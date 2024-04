Javier Milei sube la tensión con los gobernadores: ¿peligran la Ley Bases y el Pacto de Mayo?

Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Santa Cruz dicen que se complica el acuerdo: no aceptan las condiciones de Milei

Una masa crítica de gobernadores del peronismo y los patagónicos frena por ahora la Ley Bases y la firma del Acuerdo de Mayo. El presidente Javier Milei elevó la tensión al máximo con todos los gobernadores y ahora varios amenazan con no votar la llamada "ley ómnibus", ni la restitución de ganancias, ni el pacto fiscal, ni la firma del acuerdo nacional de 10 puntos del 25 de Mayo.

Según pudo saber iProfesional de varios gobernadores y sus allegados, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut y Santa Cruz no aceptan por ahora las condiciones que busca imponer Milei. Pero no serán las únicas y muchas demandarán a la Nación en la Justicia.

El punto de ruptura fue el anuncio del Presidente de que no enviará los recursos para cumplir con las deudas de las cajas previsionales de 13 provincias. Además, la Nación reclama 700 mil millones de pesos a los distritos por una deuda de energía con la empresa mayorista Cammesa y amentaría en 150% el precio mayorista de la energía.Todo este ajuste se suma a la eliminación de las transferencias no automáticas a las provincias, entre ellas el Fondo Compensador de Transporte y el Fondo de Incentivo Docente, que desató el primer gran conflicto con provincias.

El domingo último, además, Milei hizo declaraciones durísimas por la cadena CNN contra los mandatarios provinciales. "Fue un error hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta", dijo. Acusó a los líderes provinciales de que "no querían jugar limpio".

La coparticipación a las provincias cayó a pique y no avanza la Ley Bases y en el Pacto de Mayo

En medio de esto, en marzo la coparticipación a las provincias cayó a pique. Las transferencias automáticas se hundieron un 28% real interanual. En el primer trimestre la caída interanual fue de 19%, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz.

La caída de marzo estaría explicada principalmente por un descenso real interanual de la recaudación de ganancias del orden del 41% y de IVA del 18%."La actitud de Milei es de romper puentes, teníamos intención de negociar, pero nos obliga a no dialogar en estos términos", dijo a iProfesional una fuente bonaerense.

Javier Milei sube la tensión con los gobernadores: ¿peligran la Ley Bases y el Pacto de Mayo?

"Chubut podría ir a la justicia por los fondos jubilatorios y no vemos avances en la letra chica de la Ley Bases y en el Pacto de Mayo", señaló una alta fuente de Chubut.

Según confió un gobernador peronista, "los gobernadores patagónicos y los de Unión por la Patria no avalarán la votación en la Ley Bases ni el Pacto de Mayo". En cambio, un allegado a un gobernador de Juntos por el Cambio, aseguró que hay consenso en esos dos puntos, pero se complicó la discusión por el paquete fiscal y la ley previsional.

"Las declaraciones de Milei tampoco ayudan", admiten en el campamento de gobernadores de Juntos por el Cambio.

La reforma laboral y el paquete fiscal en la mira

La Ley Bases dispone la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética. Además, autoriza a privatizar empresas públicas y liquidar fideicomisos, además de otras desregulaciones.Originalmente tenía 669 artículos y se redujo a 264 luego de que fue retirada por Milei hace dos meses en la Cámara de Diputados mientras se debatía en particular. Ahora, se le podría incorporar a la Ley Bases la reforma laboral que se había incluido en el DNU 70 rechazado por el Senado y frenado en la Corte Suprema ante impugnaciones de la CGT.

La reforma laboral se incluiría a cambio de la eliminación de un artículo que suprimía los aportes sindicales del sueldo de los trabajadores a los sindicatos. Ese punto provocó el rechazo de la CGT y el paro del 24 de enero último.

Con ese cambio, la CGT no pondría reparos a las reformas del plazo de prueba de 3 a 8 meses para los trabajadores recién ingresados, el fondo del cese para despidos, y la eliminación de las multas en las indemnizaciones. La central obrer amenaza con otro paro a fines de abril, justo cuando se debería debatir el proyecto de Ley Bases en Diputados. Muchos sectores sindicales reclaman un paro por la ola de despidos.

En tanto, también Milei envió a Diputados el paquete fiscal que dispone la restitución del impuesto a las ganancias, reformas en los impuestos internos, la moratoria tributaria y el blanqueo de capitales. Al margen, la oposicion quiere tratar en abril una ley previsional para modificar el cálculo de los aumentos jubilatorios dispuesta por Milei por DNU.

