En la mayor recesión económica desde la crisis de 2001, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una polémica entre los distintos sectores de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que discuten la salida de la depresión. La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) lanzó una campaña para apoyar la Ley Bases y crear un millón de puestos de trabajo con otras tantas empresas, en cuatro años.

En cambio, según pudo relevar iProfesional, el Movimiento Nacional Pymes (Monapy), la Unión de Emprendedores y el PEP (Pymes, Emprendedores y Productores) y la Confederación Federal Pyme Argentina consideran que no tendrá el efecto buscado o los cambios no son suficientes.

Ley Bases: el optimismo de algunas pymes

Al igual que ASEA, existe optimismo en la ONG Somos Pymes y en la Federación de Comercio de Buenos Aires (Fecoba) porque se eliminarán las multas por no formalizar a empleados al momento de indemnizarlos, porque se extendió el período de prueba de tres a seis meses, porque se permite el blanqueo y la posibilidad de contratar a un monotributista con cinco colaboradores.

La ASEA convocó junto a más de 20 organizaciones de la producción y el trabajo, a emprendedores, pymes, productores, monotributistas y empresas de todo el país al "Compromiso de Mayo" para crear "un millón de empleos con un millón de empresas pequeñas y medianas", en línea con el Acuerdo de Mayo lanzado por Milei con los gobernadores, al cual no irán todos. La campaña se lllama "Un millón x un millón".

El Presidente no logrará la adhesión de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y está por verse Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En el caso delos empresarios de ASEA, asumieron la responsabilidad de apoyar la Ley Bases que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados y sumar empleo formal a partir una "reforma laboral moderna" y condiciones "como una moneda estable".

Para algunas pymes, la reforma laboral ayudará a crear empleo. Para otras, resultará insuficiente

Para otras pymes, "con esta reforma laboral nadie invertirá"

En cambio, Rodolfo Llanos, presidente de Unión de Emprendedores y fundador del PEP dijo este lunes a iProfesional que "con esta reforma laboral nadie invertirá: la política decidió que el bloqueo de empresas no es un delito y no debe ser incluido en la reforma".

Señaló que con las medidas de la Ley Bases no se crearán más empleos. "El fin de semana un empresario extranjero me dijo que en un pais donde bloquear una empresa no es delito no puede invertir y congeló una inversión de 1200 millones de dólares", señaló Llanos.

"La cuestión sindical no es menor, el bloqueo es un delito y grave, genera mucha inseguridad jurídica", señaló. La Ley Bases redujo la pena de los bloqueos, que es estipulaba de hasta seis años de prisión, a tres años como máximo, con lo cual es excarcelable. Los dos sindicatos que suelen bloquear a sus fábricas son Camioneros y Atilra (lácteos), que tiene tanto poder económico y clínicas como el de Hugo Moyano.

La reducción de las penas para bloqueos fue un acuerdo entre la CGT, donde pesa Moyano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el bloque Hacemos Consenso Federal, que lidera Miguel Pichetto. Este acuerdo disparó la decisión de la Coalición Cívica, que lidera la ex diputada Elisa Carrió, a retirarse del bloque desde este miércoles.

"Se eliminan las multas por no formalizar a los trabajadores pero eso ya lo había eliminado la Corte Suprema", dijo Llanos. "Además se eliminó la necesidad de demostrar la culpabilidad de los empresarios cuando hay un despido", se lamentó. Ante un despido, un trabajador demanda al empresario por cualquier causa y no tiene que demostrar la culpa de ese empleador.

Por su parte, Alejandro Bestani, del Monapy, dijo a iProfesional que su agrupación aplaude la eliminación de las multas, el aumento del periodo de prueba, la habilitación a contratar un monotributista con 5 colaboradores, la posibilidad del blanqueo laboral con condonación de deudas previas por contratarlo en negro.

La eliminación del bloqueo como un delito es uno de los factores por los que, aseguran, "nadie invertirá"

"Pero para generar 5 o 6 millones de puestos de empleo la reforma debería ser integral y bajar los costos y los riesgos", dijo Bestani, que subrayó que las Pymes producen el 80% del trabajo en la Argentina.

En ese sentido, el dueño de la alimenticia INCA, de Mendoza, observó con fuerte preocupación tres defectos de la Ley Bases:

No reduce las cargas sociales para los empleos nuevos que se contraten a partir de esta ley.

Incrementa el costo con el Fondo de Indemnización o Fondo del Cese, cuya alícuota no se conoce.

