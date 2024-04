Por cuestiones de seguridad, el Presidente dejaría de viajar en vuelos comerciales

El Gobierno anunció que Javier Milei dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad.

"El ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen si el Presidente sigue volando en vuelos de línea, así que no puede viajar más en vuelos comerciales", indicó el vocero presidencial, Manuel Adoni. A partir de ahora se tomarán mayores recaudos en los viajes que realice el mandatario argentino.

Durante la jornada del lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su preocupación por la protección del Presidente, sobre todo por sus traslados al exterior en vuelos comerciales y en el marco de la crisis que se vive a nivel internacional, por el último atentado de Irán a Israel. Además, explicó las diferentes alertas de seguridad que rigen en algunos puntos claves del país.

"No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente", aseguró la funcionaria nacional en diálogo con LN+.

En ese sentido, Bullrich reconoció que una eventual modificación en la rutina de utilizar vuelos comerciales para los traslados del mandatario argentino es un tema que no se ha tratado aún. "No se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado. Pero no es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo".

Aunque el Presidente elige moverse en vuelos comerciales, las naves oficiales deben seguir volando.

Milei no usa el avión presidencial, pero no ahorra dinero

El presidente Javier Milei eligió usar los aviones comerciales de línea para sus traslados. La política busca mostrar austeridad y recortes de gastos, hacia la opinión pública, pero según funcionarios de línea de la Casa Rosada se pone en riesgo alto la seguridad de Milei, de los pasajeros de esos aviones comerciales, y de los aeropuertos de partida y destino del Presidente.

Según pudo saber iProfesional, además, el avión presidencial Tango 01, un Boing 757, sigue volando, aunque Milei no lo use para respetar el protocolo de funcionamiento. Lo hace vacío, con pilotos que lo hacen volar sin funciones específicas y sólo para "hacer horas de vuelo".

Es decir, el avión que compró el ex presidente Alberto Fernández debe seguir volando igual en forma periódica, para que no se deterioren las piezas y el motor. El gasto aprovecharía si lo usara Milei para lo que fue comprado.

Desde el punto de vista del gasto, igualmente se deben comprar decenas de pasajes, para funcionarios, secretarios, personal de ceremonial y protocolo, y custodios de la comitiva, que podrían viajar en el Tango 01.

Esto ocurrió asi en el viaje que emprendió Milei el martes último a Miami para recibir el premio "embajador de la luz" y que continuará el lunes próximo a Dinamarca para recibir los 24 aviones F16 que le compró a ese pais con facilidades del gobierno de los Estados Unidos.

Pero hay un elemento más importante, la seguridad. "Hacer viajes presidenciales en vuelos comerciales es una imprudencia, porque se pone en riesgo la seguridad del Presidente y de los pasajeros", señaló un alto funcionario de la línea profesional de Balcarce 50.

Esto es asi, agregó, porque Milei es una figura pública internacional expuesta a cualquier tipo de atentado terrorista por su alineamiento internacional con los Estados Unidos e Israel, y por el apoyo a Ucrania, que está en guerra contra la Rusia de Vladimir Putin.

El Presidente viajará en junio próximo a Ucrania para visitar a su par de ese país, Volodimir Zelensky, y evalúa ofrecerle ayuda militar en su conflicto con Moscú.

Las ventajas de utilizar el Tango 01

El Tango 01 es un avión con rango militar y puede despegar y aterrizar con prioridad en cualquier aeropuerto del mundo, ante un posible desperfecto o un hecho inesperado, lo cual no ocurre con los vuelos comunes de pasajeros.

En el protocolo aéreo la prioridad primera es de los aviones sanitarios, segunda los aviones militares, tercera los comerciales y cuarta los charters.

Además, por cuestiones de seguridad, el avión presidencial puede mantener la discreción sobre los horarios de despegue y aterrizaje, lo cual no ocurre con uno de pasajeros.

Existen normas de protocolo y seguridad, que forman parte de los derechos y obligaciones institucionales de los Presidentes. Para abordar el vuelo comercial, Milei no hace los trámites de check in y de espera en el aeropuerto. Se le hace una "calle" con algunos efectivos de seguridad para que ingrese por un costado de la pista.

Pero, además, por protocolo, al Presidente lo debe esperar en el aeropuerto de destino una autoridad del país anfitrión y para eso es necesario que pueda llegar en su avión a una base militar como tienen todos los aeropuertos del mundo.

De lo contrario, el aeropuerto de destino tiene que modificar toda su logística y poner efectivos de seguridad en lugares atípicos para que pueda arribar Milei con la debida seguridad. Los presidentes no pueden subir o bajar en las escaleras mecánicas de los aeropuertos donde hay gente en ambos sentidos y alguien puede atacarlo.