"No habría delegación de facultades y se complica la ley previsional; Milei cortó el envío de fondos previsionales para 13 provincias, reclamó deudas por energía a las provincias y sube 150% el precio mayorista de la energía", señaló una fuente vinculada a los gobernadores peronistas.

Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Santa Cruz dicen que se complica el acuerdo: no aceptan las condiciones de Milei

La deuda de las provincias con Cammesa, otro punto de conflicto

La deuda de las provincias con Cammesa, empresa mayorista de energía, es de 700 mil millones de pesos. Podría incrementarse tras los futuros aumentos de tarifas por falta de pago de muchos usuarios, lo cual podría desatar una crisis energética por los cortes de luz por falta de pago. Por eso, los gobernadores que responden a Unión por la Patria no respaldan por ahora la Ley Bases ni el Acuerdo de Mayo. Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raul Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

De este grupo de ocho, Melella y Ziliotto son patagónicos y comparten el rechazo junto a otros cuatro sureños: Ignacio Torres (Santa Fe, Pro), Rolando Figueroa (Neuquén, MPN), Claudio Vidal (Renovar Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro). Por otra parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también rechazó la quita de fondos previsionales a 13 provincias y también se podría sumar a los díscolos el salteño, Gustavo Sáenz, cercano a Sergio Massa.

En tanto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryllora, fue confrontativo con Milei en un principio, pero advirtió que el electorado cordobés apoya el ajuste del Presidente, más allá de la quita de fondos para el transporte y los docentes, que desencadenó el primer conflicto con las provincias.

Los más cercanos a Javier Milei son los del PRO, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Marcelo Orrego, de San Juan, y Claudio Poggi, de San Luis. Por ahora, también apoyan al Presidente los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdes (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), así como el independiente Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de Misiones.

El Gbierno no quiere que en la foto del 25 de Mayo estén solo la mitad de los gobernadores

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que la quita a los fondos previsionales no eran tales, sino que se referían a otras partidas, y que se mantienen las negociaciones y el diálogo. No quiere que en la foto del 25 de Mayo estén solo la mitad de los gobernadores. En las filas de Kicillof señalaron a iProfesional que "no hay ningún diálogo ni respuestas a los pedidos concretos que se le realizó al gobierno nacional". Y agregaron que "rompen todos los puentes" por la dureza de Milei.

El diputado Gabriel Chumpitaz, del Pro de Santa Fe, dijo iProfesional que "el Pacto de Mayo comienza a transformarse en letra muerta si no termina la confrontación de Milei con los gobernadores". La Nacion, agregó, le debe 700.000 millones de pesos a Santa Fe. Defendió el reclamo de su provincia pese a que el PRO es aliado de Milei en Diputados. "Pullaro es un gobernador de Juntos por el Cambio y yo defiendo a la provincia más productiva del país", aseguró el diputado.Por su parte, el gobierno de Santa Fe también plantó bandera. El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, rechazó la suspensión del envío de fondos a las cajas de jubilaciones de 13 provincias, porque que complica la liquidación de los haberes. Y anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida. "Es otra trastada del Presidente", dijo Boasso.

"Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias", dijo. Además de Santa Fe, la medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

El chubutense Ignacio Torres también podría reclamar los fondos ante la justicia federal, como frenó en ese fuero la quita del fondo del transporte.Un gobernador patagónico señaló a iProfesional que "con la actitud del Presidente creo no hay ni Ley Omnibus ni 25 de Mayo. Su esencia es romper con todos. De la Patagonia y de Unión por la Patria opinan todos lo mismo, más alguno suelto de Juntos por el Cambio". Otro mandatario de la Patagonia confirmó que "existe mucho malestar por las acciones del Gobierno nacional". Agregó que "algunos directamente van a ir a la Justicia y hay poca expectativa en el diálogo".

Por su parte, allegados a Frigerio señalaron que "hay consenso para la Ley Bases y el Pacto de Mayo, pero hay dudas con el paquete fiscal. Y lo de la quita de las jubilaciones cae en el peor momento porque había otro clima y el gobierno volvió a tensarlo". Pero el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dijo que sus diputados "no van a acompañar ningún tipo de Ley de bases" y que "tampoco va a haber Pacto de Mayo" debido al " ajuste que le aplica Nación a la provincia".

Vidal había dicho que quiere "que le vaya bien al país", pero que no quiere ir de ese modo al Pacto de Mayo: "A las patadas, no".