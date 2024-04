Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner y la acusó de dejar "un país destruido con 60% de pobres"

Después del duro discurso de Cristina Kirchner contra el actual Gobierno, la respuesta del presidente, Javier Milei, no se hizo esperar: "La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero", escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado arremetió contra la exvicepresidenta y agregó: "El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC...!!!".

El descargo de Javier Milei en X

En su posteo, el Presidente citó una nota periodística que reproduce los dichos que la expresidenta en su discurso en el acto celebrado este sábado en Quilmes que, en otro tramo de su exposición, le reclamó al libertario un cambio de rumbo y afirmó crudamente: "Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve la legitimidad".

Las 10 principales frases del discurso de Cristina Kirchner

-"¿Superávit de dónde? no tenés superávit. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la argentina, la economía y el mundo".

-"El déficit fiscal más grande del mundo es el de EE.UU que tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, se pueden dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo".

La exvicepresidenta habló durante una hora frente en un acto multitudinario en Quilmes

-"Hermano, hermana, te pudo haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo y aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?".

-"En ese gobierno hubo un plan que le hace falta al gobierno [de Milei]: no tiene un plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

-"Cuántas veces escucharon en 2019 la intensidad de Cristina, los modales, los destratos. Después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto".

-"¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, precapitalista.

-"Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?"

-¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que mandarse para atrás y no resolvió nada. Tenía que dejar sin efecto con un DNU la parte de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regularlas, algo que establecimos nosotros en 2011″.

-"El Presidente habla de adoctrinamiento en las escuelas, pero si hubiéramos adoctrinando en las escuelas él no sería presidente".

-"Mercado Libre tuvo una exención fiscal de 103 millones de dólares, con eso nos sobra para todos los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales de la Argentina"