El Gobierno pidió la detención del ministro del Interior de Irán por el atentado a la AMIA

La Argentina volvió a reclamar la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la justicia local como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Vahidi, que es requerido por la Justicia argentina, es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

Atentado a la AMIA: el Gobierno pidió la detención del ministro iraní Vahidi

En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención.

Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.

Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina.



El primer indicio firme de la pista iraní fue el Informe AMIA que el ex director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Miguel Angel Toma terminó de elaborar en diciembre de 2002 con el entonces director de Operaciones de ese organismo, Antonio "Jaime" Stiuso, en base a una investigación de al menos cinco años con la colaboración de diversos organismos de inteligencia extranjeros.

Según pudo saber iProfesional, ese fue un punto de inflexión político que culminó este jueves con la sentencia definitiva de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que la República Islámica de Irán fue responsable del atentado a la AMIA de 1994 que dejó 85 muertos.

El fallo describió a Irán como "Estado terrorista" y autor de un delito de "lesa humanidad". Esto significa que podrá ser castigado sin límites de tiempo y de lugar, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.

El fallo de los jueces Carlos Mahiques, Angela Ledesma y Diego Barroetaveña comenzó a gestarse en 1999, cuando el agente Stiuso viajó en una operación especial a Alemania para entrevistar al llamado Testigo "C" que había sido aportado por el BND, el servicio de Inteligencia de ese país, en colaboración con la Argentina.

Algunas fuentes que participaron del entonces gobierno de Carlos Menem aseguran que el Testigo C había sido puesto a disposición de la ex SIDE en 1996. En aquel momento, había viajado el entonces jefe de Sala Patria, Patricio Pfinnen, una dirección de la Secretaría que investigaba los temas relacionados con el exterior en la gestión del ex Señor 5 Hugo Anzorreguy. Pero la investigación no avanzó.

El servicio de inteligencia de Alemania, el BND, había informado a la SIDE de entonces, que había un funcionario que había desertado de la República Islámica de Irán que tenía información clave de cómo se había decidido el ataque.