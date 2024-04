El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido al cargo de secretario de Estado y pasará a cobrar un sueldo mayor. Así fue dispuesto en el artículo 1 de la resolución 323/24 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Durante su habitual conferencia de prensa, al ser consultado por su nuevo cargo, Adorni declaró que tendrá "las mismas tareas, con otro rango y jerarquía, con una diferencia mínima de sueldo".

Ascendieron a Manuel Adorni: de cuánto será su sueldo

El texto que oficializó el ascenso de Adorni describe que "resulta conveniente asignar a su titular rango y jerarquía a Adorni en virtud de la particular naturaleza de las tareas asignadas, vinculadas directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación".

"Para la implementación de esta medida, se han llevado a cabo las intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Oficina Nacional de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, asegurando que todos los aspectos legales y administrativos están correctamente abordados", cita la resolución.

La resolución también indica que "el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con los créditos asignados a la Jurisdicción 20.01 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación", agrega el decreto.

El cargo de Adorni depende del área que maneja Karina Milei, que días atrás recibió nuevos fondos millonarios para los salarios. A través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con unos $40 millones más para disponer, mientras que le quitaron unos $22,2 millones a Nicolás Posse.

Manuel Adorni fue ascendido al cargo de secretario de Estado y su sueldo rondaría los $4 millones

En ese escenario, de acuerdo a la escala salarial vigente, el salario de un secretario de Estado, con el ajuste inflacionario correspondiente, rondaría los $4 millones. Ese sería el sueldo que percibirá Manuel Adorni en su nueva función.

El nombramiento del hermano de Adorni, otro caso polémico

Otra noticia que rodeó el apellido Adorni y generó suspicacias hace algunos meses fue la designación del vocero presidencial como asesor del ministerio de Defensa que comanda Luis Petri. Se trata de Francisco Adorni, contador, quien en febrero percibía un sueldo de $2,6 millones en un cargo por el que no tenía experiencia previa.

Consultado al respecto en su momento, Manuel Adorni sostuvo que no intervino en el nombramiento de su hermano. "Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", declaró el vocero en febrero.

Según su CV, Francisco Adorni trabajó en el 2002 como administrativo en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ezeiza. Desde el 2004 hasta el 2023 estuvo en la subsecretaría administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Hasta su nombramiento en Defensa se desempeñaba en el estudio contable-impositivo C&A, donde ofrecía servicios de asesoramiento integral en aspectos fiscales, previsionales, contables, financieros y regulatorios para pymes.