Se rearma el peronismo: las 62 Organizaciones recibieron a senadores y exigirán la renuncia de Alberto Fernández al PJ

El estrepitoso fracaso legislativo de Javier Milei, con la caída de la Ley ómnibus, encendió motores en la oposición. Y lo que parecía una reunión más, se convirtió en un cónclave de magnitud, donde las 62 Organizaciones Peronistas recibieron a los senadores del peronismo, para analizar tanto la coyuntura política, económica y social, como rearmar el partido justicialista.

Con los legisladores, el espacio gremial acordó continuar e intensificar las reuniones con diputados del PJ, al tiempo que pusieron en la mira el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, consideraron, es la "espada de Damocles" sobre "los jubilados y los sectores de la producción y el trabajo, que son los que estamos pagando el ajuste", coincidieron.

Una vez terminado el encuentro con los senadores y senadoras, las 62 Organizaciones Peronistas pusieron la mira en la reestructuración del partido. Fuentes del sector anticiparon a iProfesional que "mediante carta documento, exigiremos a Alberto Fernández que renuncie a la presidencia del PJ y se convoque a elecciones, para recobrar centralidad frente a lo que es un evidente fracaso de la gestión de Milei".

Palos para Alberto Fernández: mala gestión, huida y autoexilio

A continuación, un referente gremial cuestionó duramente al ex presidente. "Apenas entregó el bando presidencial prácticamente huyó a España, donde parece que se autoexilió. Ahora se informó que está tramitando la jubilación como jefe de Estado, pero se olvida de renunciar al Partido Justicialista… es una muestra de cómo gobernó", afirmó.

Agregó que "debemos hacer una autocrítica de todo lo que dejó de hacer Alberto, donde seguimos perdiendo poder adquisitivo de los salarios, el empleo se deterioró y creció el trabajo no registrado, mientras crecían los planes sociales sin tener un objetivo claro de cómo incorporarlos al sistema" y subrayó: "Si a esto le agregas un proceso inflacionario brutal, es casi lógico que aparezcan personajes como Milei".

El almuerzo se llevó a cabo en la sede de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, ubicada en Fragata Sarmiento 659 de esta Capital. Allí, José Ibarra recibió a los invitados en su doble rol de secretario General del sindicato y titular de las 62 Organizaciones Peronistas.

Las 62 Organizaciones le exige la renuncia del PJ a Alberto Fernández

Hugo Moyano, irónico

Uno de los primeros en llegar fue el líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, acompañado por su hijo Jerónimo. El ex titular de la CGT prefirió no hacer declaraciones, pero disparó un irónico "parece que el gobierno perdió", cuando se lo consultó sobre lo ocurrido en el Congreso.

Acto seguido, comenzaron a llegar los senadores y senadoras. José Miguel Angel Mayans, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Jesús Fernando Rejal, María Florencia López, Alicia Kirchner, Lucia Benigna Corpacci, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, Sergio Leavy, Carlos Linares, Anabel Fernández Sagasti, entre otros. Una clara señal de las intenciones de unificar al peronismo está en la presencia de referentes del kirchnerismo, muchas veces no propensos a dialogar con las distintas agrupaciones sindicales.

Antes de comenzar la reunión, Mayans ofició de vocero del bloque y cargó contra las intenciones de Milei "de gobernar sin en Congreso, primero a través del DNU y luego con esta ley ómnibus que está plagada de irregularidades" y añadió que "es evidente que no solo no sabes discutir o negociar un paquete de leyes que, en definitiva, parece una reforma constitucional, sino que ante una derrota legislativa solo sabe responder con insultos y agravios".

Ibarra destacó el plan de lucha dispuesto por la CGT

Por su parte, Ibarra destacó que "esta visita del bloque del PJ del Senado es una continuación de la reunión que tuvimos en la Cámara Alta cuando fuimos a plantear nuestras objeciones a la ley ómnibus". Y remarcó que "ya comenzó el camino para reestructurar el peronismo, pero no por una cuestión de nombres y cargos, sino que tenemos que elaborar un modelo que combine empleo, producción e industria nacional con mercado interno y exportaciones".

Asimismo, destacó "el plan de lucha dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), con el paro y movilización al Congreso, donde hemos participado activamente" y consideró que "fue una acción fundamental para que la ley ómnibus no sea aprobada por los diputados".

Ibarra indicó que "Milei parece no entender que gobernar es dialogar y no imponer, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo porque es la forma de lograr consensos, pero advertimos que no aceptaremos reformar la legislación laboral, porque es una pretensión de los sectores concentrados para pagar salarios de miseria o terminar con las indemnizaciones, el aguinaldo y las vacaciones pagas".

Sigue el estado de alerta y movilización: aval de dirigentes cegetistas

El presidente de "Las 62" avisó que "ratificamos el estado de alerta y movilización, justamente porque ahora el Ejecutivo volvió a hablar de una reforma laboral, después de la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a la medida cautelar sobre temas tan sensibles en la coyuntura actual -a propósito del DNU 70/23- a su vez, decimos que cualquier reforma, debe necesariamente someterse al Congreso, tal cual prevé nuestra Constitución Nacional".

Por el sector sindical, además de Moyano asistieron Oscar y Guillermo Mangone (titulares de la Confederación de gremios de la Energía, -CATHEDA- y Federación de Gas, respectivamente), mientras que de las 62 asistieron Juan Miguel "Cacho" García (estaciones de servicio), Rubén Girmaldi (personal del PAMI-Utera), Julio Estévez (jerárquicos de la AFIP), Ezequiel Tosco (computación), Fabián Hermoso (químicos) y Fabián García (cementerios), entre otros.

También habían comprometido su presencia uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer, y los secretarios Generales de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quienes por diferentes motivos no llegaron a la reunión, pero enviaron su adhesión, dejando en claro su intención de participar en la recomposición del peronismo y el aval de la CGT al encuentro con los senadores.