los mismos.

En las legislativas de 2017, Pérsico apoyó a Florencio Randazzo, el candidato bonaerense que le complicó la elección a CFK, y quien salió segundo en esas elecciones. En esos comicios, reforzó su amistad con quien fuera el jefe de campaña de Randazzo, el ex presidente Alberto Fernández. En el armado del Frente de Todos en el 2019, el acercamiento de Pérsico fue inevitable.

Con el crecimiento en paralelo de la llamada economía popular y el sector informal de los trabajadores, Pérsico junto a Navarro y Grabois ampliaron su área de influencia en la estratégica secretaría de Economía Social.

Pérsico fue nombrado en ese lugar por Alberto Fernández el 10 de diciembre de ese año junto a su amigo Fernando Chino Navarro quien pasó a ser Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Presidencia de la Nación.

Pérsico comenzó a distanciarse de Cristina Kirchner cuando ella, en su segundo mandato presidencial, se recostó en La Cámpora

Su confrontación con Cristina Kirchner fue en crecimiento

Las declaraciones de CFK en el acto del 21 de julio del año pasado por el Día de la Bandera, en Avellaneda, se enmarcan en una confrontación que, con idas y vueltas, se mantiene áspera desde hace más de una década.

Cuando pocos días después de las PASO y de la ola de renuncias en el Gabinete nacional, CFK publicó una de sus cartas más incendiarias, el referente social llamó casi al instante a movilizar a Plaza de Mayo en defensa del Presidente.

La "tercerización" que criticó CFK tuvo como claro objetivo al Movimiento Evita, y en particular a sus dirigentes, entre los que se encontraba Pérsico , que desde su área manejaba casi del 60 % de todo el presupuesto de la cartera de Desarrollo Social que en ese entonces dirigía Juanchi Zabaleta. Esa proporción de manejo de fondos generó la creación de un nuevo organismo autárquico destinado a ese sector piquetero que fue la Agencia de la Economía Social, una promesa personal de Alberto Fernández que se concretó a fines del 2022 y que fue disuelta este año por el ministerio de Capital Social.

En ese acto junto a la CTA, en Avellaneda, en conmemoración del Día de la Bandera, la Vicepresidenta sumó un vértice de disputa a la diversa red que compone la interna del Frente de Todos (FDT): los planes sociales.

"Yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación deberíamos tener menos" afirmó y, después, concluyó: "Si Evita los viera, mamita...".

El rol de las cooperativas y las maniobras de Pérsico

Pérsico se manejó como funcionario, como dirigente social y como empresario al crear un gran número de cooperativas que no controlaba el INAES, manejado por un dirigente del Movimiento Evita donde hubo serias irregularidades que llevaron a que la creación de esas cooperativas aumentará un 140% en el gobierno de Alberto Fernández.

Para que se entienda. El INAES es para controlar a las cooperativas lo mismo que la IGJ es para controlar a las empresas. Lo cierto es que el futuro de Pérsico luce complicado. Lo que descubrió la ministra Pettovello apenas asumió fue que el plan social más grande de la Argentina,el "Potenciar Trabajo" estaba bajo la órbita del Movimiento Evita. Es un programa que en el 2022 manejó recursos anuales por más de 250.000 millones de pesos. Eran 1.200.000 planes de los cuales unos 200.000 pasaron a la secretaría de Trabajo y unos 120.000 se dieron de baja hasta ahora porque sus poseedores no cumplían los requisitos suficientes.

Pérsico fue denunciado por el Gobierno de Javier Milei por fraude a la Administración Pública

El gran cuestionamiento es que Pérsico haya ocupado el cargo de secretario de Economía Social siendo el máximo referente de su organización el Movimiento Evita por lo tanto estaba en los dos lados del mostrador.

"No hay contradicción. Yo solamente inicio los expedientes, pero la firma la tiene el ministro y es él quien decide a quién se le da plan y a quien no", se defendía en diciembre del año pasado por la denuncia de la Oficina Anticorrupción.

Pérsico: del empresario que eligió no ser al "gerente de la pobreza" que fue

El dirigente piquetero y ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández que está en la mira de la justicia pudo ser un próspero empresario por la famosa cadena de heladerías Persicco creada por su abuelo en Ciudad de La Plata y luego llevada adelante por su padre pero prefirió transformarse en uno de los llamados "Gerentes de la Pobreza" y llegó a manejar el año pasado casi el 80 % de los Planes Potenciar Trabajo, el los otorgaba directamente, y una gran parte de los planes sociales en los últimos 20 años tanto con el kirchnerismo como con el macrismo.

Hace dos semanas en un reportaje en Radio con Vos, Pérsico consideró que "la denuncia que presentó el ministerio de Capital Humano que depende de Sandra Pettovello "no tiene ningún basamento jurídico" y además apuntó contra Javier Milei:

"No le tengo miedo a la denuncia, sí a un Presidente que ante una movilización o la caída del DNU hace esto Javier Milei está acostumbrado a atacar cuando algo le sale mal", señaló Pérsico, y le dijo que en lugar de agredir a opositores "que vaya al psicólogo".

Respecto a los motivos de fondo de la denuncia, el dirigente señaló que el Gobierno quiere discutir a Emilio Pérsico y no al hambre" y apuntó contra la ministra Sandra Pettovello al manifestar que : "No hizo nada desde que llegó al ministerios y este gobierno no repartió un kilo de comida". Lo curioso es que el 13 de agosto del año pasado, luego que su mujer Patricia Perdía, que representaba al Movimiento Evita perdiera las internas en las PASO frente al candidato de Unión Por La Patria Fernando Espinoza, el líder piquetero manifestó a la prensa que los planes no sirven. "Los subsidios y los planes enferman a la sociedad".

Pérsico forjó una gran amistad con Alberto Fernández y fue clave en el armado del Frente de Todos en 2019

En 2015 se mudó de La Plata a Isidro Casanova, La Matanza, más específicamente a la casa que pertenecía al líder montonero Mario Firmenich, una especie de fortaleza de 3 pisos. De sus tres matrimonios Pérsico tiene 10 hijos. El último Nestor tiene 10 años. Nació en 2013, en coincidencia con el nombramiento de su gran amigo Jorge Bergoglio, el ex arzobispo de Buenos Aires, quien en ese entonces como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica que adoptó el nombre del Papa Francisco.

Las recientes denuncias realizadas desde el ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello contra el dirigente piquetero y ex secretario de Economía Social en el gobierno de Alberto Fernández pusieron al descubierto la red de corrupción que operaba en la compra de alimentos y otorgamiento de planes sociales que manejaban las organizaciones piqueteras desde el estado en los últimos 20 años.