El Gobierno respaldó al ministro de Salud: "Desempeña de manera exquisita sus labores"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó al ministro de Salud, Mario Russo, en medio de las críticas por el incremento exponencial de los contagios y de víctimas fatales vinculadas a la epidemia del dengue. "Desempeña de manera exquisita sus labores", sostuvo, en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Ayer, el propio Russo replicó los cuestionamientos en una entrevista con Infobae, en donde aseguró que se confunde "trabajar con perfil bajo con inacción". Consultado al respecto, Adorni sostuvo que Javier Milei "no trabaja con gente que no es de su confianza, y el ministro cuenta con el total apoyo del Presidente".

En las últimas horas, el titular de Salud rompió el silencio y admitió, en plena epidemia de dengue, que existe un "cuello de botella" en la provisión de repelentes para combatir al mosquito. Además, dijo que la vacuna "no es de utilidad" para mitigar el brote de la enfermedad que ya se llevó la vida de 130 personas en lo que va de la temporada.

"La semana pasada, el director de la Organización Panamericana de la Salud brindó una conferencia de prensa en Washington y dejó muy claro que esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote. Se necesitarían casi ocho años para mitigarlo", sostuvo Russo en declaraciones radiales.

En este sentido, el funcionario explicó: "La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años".

"Ahora bien, queremos recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil, para con la Comisión Nacional de Inmunización y ver en qué regiones y grupo etario sería útil aplicarla", señaló el titular de la cartera de Salud.

El ministro de Salud, Mario Russo, quedó en el centro de las críticas tras el aumento de casos de dengue

Protesta en la sede del INADI: qué dijo Adorni

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Adorni fue consultado sobre la jornada de protesta en diversos edificios públicos que realiza ATE este miércoles. "Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondientes de cada caso", afirmó. A su vez, recordó que los recortes en la administración estatal corresponde a 15 mil contratos que no fueron renovados.

"Es parte del trabajo para achicar los gastos que personal que no es necesario no siga cobrando un ingreso del Estado, porque del otro lado hay un contribuyente que lo paga, y muchos [de ellos] tienen problemas para llegar a fin de mes y eso no es justo", expresó el vocero presidencial.

La protesta de ATE comenzó pasadas las 9. Además de un paro nacional, se resolvió un ingreso masivo a distintas oficinas públicas. Los primeros momentos de tensión se vivieron en la sede del Inadi, cuando minutos después de las 10, el grupo de trabajadores despedidos lograron vencer la valla policial que habían formado un grupo de agentes y lograron ingresar al edificio. Más tarde, a las puertas del lugar llegó la Infantería para reforzar la custodia. La misma situación se vive en otros edificios donde funcionan distintas dependencias estatales.