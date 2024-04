Con la media sanción de la Ley Bases, que incluyó el capítulo de la reforma laboral, puede considerarse que los Moyano y CGT se anotaron una pequeña victoria. Es que, dentro de las modificaciones que se hicieron al texto original, se quitó la limitación a las cuotas solidarias, que representan parte de la "caja sindical" y se eliminaron las sanciones contra bloqueos a las empresas, lo que les otorga un mayor poder de presión ante conflictos.

En concreto, de los 58 artículos incluidos en el DNU presentado en diciembre por el Gobierno de Javier Milei, quedaron sólo 16. Incluso, luego de que avanzara el proyecto para ser tratado en el recinto, se especuló con que la CGT suspendiera el paro anunciado para la semana próxima. Algo que, por el momento, no ocurrió.

Ley Bases: la CGT "celebra" la reforma laboral

Los cambios introducidos en el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados fueron solicitados por la CGT, que lógicamente de todas formas hubiera preferido eliminar más artículos. Aunque parecía imposible, el Gobierno cedió con el objetivo de poder aprobar la ley que considera clave.

Para lograrlo, los líderes gremiales se habían reunido en Casa Rosada con Guillermo Francos y Nicolás Posse. En ese encuentro también estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo, quien quedó como "nexo" entre el Gobierno y la CGT. También tuvo un rol clave Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal.

De hecho, la negociación de Pichetto por incluir los cambios solicitados por la CGT, le valió las críticas de Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, quien había adelantado que su partido abandonará el bloque HCF: "Milei eligió a la CGT de Moyano. Por eso, con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque. Nos vamos para mantener autonomía; nosotros con Moyano no podemos estar.

De hecho, estos cambios en la reforma laboral cosecharon rechazo de parte de empresarios. Rodolfo Llanos, presidente de Unión de Emprendedores y fundador del PEP dijo este lunes a iProfesional que "con esta reforma laboral nadie invertirá: la política decidió que el bloqueo de empresas no es un delito y no debe ser incluido en la reforma".

El 10 de abril, la CGT se reunió con Francos y Posse en la Casa Rosada. Se discutió sobre la reforma laboral y un posible paro general

Señaló que con las medidas de la Ley Bases no se crearán más empleos. "El fin de semana un empresario extranjero me dijo que en un pais donde bloquear una empresa no es delito no puede invertir y congeló una inversión de 1200 millones de dólares", señaló Llanos.

"La cuestión sindical no es menor, el bloqueo es un delito y grave, genera mucha inseguridad jurídica", señaló. La Ley Bases redujo la pena de los bloqueos, que es estipulaba de hasta seis años de prisión, a tres años como máximo, con lo cual es excarcelable. Los dos sindicatos que suelen bloquear a sus fábricas son Camioneros y Atilra (lácteos), que tiene tanto poder económico y clínicas como el de Hugo Moyano.

La reducción de las penas para bloqueos fue un acuerdo entre la CGT, donde pesa Moyano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el bloque Hacemos Consenso Federal, que lidera Miguel Pichetto. Este acuerdo disparó la decisión de la Coalición Cívica, que lidera la ex diputada Elisa Carrió, a retirarse del bloque desde este miércoles.

Ley Bases: cómo quedó la reforma laboral que aprobó Diputados

La nueva Ley de Bases plantea una reforma laboral "light" respecto de la primera versión. El título de "modernización laboral" se incluyó a pedido de la UCR, pero en medio de una fuerte discusión con el PRO y con Hacemos Coalición Federal, que presionó para remover algunos de los puntos que molestaban a la CGT.

La ley incluye modificaciones a la Ley de Empleo 24.013 y la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. El mencionado título de reforma laboral contempla, entre otras medidas:

La reforma laboral que recibió media sanción en Diputados incluyó varios cambios pedidos por la CGT

la derogación de multas por falta de registración laboral, que tendrá otro tipo de sanciones dependientes de una sentencia judicial firme y un mecanismo de denuncia más ágil por medios electrónicos,

que tendrá otro tipo de sanciones dependientes de una sentencia judicial firme y un mecanismo de denuncia más ágil por medios electrónicos, la extensión del período de prueba de 3 a 6 meses. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba

la posibilidad de que las personas soliciten que se les reduzca la licencia anterior al parto , que en tal caso no podrá ser inferior a 10 días. En ese caso, el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.

, que en tal caso En ese caso, el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. el fondo de cese laboral y el seguro de desempleo como reemplazo del sistema de indemnizaciones, sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.

como reemplazo del sistema de indemnizaciones, sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad. el agravamiento de las indemnizaciones por despido discriminatorio.

La propuesta original que la UCR le había acercado al Gobierno también establecía la eliminación de los aportes obligatorios a los sindicatos por parte de todos los trabajadores de cada actividad, incluidos los no afiliados. Este punto, criticado por la CGT debido a que afecta una de las principales vías de financiamiento de los gremios, se dejó afuera para lograr consenso.

No obstante, durante la sesión en el recinto la UCR insistió con su inclusión en el proyecto. Los cambios propuestos no fueron aceptados.

También fue aprobado con 136 votos a favor el apartado del título de reforma laboral que crea la figura de "colaborador", que permitirá que trabajadores autónomos tengan legalmente hasta 5 colaboradores independientes inscriptos bajo la forma de monotributo, sin generar una relación de dependencia.

Hubo además 147 votos a favor de aprobar el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que dará 90 días a los empleadores para "blanquear" los vínculos laborales contraídos antes de la sanción de la Ley de Bases. Entre otros incentivos para registrar, se condonan hasta el 70% de las deudas contraidas por falta de registración.