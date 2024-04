El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó duramente a los senadores por haberse aumentado sus dietas y dijo que esos legisladores tienen una "desconexión total con la gente y la situación económica".

"Vergüenza ajena lo del Senado ayer. El nivel de desconexión con la gente y la situación económica actual es total", se quejó el jefe del Palacio de Hacienda, en su cuenta de la red social X.

Durante la sesión del jueves, el Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo. De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de $1,7 millón a $4 millones.

La resolución se incorporó sobre tablas, al ser avalada por los dos tercios, y luego se procedió a votar, pero esto no se hizo de manera nominal, es decir, los nombres no quedaron registrados en el tablero ni en las actas posteriores. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

El ministro de Economía cuestionó la suba en la dieta de los senadores nacionales

Javier Milei cuestionó a los senadores que se aumentaron el sueldo

El presidente Javier Milei apuntó contra la casta luego que los senadores se aumentaran el sueldo y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, La Libertad Avanza.

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica", aseguró en su cuenta de X.

La reacción de Javier Milei ante la suba de sueldo de los senadores

Ya en marzo, luego de que se aplique un aumento del 30% para el sueldo de los legisladores, Javier Milei había obligado a Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, que retrotraigan las subas.

Ahora, el Presidente cargó en redes sociales, escribiendo un mensaje en la red social y también reposteando a otros usuarios que se quejaron de la noticia

Actualmente, los sueldos de los senadores estaban en $1,7 millones y, de esta manera, podrían pasar a cobrar más de 4 millones de pesos netos. Sumado a algunos diferenciales, el bruto podría ascender a más de 6 millones de pesos.

El proyecto de resolución en cuestión establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo.

El mensaje de Victoria Villarruel por los aumentos de los senadores

También mediante un mensaje en esa red social, Villarruel sostuvo que lo que ocurrió fue "perfectamente legal" y que no tiene "herramienta alguna para frenarlo". Y también resaltó que fue algo acordado "por los senadores de todos los bloques".

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", sostuvo Villarruel en su mensaje, y aclaró: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora".

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", concluyó el mensaje de la vicepresidenta.