El Gobierno le reclamó celeridad a la Justicia en la investigación contra Alberto Fernández

Tras la inhibición de bienes al expresidente Alberto Fernández por la causa de los seguros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, que reclamó avances en la labor judicial para profundizar la investigación de las denuncias elevadas.

"Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que luego de recolectar la información pertinente judicializamos y hacemos las denuncias", desarrolló en una entrevista a El Observador.

En la misma línea, el funcionario reclamó que la Justicia "actué en consecuencia y lo más rápido posible, porque podemos denunciar, buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar gran parte de este desorden, pero necesitamos del otro lado que la justicia nos acompañe".

"En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos", puntualizó el portavoz.

El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición del patrimonio del ex mandatario a raíz de la causa por los seguros del Banco Nación, pero esa medida no afecta a la jubilación que recibe como ex mandatario porque ese ingreso tiene carácter alimentario.

No obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues dispone "el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos" y datos sobre "si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares".

Según explicó Julián Ercolini al firmar la medida cautelar, se investiga en el expediente la posible existencia de una organización delictiva "que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguro S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".

Ercolini también pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de estas personas, como así también solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales de Fernández y otros involucrados desde el 2009 a la fecha.

Escándalo por seguros e inhibición de bienes de Alberto Fernández

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de "brokers".

Tratándose de organismos estatales, el juez federal Julián Ercolini dictó en las últimas semanas una series de medidas para determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

Fuentes cercanas a Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.

Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Los allanamientos ordenados hoy por Ercolini complementan los que dispuso semanas atrás para determinar, también, si las comisiones que obtenían los intermediarios estaban dentro de lo que rige en el mercado de los seguros.