No sanciona penalmente los bloqueos a empresas.

"Esta ley se queda corta, muy corta"

Bestani señaló que "no solo no se reducen las cargas sociales, que ya son del 55% sobre el salario, sino que se las incrementa con el Fondo del Cese para algunos sectores que lo acuerden en sus convenios colectivos". De ese modo, si la alícuota del Fondo fuera del 8%, como se dijo (pero la ley no lo estipula), un empresario tendría que pagar un 63% más de cargas sociales, además del salario.

"Diputados, senadores y sindicalistas, las Pymes somos el motor de la economía y queremos generar nuevo empleo formal, pero esta ley queda corta, muy corta", señaló Bestani.

"Esperamos mejores leyes que destraben las restricciones impositivas y financieras del universo pyme, necesitamos una ley integral Pyme, si no es integral no genera ni actividad ni empleo", aseguró el empresario.

Por su parte, Martin Castellet, director de Somos Pymes, y de Castellet Legal Partners, consultora legal de Pymes, dijo que le Ley Bases "incentiva la incorporación de nuevos empleados, se pretende mitigar el costo economico de la contingencia laboral con el Fondo del Cese que reemplaza la onerosa indemnización del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo".

Aseguran que el proyecto de ley no tiene "una sola política pública en beneficio a las pymes, que promueva el empleo" la derogación de las multas por falta de registración laboral es un incentivo para que el empresario se anime a contratar nuevos trabajadores". Castellet celebró " Por otra parte, señaló que "en materia de contingencia laboralpara que el empresario se anime a contratar nuevos trabajadores". Castellet celebró " la promoción del empleo registrado , un gran incentivo que implica para el empresario la condonación de deudas por aportes; la extinción de responsabilidad penal en materia de falta de pago de aportes en tanto y en cuanto el empresario acuda o incorpore o promueva el empleo registrado".

Por otra parte, dijo que la ampliación del periodo de prueba es "otro beneficio porque le da al empleador la posibilidad de incorporar gente con un periodo mayor de tiempo en materia de evaluación".

En cambio, Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, dijo a iProfesional que "este proyecto de ley no tiene una sola politica pública en beneficio de las Pymes, que promueva el empleo".

Además, señaló que por otro lado "el régimen de importaciones no solamente libera de manera indiscriminada las importaciones, sino que tambien le quita los impuestos para poder importar bienes e insumos por eso es un acta de defunción de la industria argentina".

González señaló que "con el capítulo del régimen de importaciones estamos en alerta total porque es el desmantelamiento total del aparato productivo nacional".

Desde Fecoba apoyan las medidas

Más optimista, Fabián Castillo, de Fecoba, señaló que en su sector están a favor de "los cambios en el tema laboral; salimos a apoyar fuertemente estas medidas; despues hubo muchas que no se han articulado".

Desde Fecoba respaldaron la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

El empresario del calzado señaló que "una de las dificultades de contratación es el tema laboral que tiene más de 50 años y con estas modificaciones lo atempera un poco, pretendíamos un mayor equilibrio en la parte jurídica, pero es un avance".

Castillo considera que el ideal era profundizar los derechos y obligaciones y la libertad de acción y contratación en las más pequeñas, donde se deberían llegar a acuerdos entre partes.

El programa de ASEA, en tanto, busca que cada empresa que adhiera "contrate al menos un trabajador en los próximos cuatro años". Sus dirigentes se congregaron la semana última en la Cámara de Diputados para presentar la campaña "1 millón por 1 millón", que bautizaron "Compromiso de Mayo" que tiene como condición que se aprueben las reformas planteadas por el Gobierno en la denominada Ley de Bases.

Ese compromiso, señalaron, requiere una Moneda estable, con una inflación que no supere el 1%, una reforma laboral moderna, convertir los planes sociales en empleo formal y genuino, eliminar la industria del juicio laboral, las multas e implementar topes indemnizatorios para evitar el cierre de empresas y comercios, menos trámites e impuestos, la desregulación económica y defensa de la competencia, un Régimen de grandes inversiones para mejorar la infraestructura nacional, la creación de nuevas autopistas, calles, avenidas, cloacas y gas.

"Las empresas son parte de la solución a los problemas de la Argentina de hoy y por eso nos comprometemos a crear un millón de puestos de trabajo", sostuieron desde ASEA.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este lunes la iniciativa de ASEA para generar un millón de empleos. "Representa la buena voluntad de los argentinos que trabajan, que generan trabajo", dijo Adorni en la Casa Rosada.