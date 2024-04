Álvarez Agis criticó la falta de acuerdos de precios de Javier Milei, pero deslizó un elogio

El exviceministro de Economía kirchnerista Emmanuel Álvarez Agis analizó el rumbo de la administración de Javier Milei y, a pesar de los diversos cuestionamientos, dijo que tuvo "el pragmatismo necesario" para evitar una hiperinflación.

Sin embargo, criticó el tipo de ajuste que encaró el líder libertario y también cuestionó que no haya impuesto ningún control sobre el mercado después de la devaluación, al punto que consideró que ni Milton Friedman, uno de los economistas de cabecera del mandatario, "era tan estúpido" como para pensar que en el corto plazo "el mercado se vaya a cualquier lado".

Convencido de que a la etapa inicial del plan a Milei le faltó una política de ingreso atrás, Álvarez Agis marcó: "No podés poner el dólar a $800 y decirles a dos sectores, que de ninguna manera funcionan en un marco de competencia, que hagan lo que quieran con los precios: nafta y prepagas. No porque sean avaros y codiciosos, pero son tres o cuatro. Entonces, en un mercado donde hay tres o cuatro productores que te representan 90% del mercado... En la misma facultad que estudió Milei te dicen: ‘Si soltás precios llevando dólar a $800 y venís con una inflación de arrastre de 200%, podés tener un quilombo’".

En declaraciones a Radio Con Vos, el director de la consultora PxQ, él hubiera puesto el dólar a $1000, y cerrado un acuerdo de precios y salarios. "Hubiese determinado tarifas mucho más altas al principio, pero mucho más bajas para los pobres, y hubiese tenido un mecanismo de compensación sobre todo en jubilaciones y planes sociales. Uno me dice: ‘Pero sería intervenir el mercado’. Bueno, lo están haciendo ahora: tarde y mal. A las petroleras ya les dijeron que no pueden subir las naftas lo que quieren y aceptaron; a las prepagas les dijeron que tienen que retrotraer y aceptaron; con los supermercados se juntaron y les dijeron que abrían las importaciones", enumeró Álvarez Agis.

Y fue ahí que sentenció: "Están haciendo palo y zanahoria. Y entonces aparece un boludo que dice: ‘Es como [Guillermo] Moreno al final [el ministro de Economía, Luis "Toto"] Caputo’. Qué se yo, hermano. Si funciona no me importa si es Caputo, Moreno, Lenin, Trotsky o Friedman. Porque ni Friedman era tan estúpido para pensar que en el corto plazo... vos no podés dejar que el mercado se vaya a cualquier lado".

Tras eso, desglosó sus números del ajuste libertario: dijo que la mitad lo pagan los jubilados y que un cuarto representa a la obra pública, mientras que hay compañías que todavía reciben subsidios, hasta después de 30 años de funcionamiento. Planteó, también, que le pareció bien que Milei haya pensado en reducir tres puntos el producto y hacer dos puntos de suba de impuestos. Le pareció correcto además que en un primer momento haya querido subir retenciones -algo que después no ocurrió-, ya que -según Álvarez Agis- el campo esperaba un dólar a $600 y escaló a $800.

Álvarez Agis sostuvo que la Argentina no entró a una hiperinflación porque Milei tuvo "pragmatismo"

Sin embargo, contó el economista que cuando vio lo que finalmente pasó con el gasto no le pareció bien, ya que el recorte cayó sobre la obra pública, las universidades y los jubilados. "No me parece bien. Se te puede romper el plan. Se te puede ir a la mierda. Porque la economía va a caer mucho y vas a meter a 15-20 puntos de la población debajo de la línea de pobreza, cuando le podrías sacar un cuarto del subsidio a Tierra del Fuego, un cuarto de las compañías tecnológicas de la Argentina. A los directivos de YPF, que van a cobrar 70 millones de pesos, les podemos cobrar 5 millones de impuesto a las ganancias", contrastó y analizó: "Cantaban: ‘La casta tiene miedo’. Para mí, la casta tiene huevos. Porque está defendiendo todos y cada uno de sus privilegios: la Justicia sigue sin pagar ganancias, las empresas siguen cobrando subsidios, y los ricos seguimos recibiendo la luz y el gas por debajo de lo que cuesta".

Aspectos positivos del gobierno de Milei

En tanto, como "cosa positiva", Álvarez Agis sostuvo que la Argentina no entró a una hiperinflación porque Milei tuvo el "pragmatismo para abandonar la dolarización y la motosierra subiendo impuestos".

"Dicen unos amigos: ‘Por suerte las fuerzas del cielo contrataron un terrícola y lo pusieron de ministro de Economía’. Estamos acá porque Milei implementó otras herramientas. Tuvo el pragmatismo para sentarse arriba de la caja de pesos, de dólares; cortar las sangrías con un torniquete. Mucha gente le dice: ‘Es un torniquete’. Y sí, la economía se estaba desangrando", valoró, aunque reparó: "El problema es a qué hospital me querés llevar una vez que me hiciste ese torniquete. A mí el hospital al que nos quiere llevar Milei para curar a la economía argentina no me gusta, tengo diferencias y creo que no es lo mejor de lo que se podía hacer. Ahora, mi evaluación de estos cuatro meses de tapar los pesos y dólares para no explotar por el aire es positiva".