El proyecto de "Ley de Bases" empezó su recorrido en el Senado en un clima tenso por la denuncia del kirchnerismo sobre presuntas irregularidades en la votación de la Cámara de Diputados y el inminente paro general de la CGT que coincidirá con el día que el oficialismo pretende cerrar el debate en comisiones, en una hoja de ruta que ya muestra complicaciones para el Gobierno.

Las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales empezaron a analizar este martes el proyecto tras su aprobación en la Cámara baja, con las exposiciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

El oficialismo y sus aliados quieren agotar esta semana el debate en las comisiones y firmar el dictamen para la Ley Bases y el proyecto sobre Medidas Fiscales el próximo jueves, pero el kirchnerismo y la CGT hacen una suerte de movimiento de pinzas que pone en duda ese plazo. "La intención está, vamos a ver si llegamos", reconoció a iProfesional una fuente de las comisiones.

Lo que ocurre es que la CGT intenta usar el paro (que se anticipa muy fuerte) previsto para el mismo día para presionar a los senadores con más cambios sobre el capítulo de reforma laboral y, en paralelo, Unión por la Patria busca estirar la discusión en las comisiones y teñir de sospechas todo el trámite parlamentario con el cuestionamiento de sus pares de diputados a la votación presuntamente irregular del impuesto al tabaco.

No obstante, a esto se le suma que en los bloques dialoguistas, incluido la UCR, le pidieron al Gobierno más tiempo para debatir y que, en ese contexto, La Libertad Avanza todavía no tiene aseguradas las firmas en el plenario de comisiones que le permitan darle dictamen de mayoría a la Ley Bases ni tampoco los votos en el recinto.

Ley Bases: ¿cómo intenta el kirchnerismo estirar el debate?

Luego de la aprobación en Diputados, el bloque que preside Germán Martínez aseguró que en la votación en particular sobre el capítulo que se agregó a la Ley de Bases para establecer el impuesto al tabaco no se incluyeron votos por la negativa ni abstenciones que habrían generado un empate.

El plan del oficialismo de firmar el jueves el dictamen para la Ley de Bases entró en duda por las presiones de la oposición dura y también de los dialoguistas

Pero a eso le sumaron que el texto que se envió al Senado "tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto" en artículos referidos al sector del gas y al régimen de Grandes Inversiones (RIGI), por lo que pidieron la "nulidad" de todo el trámite. El Gobierno lo calificó como "errores de tipeo" y la Cámara de Diputados envió una fe de erratas, pero para los senadores de Unión por la Patria no fue suficiente.

"Dos diputados están diciendo que se les ha contado mal su voto", advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti en la primera jornada del debate de comisiones, mientras que su colega Juliana di Tullio remarcó: "Cuando cambia el sentido de lo que se votó en una cámara no es fe de erratas, es trampa, es trucho e ilegal".

El presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista Bartolomé Abdala, insistió en que la fe de erratas que envió Diputados deja todo aclarado y contó con la ayuda del salteño Juan Carlos Romero, aliado de los libertarios, para resistir los embates del kirchnerismo aunque igualmente los senadores de esa bancada machacaron sobre el capítulo de tabaco: "No sabemos qué texto va a terminar siendo. Es una ley trucha", lanzaron.

Con este planteo la discusión en las comisiones se calentó desde el inicio y Unión por la Patria llegó a pedir un cuarto intermedio hasta que Diputados aclare si la votación sobre ese tema se hizo bien o no. No obstante, previendo la negativa del oficialismo, también pidieron ampliar la lista de invitados para exponer sobre la Ley de Bases, en un intento por dilatar el debate.

La jugada combinada con el paro de la CGT: ¿se demora el avance de la Ley Bases?

Abdala y Romero aceptaron el pedido del kirchnerismo de sumar a invitados de otros sectores, además de los funcionarios del Gobierno. Sin descuidar el plan original, subrayaron que la lista de expositores debería definirse "esta semana", aunque el salteño aclaró que "si no alcanza el tiempo se postergará".

