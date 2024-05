El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista este miércoles, en la que dejó definiciones en materia económica, política e incluso contó cuál es su deseo para cuando cumpla su mandato como mandatario. De hecho, no descartó ir por una reelección.

También se refirió a la marcha universitaria, al avance en Diputados de la Ley de Bases y aseguró que "no va a haber más obra pública ni transferencias discrecionales a las provincias".

Javier Milei: "Nunca dijimos que íbamos a cerrar universidades"

En una entrevista radial, Milei se refirió entre otros aspectos a la masiva marcha universitaria de la semana pasada. En ese sentido, sostuvo: "Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades, ni negamos el financiamiento, solo pedimos auditorías, pero no las quieren tener".

"Nadie niega el tamaño de la marcha. Tampoco se cuestiona el reclamo. El punto es que nunca dije que iba a cerrar las universidades. Nunca negamos el financiamiento. De hecho, antes de la marcha tenían depositado el dinero", sostuvo el Presidente.

Y agregó: "Pero nosotros exigíamos auditorías. Si vas a utilizar los recursos que aportan los pagadores de impuestos, le debés las auditorías. Si vos tenés las cuentas limpias, no tenés problemas en que te auditen".

En ese sentido, insistió en la politización de la marcha: "Para mí es una victoria enorme del Gobierno porque mostró el modus operandi de la política que tomó una causa noble, la prostituyó para ocultar un curro. Les gané a todos, la gente lo empezó a entender así. Las encuestas dan que mantuvimos la imagen o que subimos".

Por otra parte, sobre la economía, el mandatario sostuvo que "ya está teniendo una recuperación y que los salarios le están ganando a la inflación", pero "no es magia y demanda tiempo".

En tanto, subrayó: "No va a haber más obra pública ni transferencias discrecionales a las provincias. No va a haber transferencias porque iban a las que tenían la contabilidad más opaca. Se cortó eso de que los gobernadores vengan a arrodillarse a Buenos Aires".

Quién paga el ajuste y su visión de la Corte Suprema

Al referirse justamente al ajuste, Milei sostuvo que "todos estamos pagando el ajuste, de alguna u otra manera". "Alguien dice que están subiendo los impuestos, pero cuando cierre el año le vamos a devolver al sector privado 15 puntos del PBI por correr al Estado del medio. Le vamos a meter 15 puntos de crédito al sector privado: ya están apareciendo los créditos hipotecarios. En diciembre hablábamos de parar la hiperinflación y hoy ya hay créditos hipotecarios", remarcó.

Sobre la media sanción en Diputados a la Ley Bases, remarcó: "La Ley Bases y el DNU vienen a devolverle la libertad a los ciudadanos. Si nosotros tomamos lo que salió ayer, es cinco veces la reforma del Estado de Menem. En cuatro meses metimos más de 700 reformas estructurales".

Javier Milei sostuvo que piensa en una reelección y que luego, una vez cumplido su mandato, se irá "al medio del campo"

También aseguró que, una vez cumplido su mandato, dejará la política. "Cumplido mi mandato no voy a seguir en la política. Mi intención es irme a vivir al medio del campo, donde no me vea nadie. Me voy con mis perros, y viviré de dar conferencias. Si son uno o dos mandatos, lo determinará la gente".

"Hay mucho por recorrer. Si derrotamos la inflación, crecemos, se crean puestos de trabajo de mejor calidad, se baja la pobreza y terminamos con la inseguridad, es probable que pueda haber una reelección", agregó.

Por otro lado, hizo mención a su respaldo en la nominación para la Corte Suprema del juez Ariel Lijo: "La nominación de Lijo es porque tiene una ventaja porque sabe cómo funciona el sistema jurídico y si queremos hacer uan reforma para que la Justicia sea más ágil y eficiente, hay que poner a alguien que sepa cómo funciona. Mi único interés es que la Corte falle acorde a la Constitución. Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo".