Javier Milei prometió que "para los jubilados ahora viene la recuperación"

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que "para los jubilados ahora viene la recuperación" y señaló que para eso envió "el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)".

"Lo mandé para que empiece a correr el ajuste por inflación y se empiecen a recomponer las jubilaciones", precisó Milei en diálogo con Radio Rivadavia.

Milei prometió que las jubilaciones comenzarán a crecer

En ese sentido, el mandatario nacional sostuvo que si no mandara el decreto en cuestión, "terminarían perdiendo 2 puntos del PBI al cierre del año".

"Para los jubilados viene ahora la recuperación por eso envié ese DNU. Con eso, nosotros le estamos devolviendo 1,6 puntos del PBI. No tengo la culpa que el Congreso me trabe las cosas y se haya convertido en una máquina de impedir", precisó.

Milei aseguró que el Congreso pone trabas y demora la implementación de medidas económicas.

Milei criticó el discurso de Cristina Kirchner en Quilmes: "Fue de una pobreza intelectual notoria"

El presidente Javier Milei remarcó esta mañana que el discurso que dio la ex mandataria nacional Cristina Kirchner fue "de una gran pobreza intelectual" y precisó que habla en este momento "porque están nerviosos".

"Si buscan agruparse son como una bolsa de gatos. Es un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le hizo al país. Necesitamos que se vuelvan mas racionales. Salen a hablar ahora porque están nerviosos", indicó Milei en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El jefe de Estado aseguró que el discurso del sábado de Cristina Kirchner "fue muy pobre", en relación a los que años antes llevaba a cabo la ex mandataria nacional.

"Lo que puedo decir respecto a otros discursos, que el de ayer fue un discurso muy pobre. Ella en general tenía una estructura formal más clara, pero en este directamente carece de una forma orgánica, de presentar un tema. Fue de una pobreza intelectual notoria. Me sorprendió la caída intelectual. Lo único que hizo fue hacer críticas. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", indicó.

Y añadió: "Si yo veo la historia Argentina, hubo déficit fiscal la mayoría de los últimos 100 años y eso usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito. Otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números. Ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Y cuando habla de las universidades, miente, porque el que le cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas"