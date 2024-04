Antes del acto político, Cristina Kirchner envía críticas a Milei y mensajes a la interna del peronismo

Cristina Kirchner volverá a encabezar un acto político este sábado. Será en la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, junto a la intendenta Mayra Mendoza.

El regreso a un acto político de la expresidenta llega en un momento muy particular, al cual la propia Cristina se refirió en diferentes apariciones en sus redes sociales: por un lado, cuestionó las medidas económicas adoptadas por el presidente Javier Milei. Y, por otro, envió señales al peronismo en medio de una interna en la carrera hacia las elecciones legislativas del año que viene.

El miércoles pasado fue la propia ex presidenta quien confirmó su presencia en el acto del sábado. Y lo hizo con una fuerte crítica a la cadena nacional que Milei había dado el lunes. "Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su Gobierno al que calificó de 'milagro económico' y 'hazaña de proporciones históricas a nivel mundial', indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la 'mayoría de los argentinos que están sufriendo' pero que esta vez ese esfuerzo 'va a valer la pena', para concluir que 'no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida' del que, sin embargo, anunció que 'ya hemos recorrido más de la mitad del camino'", sostuvo Cristina en la red social X.

En tanto, se refirió a otra parte del discurso de Milei: "Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir 'no es magia'".

Finalmente, al confirmar su presencia en el acto, resaltó: "Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino".

De esta manera, Cristina anticipó que su discurso del sábado seguramente se centrará en criticar las medidas económicas adoptadas por el gobierno libertario. Esta semana, en otra de sus apariciones en redes, la ex presidenta se había expresado en favor de la marcha universitaria y respaldó la educación pública: incluso, salió al balcón del Instituto Patria con un buzo de la Universidad de La Plata.

Las señales a la "interna" del peronismo

Otro mensaje que podría dar Cristina durante su presentación en Quilmes es en pos de la unidad del peronismo. Sobre todo, a raíz de lo que se observa en la provincia de Buenos Aires, donde se evidencian rispideces entre los funcionarios cercanos al gobernador Axel Kicillof y los referentes de La Cámpora en el camino a las elecciones legislativas del 2025.

De hecho, según distintas señales y mensajes que mandó en los últimos días, la ex presidenta parece estar molesta por esta interna: entiende que no es el momento de llevar adelante esta discusión.

Por caso, lo dejó expuesto en un video que publicó en TikTok, durante un encuentro con el intendente de Rawson (San Juan) Carlos Munisaga, y la concejal de esa localidad Romina Ríos. Ambos compitieron en las últimas elecciones con diferentes candidatos peronistas, pero luego llegaron a la unidad. El intendente fue con el senador nacional Sergio Uñac y la concejal, con Juan Carlos Gioja.

Al destacarlo, Cristina sostuvo: "Me parece la mejor noticia que me pueden haber dado. Me parece que es lo que hay que hacer fundamentalmente. Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía, otro piensa que hay que hacer otra, ese tipo de cosas".

Además, agregó otro mensaje que parecería estar orientado a la dirigencia bonaerense: "Cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios. Así que lo felicito. A los giojistas y a los uñaquistas".

En concreto, Cristina considera que la discusión por lugares en las listas para las elecciones del año que viene es "adelantada". Y que, en este contexto, el foco de la discusión para la oposición -concretamente, el peronismo en este caso- tiene que ser otra.

Con estos dos ejes, Cristina Kirchner regresará a un acto político este sábado y se esperan nuevas señales al respecto.