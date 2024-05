El diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot fue empujado e insultad mientras entraba al Congreso por un grupo perteneciente a una agrupación de jubilados, por el apoyo a la ley Bases del Gobierno y por el ajuste previsional en marcha.

El episodio se produjo en el ingreso al anexo de la Cámara baja donde iba a empezar la reunión informativa de la comisión de Presupuesto para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria.

Empujones e insultos de jubilados contra Nicolás Massot

La organización de jubilados, cercana al Partido Obrero, se había congregado más temprano en la vereda de la Avenida Rivadavia (como ya lo viene haciendo desde hace semanas) para visibilizar la protesta. El diputado nacional mandato cumplido Néstor Pitrola, perteneciente a esa agrupación, dio un discurso minutos antes de que se produjera el incidente.

Massot intentó atravesar el tumulto de manifestantes jubilados, que forcejearon con él y lo agredieron por sus posturas políticas, en el marco de una situación de sostenido agravamiento del poder adquisitivo de las personas de tercera edad.

"Hijo de puta", corearon al unísono los militantes mientras el diputado intentaba hacerse paso a los empujones, nervioso y una con evidente cara de preocupación.

Legisladores repudiaron la agresión a Nicolás Massot

"Repudiamos el escrache y la agresión al diputado Nicolas Massot. Es injustificable que esto pase en la puerta del Congreso, hay que afianzar la seguridad. Los autores del hecho tienen que ser identificados y detenidos", escribió el jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto en la red social X.

A través de la misma plataforma se expresó su compañero de bloque Florencio Randazzo, quien consideró que "la violencia nunca es el camino" y manifestó su "total apoyo a Nicolas Massot".

Las muestras de solidaridad cruzaron las fronteras políticas y llegaron, por ejemplo, desde Unión por la Patria. El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, expresó su "repudio a las agresiones que sufrió Nicolas Massot al ingreso al Congreso nacional".

Nicolás Massot integra el bloque Hacemos Coalición Federal

"Podemos no compartir las soluciones en muchos temas pero su representación como Diputado debe ser respetada al igual que sus opiniones. No es este el camino. Manifestar si, escrachar no", completó.

En cambio, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi evitó condenar el escrache y por el contrario mencionó con ironía las razones de la bronca social contra él y su espacio político.

"Pobre Massot 'empujado e insultado'. Cobra millones del Estado, vive piola y le roba el 35% de ingresos a jubilados que ya cobraban miseria. Nunca titulan: ''pobres jubilados, bastante bien se portan con los soretes que los cagan de hambre'. Esta farsa se va a caer", apuntó la dirigente del Partido Obrero.