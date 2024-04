Adorni reconoció que la marcha universitaria fue "genuina" pero criticó la presencia de políticos y sindicalistas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que la marcha universitaria fue "genuina" a pesar de que hubo "miembros del elenco estable" de las movilizaciones, en alusión a los dirigentes políticos y sindicales que estuvieron presentes.

"Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable de las marchas, lo hicieron en paz y sin violencia y sin desórdenes públicos. Estamos conformes porque todo se dio así", sostuvo el portavoz.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las casas de altos estudios "queda mucho por delante todavía" e indicó que "todavía no está confirmada" la reunión con los rectores, pero señaló que "esa reunión probablemente surja, exista y se dé".

Al ser consultado por una reunión con los directivos de las universidades, Adorni hizo una referencia al exministro de Economía Sergio Massa, que dio el presente ayer en la marcha, para responder. "Cuando tenga los datos confirmados, te digo por sí o por no, como decía aquel emérito", lanzó y destacó que "el canal diálogo está abierto", destacó Adorni, quien subrayó que "las universidades públicas no se van a cerrar".

En ese sentido, ratificó que el cierre de las universidades públicas no es un tema de agenda de la administración libertaria. "Te diría que somos los mayores defensores de la educación pública", dijo. Luego, agregó: "Eso tiene que quedar claro, porque una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar o que el Gobierno tiene intenciones de cerrarlas. Aclaro una y mil veces que vamos a defender como nadie a la educación pública", agregó.

Si bien aseguró que en el Gobierno respetan las protestas, Adorni indicó que están en "contra de que se entremezclen con cuestiones de carácter político". En ese marco, volvió a cuestionar a la oposición: "Uno se pregunta qué hacían ciertos personajes en el centro de la escena cuando ellos son muchas veces responsables, en buena parte, del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y son gran parte responsables de la situación de la Argentina".

Marcha universitaria: el provocador mensaje de Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje contra la marcha nacional universitaria donde se burló del discurso de la referente de Madres de Plaza de Mayo, "Taty" Almeida, durante el acto en Plaza de Mayo.

La activista estuvo presente en la movilización en reclamo por el recorte de fondos a las casas de estudio y manifestó su repudio a la decisión de Javier Milei de "no querer subsididiar a las universidades públicas".

"Por supuesto que es una marcha política pero no partidista. La lucha no termina hoy. Si bien perdimos una elección, no nos han vencido", sostuvo Almeida, quien también pidió "no bajar los brazos" y "continuar la resistencia" contra el gobierno.

En ese marco, Villarruel compartió un extracto del mensaje donde se burló con un fuerte comentario. "Hebe (de Bonafini), lo que te perdiste...", señaló en alusión a la fallecida expresidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Cabe destacar que Almeyda, junto a otros activistas de Derechos Humanos, presentó un pedido de juicio político contra Milei por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.

El texto llevó las firmas del premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro y el exjuez Carlos Rozanski, entre otros.

Marcha universitaria: la reacción de Javier Milei

El presidente Javier Milei se refirió este martes a la noche a la multitudinaria marcha convocada en defensa de las universidades de gestión pública por el recorte presupuestario decidido por el Gobierno, y señaló a través de sus redes sociales que se trató de "Un día glorioso para el principio de revelación".

Fiel a su estilo, el mandatario utilizó esta vez su cuenta de Instagram para expresarse brevemente sobre la marcha que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo.

"Día glorioso para el principio de revelación", afirmó Milei, y añadió en el mismo posteo: "Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la Libertad Carajo".

El ‘principio de revelación’ al que se refiere Milei está basado en una teoría que permite festejar un éxito en medio del fracaso.

Además, el presidente ilustró su comentario con la foto de un león, sosteniendo una taza con la leyenda: "Lágrimas de zurdos".