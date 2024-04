"Es meterse con su familia": la respuesta de Adorni sobre el número de perros de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó precisar cuántos perros tiene el presidente Javier Milei ante una nueva consulta del periodismo. "Es meterse con su familia", argumentó el funcionario.

En la habitual conferencia de prensa de la mañana, exasperado ante la consulta, el vocero planteó que la consulta "es una falta de respeto" a la investidura presidencial.

"Me parece desubicado sugerir algo así sobre el Presidente", planteó Adorni al respecto y cortó en seco la respuesta.

Lo cierto es que la cantidad de canes que viven en la quinta de Olivos con el presidente se ha vuelto un enigma para usuarios de las redes sociales que debaten si se trata de cuatro o de cinco.

Se trata de un tema recurrente en las conferencias. Hace algunos días, el vocero planteó que si Milei "dice que hay cinco perros, hay cinco perros".

En aquella oportunidad, Adorni respondió: "Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo qué te cambia que sean 4 perros, 5 perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia?".

Javier Milei se mudó a la quinta de Olivos con sus perros

Cada vez que habla del tema, el mandatario enumera a "sus hijos de cuatro patas", como los menciona a los mastines. Recientemente en un reportaje habló del primero de ellos, Conan, quien falleció en 2017 y Milei clonó.

No obstante, el jefe de Estado habla de Conan como si estuviese vivo, algo que genera incertidumbre con respecto a la cantidad de mascotas que tiene el Presidente. Los otros cuatro perros, que salieron de la clonación de Conan, son: Murray, Milton, Robert y Lucas.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Javier Milei

El expresidente Alberto Fernández rechazó los dichos de su sucesor, Javier Milei, y apuntó fuertemente contra el libertario al afirmar que sus acciones y reacciones "son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas".

"Si el Presidente se refirió a mí llamándome ´títere´, quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ´fuerzas del cielo´ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", sostuvo el exmandatario.