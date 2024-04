Reforma laboral, Ganancias y techo a paritarias: ¿el Gobierno puede acordar con la CGT?

En un giro de 180 grados, el gobierno busca establecer canales de diálogo con el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), con una amplia agenda que va desde una reforma laboral "suavizada" hasta la vuelta del impuesto a las Ganancias. El encuentro será a las 16.30. en la Casa Rosada, donde el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirán a la delegación cegetista.

El cónclave se da en una semana de tensiones, con un paro de choferes de colectivos latente por una deuda salarial que debe ser saldada por el Ejecutivo, a través del giro de fondos de subsidios a las empresas.

Además, está la amenaza del Sindicato de Choferes de Camiones, que realizará el jueves una masiva asamblea en repudio a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de no autorizar una suba salarial.

El enfrentamiento entre el Gobierno y el gremio atenta contra la presencia de Pablo Moyano, uno de los cotitulares de la CGT. El camionero advirtió que si no se paga la suba acordada, dispondrán un paro de 48 horas, posiblemente para el lunes y martes de la semana próxima.

Con un Francos en modo negociador, la CGT adopta una postura dialoguista

Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei dio el visto bueno para que Francos reestablezca contactos con la central obrera, después de varias desautorizaciones que afectaron la relación del ministro con varios sindicalistas. El viaje del jefe de Estado y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, allanan el camino a un encuentro donde la pirotecnia del libertario no detone el diálogo entre las partes.

Otro de los puntos a tratar será, justamente, la homologación de los acuerdos salariales, como así también rechazar el techo de aumentos que pretende imponer el Palacio de Hacienda.

La plana mayor de la CGT se reúne con el ministro Guillermo Francos

Un referente de la mesa chica cegetista admitió a iProfesional que "no sabemos qué nos vamos a encontrar; esta es una demostración dialoguista ante un gobierno que avanza sobre los jubilados y los trabajadores, pero si podemos evitar que se cambie el rumbo, bienvenido sea".

Subrayó que "no somos dialoguistas, sino que somos garantes de la democracia; nuestro objetivo es defender el modelo sindical y las conquistas que tanto nos costó conseguir", aunque admitió que "podemos analizar cambios en materia laboral en tanto y en cuanto no afecte los derechos adquiridos".

Sindicalistas con diputados: rechazo a la vuelta de Ganancias

La representación sindical estuvo compuesta por los secretarios Generales Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); el secretario adjunto, Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Gerardo Martínez (construcción, UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio) y el secretario de Prensa Jorge Sola (Seguro).

La jornada de los sindicalistas será movida, ya que a las 11 recibieron a miembros del bloque de senadores de Unión por la Patria, con el propósito de generar consenso legislativo en rechazo a la imposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

El proyecto del Ejecutivo de llevar al mínimo a 1.800.000 para el soltero ya fue descartado por gremios como Bancarios, Camioneros y Aceiteros, entre otros. La propia CGT adelantó su repudio, apuntando que la vuelta del tributo impactará en los salarios de casi un millón de trabajadores.

El interrogante es saber cuál es el margen de negociación de Francos, un día antes de que la central obrera reúna al Consejo Directivo para analizar un paro general, dada la caída de los salarios por efectos de la inflación, los despidos en los organismos estatales y las cesantías y suspensiones en gremios como metalúrgicos, textiles y construcción, entre otros, por efectos del plan económico.

El acto del 1 de Mayo no se mueve

Según las fuentes gremiales, el acto previsto para el 1 de mayo es "inamovible", aunque todavía está en debate si se hace una movilización a la Plaza de Mayo. Por otro lado, aunque no asista Moyano, también será determinante la postura que tome el Gobierno con la paritaria, ya que de no homologar el aumento abriría una grieta en la CGT que los dirigentes no están dispuestos a aceptar.

Distinta sería la discusión de una reforma laboral donde no se afecten los "aportes solidarios" ni contra las empresas como agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados, y se comienzan a liquidar en tiempo y forma los fondos de las obras sociales que hoy están demorados por Economía.

Vale recordar que hace pocas semanas, Daer y Andrés Rodríguez, asistieron a un encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde admitieron que "no tenemos ningún problema en consensuar la reforma laboral". En este aspecto, aceptaría modificaciones en el sistema de multas por contratación irregular y podrían establecer el período de prueba en seis meses, entre otros puntos.

