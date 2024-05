El Gobierno ya eligió el nuevo nombre para el CCK: se llamará Palacio Libertad

El Gobierno nacional eligió el nombre con el que renombrará al Centro Cultural Kirchner (CCK). Tras meses de nombrarlo como ex CCK, será Palacio Libertad la denominación que se utilizará para mencionar al edificio ubicado en Sarmiento al 151.

Algunas de las opciones barajadas fueron Julio Argentino Roca, Jorge Luis Borges, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Finalmente se designó el nombre de Palacio Libertad.

Para el gobierno de Javier Milei, el nombre de Néstor Kirchner en el Centro Cultural era inadmisible y no podía formar parte de ninguna política de estado tendiente a luchar contra lo establecido por "los intelectuales de izquierda que rodearon el kirchnerismo".

Adorni había anticipado la idea gubernamental de "deskirchnerizar" los nombres de edificios públicos identificados con la gestión anterior el 26 de marzo. "Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre", dijo ese día.

Casi al mismo tiempo, el propio presidente publicó en su cuenta de Twitter una encuesta de la consultora Aresco, donde se afirma que si el balotaje contra Sergio Massa se repitiera hoy, Milei se impondría con mayor diferencia: un 57,5% contra un 42%.

Manuel Adorni anunció el nuevo nombre del CCK

Y las expresiones de adhesión al cambio de nombre del CCK no se limitaron sólo al sector más fanático de La Libertad Avanza, sino que alcanzó también a buena parte de Juntos por el Cambio.

Por ejemplo, la diputada Silvia Lospennato dijo: "Excelente decisión cambiar el nombre del CCK y en lo personal me encantaría que se llamara CCBorges, pero mucho más me gustaría que se implementara un mecanismo transparente y participativo para elegir el nombre de un edificio público tan importante".

CCK y el cambio de nombre

El edificio depende de la secretaría de Cultura, bajo el ala del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, pero la decisión fue adoptada por la Casa Rosada.

El diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió al cruce del presidente Javier Milei por el anuncio del Gobierno de cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner.

"Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público, lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar".

Kirchner dijo que para él es "una anécdota" que el Gobierno pueda llegar a cambiarle el nombre al CCK: "No me interesa, no tengo problemas, pero que lleguen las cosas para la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro", en declaraciones a AM 530.