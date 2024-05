El presidente Javier Milei se encuentra de gira en Estados Unidos, donde el lunes por la tarde brindó un discurso ante inversores en el Instituto Milken y donde también tiene previsto reunirse con Elon Musk.

Entre ambos eventos, el mandatario mantuvo una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El encuentro entre Javier Milei y el presidente de la FIFA Gianni Infantino

El encuentro fue informado desde la cuenta de redes sociales de la Oficina del Presidente. Sin dar demasiados detalles sobre lo que hablaron, publicaron dos imágenes de Milei con Infantino.

El presidente de la FIFA le obsequió al mandatario argentino una camiseta con el número 10 en la espalda y el apellido "Milei". Además, le obsequió una pelota que lleva escrito "Javier Gerardo Milei".

Según había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia del lunes, el encuentro entre ambos estaba previsto para "dialogar sobre algunos modelos de negocios y el esquema de financiación que hoy tienen los clubes en la república Argentina".

Se especulaba que Milei mencionaría su intención de que desembarquen en Argentina las Sociedades Anónimas Deportivas, algo que el Presidente incluyó en su mega DNU de diciembre.

Las fotos de Javier Milei con el presidente de la FIFA Gianni Infantino

Otro punto que se esperaba que hablen entre ambos es la organización del Mundial 2030, que tendrá a Argentina como una de las sedes.

No fue el único encuentro con el universo del fútbol que tuvo Milei en su viaje por Los Ángeles: el domingo recibió a Guillermo Barros Schelotto, ex jugador y ex técnico de Boca, club del que el presidente es hincha.

Foto con la bandera de Israel y "ovación cerrada"

Antes de dar su conferencia, Milei se fotografió con la bandera de Israel, ratificando así su alineamiento geopolítico con ese país.

"El presidente Javier Milei, en los minutos previos a su conferencia en el Instituto Milken. Fin.", tuiteó el vocero Manuel Adorni junto a la foto en cuestión.

Minutos después, el ministro de Economía, quien forma parte de la comitiva presidencial, celebró en la red social X que Milei recibió una "ovación cerrada de todos los participantes" que presenciaron su discurso en la Conferencia Global.

Antes, el Presidente se había reunido con el titular del Instituto Milken, Michael Milken, organizador de la Conferencia Global. Estuvieron acompañados por el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Embajador argentino ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein; y el empresario Robert Citrone.

En tanto, trascendió que Posse y Caputo se reunieron con ejecutivos de distintas empresas como Citibank, IBM, Chevron, Blackstone, Carlyle, Fortress, Eldrige, entre otras, para referirse a las oportunidades de inversión que ofrece el país.