La exvicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este sábado en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner en Quilmes, donde pronunció un discurso cargado de críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

Durante el lapso de una hora, y ante una multitud de personas, la exvicepresidenta cuestionó el modelo económico del libertario, el ajuste, la posición del Gobierno frente a la educación pública y pidió un "plan de estabilización".

Cristina Kirchner no pasó por alto ninguno de los temas candentes de la actualidad política y económica argentina, y se refirió con dureza a la reciente cadena nacional, donde Javier Milei anunció el superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año.

"Cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades... No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés", apuntó.

Las 10 principales frases del discurso de Cristina Kirchner

-"¿Superávit de dónde? no tenés superávit. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la argentina, la economía y el mundo".

-"El déficit fiscal más grande del mundo es el de EE.UU que tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, se pueden dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo".

-"Hermano, hermana, te pudo haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo y aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?".

-"En ese gobierno hubo un plan que le hace falta al gobierno [de Milei]: no tiene un plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

-"Cuántas veces escucharon en 2019 la intensidad de Cristina, los modales, los destratos. Después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto".

-"¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, precapitalista.

-"Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?"

-¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que mandarse para atrás y no resolvió nada. Tenía que dejar sin efecto con un DNU la parte de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regularlas, algo que establecimos nosotros en 2011″.

-"El Presidente habla de adoctrinamiento en las escuelas, pero si hubiéramos adoctrinando en las escuelas él no sería presidente".

-"Mercado Libre tuvo una exención fiscal de 103 millones de dólares, con eso nos sobra para todos los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales de la Argentina"