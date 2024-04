El presidente Javier Milei inicia este miércoles una gira de una semana en la que se destaca la reunión que tendrá con Elon Musk, CEO de Tesla y dueño de X (ex Twitter), pero que también lo llevará a Dinamarca para cerrar la compra de los aviones F-16 fabricados por Estados Unidos, una operación que forma parte del realineamiento internacional del país.

Milei partió este martes a la noche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a la ciudad de Miami junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos recibirán allí la distinción "Embajadores Internacionales de la Luz" por parte de la organización judía Jabad Lubavitch.

No obstante, las escalas más importantes de la gira del Presidente tendrán lugar el fin de semana y la semana siguiente, cuando se reúna con Musk y luego viaje Dinamarca. Ambas cuestiones tienen una relación más o menos directa con la decisión de Milei de estrechar lazos con Estados Unidos.

De hecho, según supo iProfesional de fuentes de Casa Rosada, el tercer viaje de Milei a Estados Unidos iba a ser fugaz y el regreso estaba previsto para el 11 de abril, pero finalmente la vuelta se programó para el 16 de abril por la noche. La invitación que le hizo el magnate y líder de Tesla le dio la oportunidad de extender la gira y pasar también por Dinamarca para la firma de un acuerdo que fue muy comentado por sus implicancias geopolíticas.

¿Cómo es la agenda de Milei para su nueva gira internacional?

El Presidente y su hermana arriban a Miami este miércoles a primera hora y asistirán por la noche, a las 19:45 hora argentina, a la Sinagoga "The Shul, Our Jewish Home" de Jabad Lubavitch, una congregación con la que el mandatario tiene una fuerte vinculación espiritual. Allí recibirán la distinción "Embajadores Internacionales de la Luz" por "su inquebrantable dedicación a difundir la libertad" y "sus incansables esfuerzos por Israel".

En tanto el jueves a las 10:30 (siempre horario local) Milei tiene agendada una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien durante su último paso por Buenos Aires en diciembre destacó el ajuste que se proponía el nuevo Gobierno y ofreció "apoyo" para la protección de "los más vulnerables".

Por la tarde, el Presidente disertará en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon (FIU). Sin actividades previstas para el viernes, Milei estará el sábado en la ciudad de Austin, Texas, para su encuentro con Musk en la fábrica Tesla Giga Texas, en un horario a confirmar.

Este encuentro fue hasta ahora lo más promocionado de la nueva gira de Milei y es en efecto una cita que entusiasma al Presidente, que ve la posibilidad de concretar al menos una foto difundida por la popular red social X (su ámbito favorito) que alimente su proyección internacional, algo que lo obsesiona.

Encuentro con Elon Musk: ¿inversiones, proyección internacional o gesto político?

Milei había sugerido la posibilidad de encontrarse con Musk durante la entrevista que concedió la semana pasada a la agencia Bloomberg, donde comentó que podría tener un encuentro con el empresario: "Prontamente, vamos a tener una reunión con Elon Musk. Va a ser un jugador activo y tendrá un rol en la nueva Argentina".

No obstante, en la Casa Rosada afirman que hasta el momento la reunión que se realizará el sábado no está relacionada con potenciales inversiones en la Argentina. "No sabemos mucho más que lo que está en la agenda oficial", reconocían en Balcarce 50.

La puerta para esa posibilidad no deja igualmente de estar abierta, dado que antes de que Milei asumiera el cargo mantuvo un contacto telefónico con el empresario, quien afirmó que estaba interesado en invertir en el país. Recientemente, se concretó la llegada a la Argentina de Starlink, la empresa de internet satelital de Musk.

Milei había dado un guiño en ese sentido en diciembre cuando mencionó a la empresa y su dueño en su primera cadena nacional, algo inusual. Por su parte, Musk elogió varias veces a través de X al Presidente. Una de esas ocasiones fue durante su exposición ante el Foro de Davos, donde calificó a los empresarios como "héroes" y afirmó que "Occidente está en peligro".

Así, la relación a entre el Presidente y el magnate viene perfilada para un encuentro personal hace tiempo. En principio, la reunión del próximo sábado parece algo más orientado al ágora virtual y a la promoción internacional que busca el Presidente, a quien le interesa y mucho su proyección internacional como posible referente del anarco capitalismo.

Una reunión con el empresario que, además de ser popular, es el dueño de la red social más utilizada en la política, es algo funcional a esa meta y no deja de tener, al mismo tiempo, cierta relación con el alineamiento político que busca Milei con Estados Unidos.

Con la influencia que le otorga su status empresarial, Musk no está ajeno a la política de su país y hoy se muestra cerca del Donald Trump, que se postula para volver a la Casa Blanca y enfrenta al presidente, Joe Biden. Una de las primeras medidas del empresario tras comprar X fue levantar la prohibición que tenía el republicano para publicar en esa red social luego del intento de toma del Capitolio que en un primer momento fogoneó.

La visita a Dinamarca y la compra de aviones, nuevo guiño a EE.UU.

Posteriormente, el lunes 15 de abril Milei llegará a Dinamarca, donde espera poder concretar un encuentro con alguna alta autoridad del gobierno de ese país o de la familia real danesa, según supo iProfesional, antes de participar el martes de la ceremonia de firma del acuerdo para la adquisición de aviones caza F-16.

Esta escala de la gira también aparece ligada al alineamiento irrestricto con Estados Unidos que Milei quiere para la Argentina, dado que la operación por la cual se compraron 24 de esos aviones de guerra a Dinamarca fue un gesto de cooperación con el gobierno norteamericano.

Los aviones en cuestión fueron fabricados por Estados Unidos. Esto es importante porque cuando un país adquiere equipamiento militar patentado por la potencia norteamericana debe pedir su autorización si quiere venderlo después a otra nación.

Pero además, al comprar esos aviones, Milei descartó la oferta que había hecho China de sus aviones JF-17. Esto era lo que interesaba a Estados Unidos y por eso ofreció financiamiento para la compra. En esa decisión comercial se leyó rápidamente el interés geopolítico de Milei de estrechar sus vínculos con la potencia del norte, como confirmó días atrás al reunirse con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en Tierra del Fuego.

Así, la gira que Javier Milei inicia este miércoles y que lo llevará por tercera vez a Estados Unidos, tiene su mejor promoción en la reunion con con Elon Musk, pero va un poco más allá y se relaciona con los objetivos del Gobierno en materia geopolítica.