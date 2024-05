Paro de la CGT: para el Gobierno, "no tiene contundencia" y le pidió a los sindicalistas que "vayan a laburar"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) que se desarrolla este jueves 9 de mayo "no tiene contundencia" y cuestionó los "hechos mafiosos" que tuvieron lugar al inicio de la huelga, como los ataques contra varias líneas de colectivos o fábricas que se encuentran bloqueadas.

"Vayan a laburar", les recomendó la funcionaria a los sindicalistas, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de trenes de Constitución. Luego instó a que los trabajadores realicen sus tareas normalmente: "Salgan, hay medios de transporte para quienes lo quieran usar. El país necesita que trabajemos, los que han hecho actos vandálicos mostraron una situación de debilidad".

Luego, dejó otra fuerte frase contra la CGT: "Es el paro de la debilidad" aseguró la funcionaria, quien además cuestionó al expresidente Alberto Fernández. "Pero por favor, si a Alberto Fernández no le hicieron ni un paro caraduras", explotó la ministra ante los micrófonos.

Más temprano, Bullrich aseguró que el paro de la CGT "no tiene ninguna contundencia" y sostuvo que "todo va a estar abierto". A su vez, alertó sobre "hechos mafiosos", como los ataques contra varias líneas de colectivos o fábricas que se encuentran bloqueadas.

"Creo que el paro no tiene ninguna contundencia, todo va a estar abierto. La contundencia es de la gente que quiere trabajar", señaló la funcionaria nacional. Y agregó: "Vemos empresas que están siendo bloqueadas, como plaza logística en Pacheco, o Puerto San Martin, en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí está yendo gendarmería y la prefectura. La idea es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso la pueda interrumpir".

"Arrancó la mafia. No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá"; fue el mensaje de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las primeras horas del paro general de la CGT contra el Gobierno nacional. En ese sentido, la funcionaria pidió no sumarse a la medida de fuerza y concluyó: "Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos".

Caputo se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por el paro

El ministro de Economía, Luis Caputo, se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por no poder acudir a prestar servicios a causa del paro de actividades convocados por las centrales obreras.

"Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro", señaló el ministro a través de su cuenta de "X".

En el posteo añadió: "Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad".

Caputo afirmó que "la gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos".

"Sigamos confiando, estamos por el buen camino", concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por el paro

Paro de la CGT: alto acatamiento de estatales

"El paro de ATE promedia el 97% de adhesión en todo el país", señaló el dirigente sindical sobre la convocatoria de la CGT y que abarcó a empleados de la Administración Pública Nacional, trabajadores provinciales y municipales, evidenció una notable unidad entre los estatales.

Según datos proporcionados por el sindicato, la huelga tuvo impacto en las 24 provincias y en más de 2.200 municipalidades de Argentina. Los trabajadores estatales señalaron que su decisión de llevar adelante esta huelga no fue arbitraria: "tiene que quedar claro que los estatales no paramos por deporte, que vamos a la huelga empujados por el Gobierno. Su política económica, la reducción de los salarios reales y los despidos son solo algunas de las causas de nuestra decisión de parar", argumentó el Secretario General.

El paro no afectó las guardias mínimas en servicios esenciales, que se mantuvieron operativas, pero paralizó la mayoría de las actividades estatales en el país. En varios puntos, la huelga se complementó con movilizaciones y asambleas de trabajadores que denunciaron la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones laborales precarias y los despidos en el sector público.

¿Se viene un paro de 36 horas?

El titular de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, advirtió con llamar a un "paro de 36 horas" en caso de que la huelga de este jueves convocada por la CGT no tenga efecto en cuanto a la respuesta del Gobierno nacional.

"Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación", analizó el sindicalista en declaraciones a TN.

"Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36", insistió Sobrero.

Podría haber un próximo paro de 36 horas si el Gobierno nacional no atiende los reclamos

Paro de la CGT: no funcionan trenes, subtes ni la mayoría de los colectivos

La CGT realiza hoy el segundo paro general desde la asunción de Milei, en un contexto de fuerte conflictividad sindical.

En el AMBA, desde las 0 horas no funcionan los trenes, el subte y la mayoría de las líneas de colectivos. Tampoco hay bancos y el resto de las actividades se ven afectadas o por la adhesión al paro por parte de los trabajadores o por las dificultades para llegar a los diferentes lugares. Los colegios privados, en tanto, abrieron sus puertas, aunque muchos docentes no fueron a trabajar.

Sobre la situación de los colectivos, de manera puntual, desde el gobierno nacional y desde la ciudad de Buenos Aires cuestionaron la salvaje agresión contra las unidades de la empresa DOTA, que resolvió prestar servicio a pesar de las presiones de la UTA.

A través de un comunicado de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, se detalló que las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán las siguientes: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

En paralelo, el texto oficial suma la posibilidad de dura sanción a las compañías del sector que no circulen. "El Gobierno Nacional descontará el día completo del subsidio a las empresas que presten servicios por debajo del mínimo", advirtieron.

Asimismo, se anunció que, en trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, se dispondrán policías en las cabeceras de las empresas para garantizar el trabajo de los choferes que quieran cumplir con su tarea.

"Las 70 líneas nuestras están trabajando, la única que tiene servicio reducido es la 60″, sostuvo Marcelo Pasciuto, director de DOTA, en diálogo con Radio Mitre. "Es el costo por querer trabajar", lamentó.

Según el parte oficial del gobierno porteño, se realizaron dos denuncias por daños a unidades en los barrios de Barracas y Liniers. Sobre esta situación, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, manifestó su repudio en las redes sociales, sostuvo que va a "sentar a las mafias" ante la Justicia y afirmó: "Hacen parar a los piedrazos".

"Desde la Ciudad vamos a acompañar, todos los días, a quienes trabajan y vamos a sentar frente a la Justicia a las mafias que aprietan y extorsionan", enfatizó el ministro.

EN DESARROLLO