En efecto, en el oficialismo saben que el plan de firmar el dictamen el próximo jueves y llevar la Ley Bases al recinto el 16 de mayo parece difícil de concretar y no descartan que la discusión se estire una semana más. El paro que la CGT llevará a cabo el jueves influye en ese contexto.

El paro que la CGT organiza para el jueves mete más presión al Senado en momentos en que el oficialismo intenta evitar diilaciones

Los sindicalistas se reunieron este mismo martes con los senadores de Unión por la Patria y tienen la intención de que el capítulo sobre "modernización laboral", que ya tuvo varias modificaciones en Diputados, tenga más cambios: piden la eliminación de la figura de "trabajador independiente" y del artículo que permite no pagar vacaciones o aguinaldo en empresas con menos de 5 empleados.

Tanto la estrategia del kirchnerismo como la presión de la CGT influyen en la posible demora que La Libertad Avanza intentsará evitar pero ya reconoce como algo probable, aunque las dudas que existen entre los potenciales aliados son un factor determinante y esto también es tenido en cuenta en el Gobierno.

El otro factor que afecta al Gobierno: ¿tiene los votos y el apoyo para avanzar?

La mayores dudas pasan, como anticipó iProfesional, por el bloque de la UCR. La tensión es tan grande que Rolandi se reunió con los senadores radicales para despejar dudas y recoger planteos antes de que empezara el plenario de las comisiones. En ese encuentro, según confiaron fuentes del partido a iProfesional, le pidieron "más tiempo" para el debate.

Mientras un sector del bloque espera que los gobernadores radicales ordenen la discusión interna -se reúnen por estas horas con los legisladores- todos miran a Martín Lousteau, presidente del partido y acérrimo crítico de Milei, y al fueguino Pablo Blanco. Ambos vienen de votar en contra del "mega DNU" que fue rechazado por el Senado en marzo.

Pese a que podrían votar a favor en general de la Ley de Bases, las diferencias pasan por la particular. Dentro de la bancada hay críticas al RIGI y al artículo que introdujo la oposición dialoguista de Diputados sobre la revisión de los regímenes impositivos especiales como el de Tierra del Fuego. Lousteau y Blanco representan los cuetionamientos a esos puntos, que se suman a las dudas de todos los patagónicos sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias que figura en el proyecto de Medidas Fiscales.

En este contexto, algunos senadores la UCR ya advirtieron que quieren ejercer el rol de "cámara revisora" a la vez que reclaman "tiempo" para el debate, lo mismo que están planteando algunos de los bloques provinciales y en especial el que integran el correntino Carlos "Camau" Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider, quienes no tienen gobernadores con los que la Casa Rosada pueda acordar y son dos votos clave para el oficialismo. Estos planteos complican los planes del Gobierno.

Guillermo Francos fue a defender la Ley Bases a las comisiones y envió gestos para tratar de convencer a los indecisos

La búsqueda del Gobierno: ¿qué dijo Francos en el Senado?

Junto a Rolandi, Francos fue a defender la Ley de Bases al plenario de comisiones del Senado con la mira puesta en que el oficialismo todavía busca el apoyo para evitar las dilaciones y ya no solo para la firma del dictamen sino para la aprobación de los dos proyectos, dado que cualquier modificación obligaría a devolver el texto a la Cámara de Diputados.

En el clima que generó el kirchnerismo al inicio del debate, Francos apuntó por un lado a desacreditar la denuncia de los diputados y senadores de Unión por la Patria. "Estuve presente en las votaciones y no vi nada anormal. Vi un debate realmente ejemplar, donde todos los sectores expresaron sus diferencias y visiones", afirmó el ministro.

Pero además, hizo hincapié en los puntos donde se advierten las mayores diferencias entre los potenciales aliados del oficialismo y apeló a la influencia de los gobernadores. En ese aspecto, resaltó el RIGI como "un sistema que pretende atraer grandes inversiones para producción, sobre todo en el área minera, de petróleo y gas a largo plazo", al tiempo que aseguró que "muchas de las provincias productoras de petróleo y gas están interesadas".

