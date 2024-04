Lanata presentó la denuncia contra Milei y la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo

El periodista Jorge Lanata presentó este jueves su anunciada denuncia contra el presidente Javier Milei por haberlo llamado públicamente "ensobrado".

Lanata denunció la presunta comisión del delito de "injurias", que consiste en adjudicarle a otra persona una conducta que implica un desvalor sobre su persona.

Jorge Lanata presentó una denuncia contra Javier Milei

La causa quedó registrada con el número 1431/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Ariel Lijo, quien es postulado por el Ejecutivo a ocupar un lugar en la Corte Suprema.

"Milei ha ido mucho más allá del ejercicio de su derecho a difundir ideas y opiniones. Se ha dedicado a agraviarme sin justificativo ni causa alguna", sostuvo Lanata en su querella, patrocinada por los abogados Elba Marcovecchio y Patricio Carballés.

El periodista denunció un "ataque incesante a la prensa", que incluye –además de su caso- a otros colegas a los que el Presidente también cuestionó en sus redes sociales.

Lanata criticó la presencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, durante una reunión del Comité de Crisis creado ante la situación de conflicto en Medio Oriente.

Milei respondió en la red social X desmintiendo la presencia del diplomático en la reunión (aunque admitió que estuvo en la previa), calificando a Lanata como "larretista" y se preguntó: "¿Decir la verdad requiere sobre?".

"Me identifica como 'larretista', algo que no soy en modo alguno", resume la presentación.

"El tildar de ‘mentiroso' y de recibir sobres tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. Ello no hace más que agravar la ofensa, pues para la tipificación del delito alcanza con que el conocimiento de la injuria haya sido llevado, por obra intencional del agente, a terceros ajenos al proceso", sintetizó.

El origen de la polémica

Luego de que Lanata hablara de la reunión del Comité de Crisis convocada por el Gobierno, Milei le respondió al perdiodista en redes sociales: "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?".

Al leer el posteo, Lanata respondió: "No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo".

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: "En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas".

Con ironía, Milei escribió en X que "es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo", ironizó a través de su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.