Estas chicanas no son una sorpresa, ya que ambos se enfrentaron a Máximo Kirchner en el marco de la discusión por el liderazgo del PJ bonaerense

Mientras Cristina Kirchner pronunciaba su discurso en Quilmes, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, se burlaba de sus palabras a través de un mensaje en X.

Los mensajes de Gray y Zabaleta

Con un tinte claramente irónico, el funcionario escribió: "Otra vez sopa!!!", y acompañó sus palabras con una foto suya tomando un caldo de espaldas al televisor que replicaba la imagen de la exmandataria.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría

El intendente publicó el tweet a los 20 minutos de que Cristina Kirchner comenzara su discurso, en el marco de la inauguración del microestadio Néstor Kirchner, un acto organizado por La Cámpora, con quien tiene un largo historial de conflictos.

En la misma tónica, y con un mensaje muy similar, Juan Zabaleta, ex jefe comunal de Hurlingham, y aliado del expresidente Alberto Fernández, también manifestó su fastidio por las palabras de Cristina Kirchner

"Vos querés seguir tomando sopa?", escribió Zabaleta y acompañó el texto con un video parado frente a la cocina.

Juan Zabaleta fue ministro de Desarrollo Social del expresidente

Las chicanas de ambos funcionarios no son una sorpresa, ya que tanto Zabaleta, como Gray se enfrentaron a Máximo Kirchner durante la administración del Frente de Todos, en el marco de la discusión por el liderazgo del PJ bonaerense.

Además, Zabaleta, que fue ministro de Desarrollo Social del expresidente, sostuvo una pelea a nivel nacional con Cristina Kirchner, y con el camporista Damián Selci en su distrito.

A través de estos mensajes, los funcionarios refuerzan su posición disidente dentro del peronismo, parándose en la vereda de enfrente de Cristina Kirchner y su círculo cercano.

El discurso de Cristina Kirchner en Quilmes

-"¿Superávit de dónde? no tenés superávit. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la argentina, la economía y el mundo".

-"El déficit fiscal más grande del mundo es el de EE.UU que tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, se pueden dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo".

La exvicepresidenta habló durante una hora frente en un acto multitudinario en Quilmes

-"Hermano, hermana, te pudo haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo y aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?".

-"En ese gobierno hubo un plan que le hace falta al gobierno [de Milei]: no tiene un plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

-"Cuántas veces escucharon en 2019 la intensidad de Cristina, los modales, los destratos. Después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto".

-"¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, precapitalista.

-"Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?"

-¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que mandarse para atrás y no resolvió nada. Tenía que dejar sin efecto con un DNU la parte de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regularlas, algo que establecimos nosotros en 2011″.

-"El Presidente habla de adoctrinamiento en las escuelas, pero si hubiéramos adoctrinando en las escuelas él no sería presidente".

-"Mercado Libre tuvo una exención fiscal de 103 millones de dólares, con eso nos sobra para todos los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales de la Argentina"