A su vez, remarcó que "Milei se encontró con la peor crisis en toda la historia de la democracia" y defendió los proyectos como la herramienta para hacer frente a esa situación al tiempo que le recordó a los senadores que en Diputados "se modificaron varios de los temas y se buscaron consensos", al tiempo que puso como ejemplo la reducción de las empresas que se privatizarían.

Sin embargo, los gestos del principal negociador de Milei para avanzar con la Ley Bases no alcanzan por ahora para asegurar los votos que le faltan al oficialismo y crece la posibilidad de que el Gobierno tenga que conceder más cambios o que, en su defecto, la oposición los imponga con el número en la votación y esto demore la sanción definitiva de la ley.

¿El oficialismo tendrá que aceptar más cambios?

Este jueves concurrirán al plenario de comisiones que se reunirá desde las 10:00 los secretarios de Trabajo, Julio Cordero, y de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. El objetivo de los funcionarios será saldar diferencias sobre los temas más espinosos de la Ley de Bases como la reforma laboral y el RIGI, aunque las expectativas del oficialismo son moderadas.

Milei no tiene todavía los votos y cerca suyo no descartan que haya más cambios al proyecto y vuelva a Diputados

El RIGI recibió varias críticas durante el debate y no solo del lado del radicalismo. Lousteau advirtió que es un "régimen excesivamente generoso" con las grandes empresas pero también la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri pidió cambios en este tema, al cuestionar contradicciones con los derechos de las provincias sobre sus recursos naturales (gas, petróleo, etc).

No es un tema menor dado que el oficialismo no solo necesita alidos para aprobar los proyectos en el recinto sino que además requiere que el kirchnerismo no lo supere en el plenario de las comisiones al momento de firmar los dictámenes y para ello necesita tanto de Lousteau como de Tagliaferri en la Comisión de Presupuesto.

Ante los numerosos planteos, Rolandi les pidió a los senadores que le den tiempo hasta este jueves para que Chirillo aclare la postura del Gobierno, pero también reconoció: "Si vemos que no es suficiente, tomamos el punto para ver si se puede hacer una modificación, si esto ayuda a juntar adherentes".

¿Cómo está el poroteo y por qué se complica el plan del Gobierno?

De esta forma, el oficialismo reconoció que todavía le falta apoyo para avanzar con los dictámenes y con la votación en el recinto sin dilaciones ni más cambios que obliguen a retomar el debate en la Cámara de Diputados.

Unión por la Patria tiene 33 senadores sobre el pleno de 72 y está a cuatro de poder rechazar los proyectos. El apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) no genera por ahora fisuras en esa bancada como espera el oficialismo.

La Libertad Avanza tiene 7 senadores y cuenta con el apoyo asegurado de los 6 del PRO y los 3 de Cambio Federal. Para la votación en general tendría en principio el apoyo de los 13 de la UCR, los 3 de Unidad Federal y los dos del bloque misionero. Sin embargo, con esto no llega a 37.

Los capítulos sobre Ganancias, Régimen de Inversiones y tabaco están en jaque y ponen en duda la cantidad de votos que tendría el oficialismo

La postura de la neuquina Lucila Crexell, de dos santacruceños Natalia Gadano y José Carambia y de la rionegrino Mónica Silvia son una incógnita. El Gobierno intenta convencer al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y al rionegrino Alberto Weretilneck de apoyar al oficialismo.

Sin embargo, aunque logre juntar los votos para dictaminar y apobar en general los proyectos, el problema es la votación en particular dado que las diferencias hacia adentro de los bloques dialoguistas se dan por artículos puntuales como el RIGI o la restitución de Ganancias y al oficialismo está complicado para evitar que le hagan cambios.

El proyecto de "Ley de Bases" se trata así en un clima tenso para el Gobierno por la operación de pinzas del kirchnerismo y la CGT, pero también por la dificultad para reunir el apoyo sufuciente para aprobar cada artículo tal cual llegó de la Cámara de Diputados. El cronograma que se trazó La Libertad Avanza está así en duda.