Sindicalistas y dirigentes quieren reformular el Peronismo: fuertes críticas a La Cámpora, Alberto y Cristina Fernández

Las profundas heridas de la derrota electoral tardan en cicatrizar en el peronismo, donde reina una mezcla de incertidumbre en la pata política, mientras el sindicalismo (con aciertos y errores) se ha convertido en referente, tanto en la oposición a la gestión de Javier Milei como en la renovación del Partido Justicialista.

En esa línea, las 62 Organizaciones Peronistas que encabeza José Ibarra convocó a una reunión a los dirigentes Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández y ex intendente y Hurlingham, y a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quienes reiteraron sus cuestionamientos a La Cámpora y dejaron en claro que "el dedo" de Cristina Fernández "no funciona más".

Los presentes coincidieron en la necesidad de "recuperar" al peronismo a través de una "profunda autocrítica", renovando a las autoridades y con un trabajo de militancia "de abajo hacia arriba, ya que se terminaron los liderazgos y los personalismos".

Zabaleta autocrítico: "Fracasamos como gobierno y como fuerza política"

Zabaleta manifestó: "El peronismo está vivo, pero es necesario dar un debate interno muy profundo" y agregó que "la reconstrucción del PJ no puede ser con los mismos dirigentes, ni con las mismas formas ni con los mismos métodos".

Admitió que "fracasamos como gobierno, fracasamos como fuerza política. Sin sacarle méritos, Javier Milei, llegó a la presidencia por los últimos dos años de gestión de nuestro gobierno, donde se hicieron muchas cosas buenas, pero las internas, las políticas epistolares, que los debates por un poder abstracto que poco tenían que ver con cambiarle la vida a la gente, terminaron rompiendo todo".

El ex intendente propuso "caminar cada fábrica, cada barrio. Haciéndose cargo, porque no veo mucha autocrítica de los que fuimos parte del gobierno". Recordó que "un día vino Wado de Pedro (ex ministro del Interior) y rompió todo, con ocho renuncias de funcionarios para plantear no sé qué. Y todo esto fue erosionando al gobierno y fundamentalmente sacándole la posibilidad de gestionar".

Cuestionamientos a Cristina y Máximo: "Ya no hay liderazgos absolutos"

Señaló que "le vinimos a llenar la heladera a los argentinos y no lo hicimos, vinimos a mejorar los salarios y no lo hicimos, no bajamos la inflación…, en síntesis, no cumplimos con el contrato electoral porque pusimos la mirada en otro lugar y nos olvidamos de la gente".

En un evidente tiro por elevación a Cristina Fernández, aseguró que "no hay más liderazgos en el peronismo, hay liderazgos sectoriales, pero no alguien que sintetice". Consultado sobre qué lugar ocupa hoy la vicepresidenta remató con cierta ironía: "No voy a hablar de Cristina, quiero hablar del futuro".

En esa línea, continuó: "Esta claro que el dedo fracasó, no se puede hablar de internas hoy, pero hay que hacer una autocrítica profunda. Hoy ves a todos agachaditos… Máximo (Kirchner) que no habla… un montón de dirigentes que esperan que a Milei le vaya mal para surgir. No funciona así más las cosas".

Para Grey, La Cámpora debe dar un paso al costado en la conducción del PJ

Grey, en tanto, apuntó que "están pasando cosas muy graves. Tiene que haber una oposición seria, responsable, con buenos equipos técnicos que planteen alternativas y que representen a los casi 5.000.000 de bonaerenses que nos eligieron en la última elección".

Agradeció la invitación de las 62 Organizaciones porque permite "abrir el debate y compartir ideas con otros compañeros y compañeras", al tiempo que reclamó "una fuerte renovación de la conducción del peronismo. Afuera no queremos a nadie, pero los que conducen hoy deben dar un paso al costado".

El intendente manifestó que "el ex presidente Alberto Fernández se tomó una licencia de la conducción del PJ, pero tendría que haber renunciado. Organizaciones como La Cámpora, que han estado hace casi 20 años a cargo del partido justicialista, que nos han llevado en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos a seis derrotas electorales. Debemos expresar los nuevos colectivos, las nuevas ideas".

Facundo Moyano: "Hay que hablar de proyectos y de ideas, no de personalismos"

Anuncian un acto masivo para el 26 de abril

Ibarra destacó que "esta reunión tiene el mismo fin que el encuentro con senadores y diputados del justicialismo, que es reactivar el partido y recuperar nuestras banderas que nunca debimos perder" y añadió que "nos llevaron a un desastre que permitieron que llegue Milei a aplicar medidas contra la clase trabajadora, en especial contra el personal del Estado".

El también titular de la Federación de Conductores de Taxis sostuvo que "estamos preocupados por lo que está pasando. Si dejamos a los mismos que nos llevaron a esta derrota a conducir al peronismo, entonces no tendremos futuro. Ya estamos preparando un gran acto para el 26 de abril, donde vamos a conmemorar el primer paro contra la dictadura cívico militar".

Aclaró que "nosotros los convocamos a todos, no echamos a nadie. Somos de Eva y de Juan Domingo y queremos que se acerquen todos aquellos que se sientan representados", pero relató que "coincidimos en la disconformidad que hay con La Cámpora, que se debe correr de la conducción del PJ por la sucesión de fracasos electorales". Subrayó que "hace 20 años que el movimiento obrero está fuera de las listas, solo nos llamaron para las campañas y después ni siquiera nos escuchaban".

Por su parte, el secretario Adjunto del Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA), Facundo Moyano explicó que "hay que hablar de proyectos y de ideas, no de personalismos. Estamos atravesando un momento complejo, con una caída de los salarios, despidos no solo en el Estado. Hace seis años que los trabajadores pierden poder adquisitivo, pero ahora se siente más con una fuerte inflación, suba de impuestos, servicios y transporte".

El dirigente viene participando activamente de los encuentros de las 62 Organizaciones Peronistas, donde su padre Hugo Moyano también es un asiduo concurrente. Entre sus propuestas, insistió no solo en una renovación de la dirigencia, sino en "debatir temas que, para nosotros, los sindicalistas, son tabú como una reforma laboral" y avisó que "no estoy en contra de la quita de derechos, sino en cómo hacemos para que los miles de trabajadoras y trabajadores que no están registrados se incorporen al sistema con un empleo genuino y bien remunerado".

El cónclave contó con la participación de más de 60 dirigentes gremiales, donde además de Moyano, asistieron representantes de la Confederación de gremios de la Energía (CATHEDA) y Roberto Coria (integrante de la Federación Marítimo Portuaria y de la Confederación del Transporte), entre otros. Por las 62 Organizaciones estuvieron Juan Miguel "Cacho" García (estaciones de servicio), Rubén Girmaldi (personal del PAMI-Utera), Julio Estévez (jerárquicos de la AFIP), Ezequiel Tosco (computación) y Fabián García (cementerios), entre otros.