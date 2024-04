Tras el decreto que cambió la fórmula de movilidad para las jubilaciones, el Gobierno intenta contener en el Congreso el avance de la oposición hacia un proyecto consensuado que establezca una compensación mayor para el "empalme" con el cálculo anterior, para lo cual apela a los oficios de un aliado clave en la Cámara de Diputados pero también a un renovado apoyo del FMI.

Si bien en los bloques de la oposición dialoguista como Hacemos Coalición Federal y la UCR están a favor de que el nuevo cálculo contemple que los aumentos mensuales tomen el índice de precios (IPC), cuestionan el "empalme" con la fórmula anterior y el pago extra de un 12,5% que no compensa la ifnlación de enero, de 20,6%.

Estas críticas se escucharon en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados a la que fue invitado este jueves el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, cuya asistencia se mantuvo en suspenso y se terminó de confirmar sobre la marcha. El funcionario fue enviado por el Ejecutivo a defender la fórmula que se estableció por decreto.

La decisión del gobierno de Javier Milei de enviar a De los Heros tiene que ver con enfriar el plan de los diputados de la oposición dialoguista de consensuar en la comisión un proyecto de ley que obligue a la Anses a pagar una compensación del 20% adicional, a contramano del decreto.

El acuerdo no estaría lejos, según supo iProfesional de fuentes parlamentarias y, por si fuera poco, el kirchnerismo presiona por su cuenta al resto de la oposición para que se firme un dictamen la semana próxima.

Jubilaciones: ¿cómo defiende el Gobierno la nueva fórmula ante la presión opositora?

En ese contexto, De los Heros asistió a la comisión acompañado por Alejandro Chiti, ex titular de la ANSES durante el gobierno de Juntos por el Cambio y actual asesor del Gobierno para defender la nueva fórmula con el argumento de que "la diferencia que ya se está obteniendo es del 63%" contra el 34,1% que hubiese otorgado el sistema de movilidad anterior.

El Gobierno envió al titular de la ANSES a defender la nueva fórmula en el Congreso ante la insistencia de la oposición con otorgar un 20% de aumento adicional

Según De los Heros, ese sería el resultado de "los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio". Al respecto, puso de relieve "el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad".

Al momento de las preguntas de los diputados, el radical Martín Tetaz remarcó que "el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%", con lo cual el Gobierno estaría "congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante", según afirmó, antes de preguntarle al funcionario si "sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación" para que los jubilados no pierdan respecto de 2023.

El titular de la ANSES insistió entonces en la mejora que representa la nueva fórmula decretada por Milei frente a la anterior y remarcó: "Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi 2.000 millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados".

Sin embargo, los cuestionamientos por el pago extra del 12,5% y la decisión de dejar afuera la inflación de enero (la más alta del año) se repitieron y, frente a esas críticas, Chiti remarcó que "la movilidad no es para recomponer jubilaciones, sino para mantenerlas" y que con la fórmula los jubilados "no tienen que ganar, pero tampoco tienen que perder, si hay que recomponer, no se hace con la movilidad, sino recomponiendo el período puntual".

Un aliado clave para Milei en el Congreso: ¿puede contener el avance de la oposición?

Pese a la decisión de permitir que De los Heros fuera a la comisión junto a Chiti para dar el debate sobre la fórmula jubilatoria, el oficialismo necesita mucho más que eso para evitar que los bloques de la oposición dialoguista se unifiquen detrás de un proyecto que podría también tener apoyo del kirchnerismo y bloques provinciales distanciados del Gobierno.

Con el consenso cerca, uno de los resquicios que intenta aprovechar el Gobierno es que el tema requeriría de un pronunciamiento por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. No por nada el diputado liberal se incorporó a La Libertad Avanza hace pocas semanas y lo anunció junto con el propio Milei.

El oficialismo busca evitar que la oposición dialoguista consensúe un proyecto que reúna apoyo de otras bancadas y lo lleve al recinto

Cerca de Espert confiaron a iProfesional que mantiene un fluido contacto con el Presidente y hoy es un hombre clave para el oficialismo en la Cámara baja por su rol en esa comisión estratégica.. El diputado ya rechazó semanas atrás que Prespuesto y Hacienda se sume al debate que impulsa la oposición sobre la nueva fórmula de movilidad, como una forma de evitar una negociación y una convalidación del tema por parte del oficialismo.

El Gobierno apela a que la Comisión de Presupuesto arrastre los pies en caso de que los diputados de la oposición dialoguista logren el acuerdo que buscan en torno a un texto unificado. Sin embargo, Espert podría verse presionado en el recinto si se da ese consenso.

Y es que mientras en la UCR y en Hacemos Coalición Federal evalúan pedir una sesión especial para tratar el tema (siempre y cuando logren consensuar un proyecto con mayoría suficiente) el bloque de Unión por la Patria empuja la idea no solo de firmar un dictamen la semana próxima, sino de ir al recinto para "emplazar a Espert", es decir, obligar a que fije fecha y hora para reunirse a la Comisión de Presupuesto.

El apoyo del FMI a la nueva fórmula: un arma de doble filo para el Gobierno

La otra carta que le queda al Gobierno para contener el posible avance de la oposición es el sorpresivo respaldo que le otorgó el FMI a través de la portavoz y ex subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, quien sostuvo el organismo "da la bienvenida" al cambio en la fórmula jubilatoria que decretó Milei.

En efecto, el organismmo espera una reforma previsional de fondo pero también había alertado semanas atrás sobre la necesidad de que el ajuste que llevan adelante Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no recaiga solo en los beneficiarios de planes sociales y jubilados. Si se guía por los argumentos que expusieron los funcionarios del Ejecutivo en el Congreso, con la nueva fórmula estarían perdiendo menos que con la que dejó la administración anterior de Alberto Fernández.

El FMI saludó el cambio de fórmula y le dio así un inesperado apoyo al Gobierno de Milei en medio de la discusión en Diputados

Si bien el apoyo del FMI a la decisión de Milei no tiene por qué influir directamente en el Congreso -en especial en la bancada kirchnerista- simbólicamente le sirve al Gobierno frente a los bloques de la oposición dialoguista donde hay legisladores que tienen más en cuenta los lineamientos del organismo, por entender la situación de fragilidad que tiene la Argentina endeuda y, por tanto, condicionada.

El FMI quiere que el plan de Milei sea sostenible en el tiempo y entiende que para ello necesita apoyo político y reducir al mínimo los riesgos de un estallido social. Por esa razón, al mismo tiempo que saludó el cambio de fórmula -un primer paso en la reforma previsional de fondo que pide el organismo- también advirtió que el Ejecutivo necesitará "pragmatismo" para llevar a cabo las reformas.

Kozack destacó que "el progreso fue impresionante" en términos de correcciones fiscales y de recomposición de reservas en el Banco Central pero a la vez pidió "mejorar la calidad del ajuste" que lleva a cabo el Gobierno. Este es un argumento que la oposición dialoguista podría tomar a su favor.

En el medio de todo esto aparece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Gobierno trata de defender y sostener mientras la oposición busca en la Cámara de Dipuitados unificarse detrás de un proyecto que otorgue una compensación mayor para los haberes.