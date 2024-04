La Justicia dictó la inhibición bienes de Alberto Fernández en la causa por el escándalo de los seguros

El ex presidente fue imputado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos

La Justicia dictó la inhibición de bienes para el ex presidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que lo investiga por el denominado escándalo de los seguros.

La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el boker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero. También se incluyeron en esta medida las empresas Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes.

También aparecen en la resolución dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron allanados la semana pasada: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.

Según explicó el juez federal Julián Ercolini al firmar la medida cautelar, se investiga en el expediente la posible existencia de una organización delictiva "que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguro S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".

Ercolini también pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de estas personas, como así también solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales de Fernández, Pagliano, Cantero, Tanos y Eufemio, entre otros, desde el 2009 a la fecha.

Escándalo de los seguros: el origen de la causa

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de "brokers".

Tratándose de organismos estatales, el juez federal Julián Ercolini dictó en las últimas semanas una series de medidas para determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.

Alberto Fernández fue imputado en febrero por la causa del escándalo de los seguros

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

Fuentes cercanas a Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.

Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Los allanamientos ordenados hoy por Ercolini complementan los que dispuso semanas atrás para determinar, también, si las comisiones que obtenían los intermediarios estaban dentro de lo que rige en el mercado de los seguros.

Los últimos allanamientos realizados en la causa

El juez federal Julián Ercolini ordenó el viernes pasado más de 20 allanamientos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Banco Nación para organismos y entes públicos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Entre los allanados hay dos funcionarios actuales de Nación Seguros, el gerente general y ex integrante de La Cámpora Mauro Tanos y el gerente de compras, Marcos Eufemio.

Tanos fue allanado en la tarde del viernes en su oficina de la calle San Martín al 900, y también en su casa, en Cabrera al 3900.

A Eufemio también le allanaron la oficina, en la misma cuadra que la de Tanos, y su casa, en Arcos al 2600. Según trascendió, Ercolini tendría probado que los dos están vinculados con las empresas favorecidas por el contrato millonario con la ANSES.