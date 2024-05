Milei viaja a España y cierra filas con Vox tras la pelea con el gobierno de Sánchez

En la Casa Rosada aseguran que el conflicto diplomático "es un capítulo cerrado", pero no está previsto que haya un encuentro entre ambos mandatarios

En una semana que seguirá atravesada por la discusión en torno a la Ley Bases en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei viajará a España en los próximos días para participar de una actividad organizada por el partido ultraderechista Vox, reavivando así los cortocircuitos que arrastra con el gobierno de su par español, Pedro Sánchez.

"Es un capítulo cerrado", subrayaron a iProfesional fuentes oficiales acerca del conflicto diplomático que se generó luego de que el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, insinuó que el mandatario argentino consume "sustancias".

No obstante, luego del episodio que desencadenó una fuerte polémica con el gobierno de Sánchez, que incluyó una serie de respuestas cruzadas entre Madrid y Buenos Aires, Milei llegará a España para participar de un festival organizado por Vox, que se realizará el 18 y 19 de mayo.

A raíz del vínculo aceitado que tiene con ese partido que lidera Santiago Abascal, el jefe de Estado se codeará con la dirigencia de la ultraderecha española pero no tiene previsto reunirse con el presidente de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Altas fuentes de la Casa Rosada indicaron a este portal que el mandatario saldría rumbo a España el próximo 18 de mayo junto a su hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Según explicaron, deberán partir con tiempo porque utilizarán el avión presidencial ARG 01, un Boeing 757-256 adquirido durante la administración de Alberto Fernández, que requiere hacer una escala obligatoriamente para recargar combustible.

Una visita que no incluirá paradas en La Moncloa ni La Zarzuela

A diferencia de lo que se acostumbre durante una visita oficial, teniendo en cuenta que será la primera vez que Milei estará en territorio español tras haber asumido al frente del Ejecutivo nacional, fuentes oficiales indicaron a este portal que el Presidente no pidió mantener un encuentro privado en el Palacio de La Zarzuela con el rey Felipe VI ni en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez.

Milei viaja a España, cierra filas con Vox tras la pelea con el gobierno de Sánchez y sube su perfil

"El viaje del Presidente no es en calidad de visita oficial. Va a participar del acto de Vox y se están terminando de coordinar algunas actividades, posiblemente con empresarios que sean potenciales inversores", resumieron a iProfesional.

Desde las usinas libertarias reconocen que la relación con el gobierno de Sánchez "no fluye porque desde lo ideológico no tienen nada ver", pero plantean que "eso no va a generar que se rompan los vínculos comerciales y culturales que hay entre ambos países".

Lejos de la buena sintonía que se podía observar entre el ex mandatario Alberto Fernández y el presidente de España, con quien el dirigente peronista se reunió en varias oportunidades incluso cuando ya había terminado con sus funciones en el Ejecutivo nacional, la relación entre Milei y Sánchez es tirante.

"Milei ignora a Sánchez en su próxima visita a España", tituló un importante medio español, señalando así que la relación entre ambos mandatarios no se desarrolla de la mejor manera, dado que no compartirán ninguna actividad a pesar de que se trata de la primera visita del jefe del Estado argentino desde que asumió en el cargo.

La proyección internacional de Milei: qué implica su acercamiento a Vox

Si bien la cumbre de Vox se realizará en Madrid el 18 y 19 de mayo, Javier Milei será uno de los principales oradores el día del cierre de la actividad del partido ultraderechista, que ya lo promociona como orador principal con mensajes en las redes sociales.

"Ven a verles sacudir a los zurdos en directo", promete el mensaje que utilizó Vox en sus redes sociales para auspiciar el acto que se realizará en el Palacio Vistalegre Arena, cuyo posteo está acompañado por la imagen de Milei abrazado Santiago Abascal.

Con su asistencia, el libertario se meterá de lleno en la política local, ya que la cumbre de Vox se realizará semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán del 6 al 9 de junio, motivo por el que los partidos políticos de la región se encuentran en plena campaña.

Además, el viaje y su encuentro con el líder de Vox forma parte del interés de Javier Milei por incrementar su proyección internacional y mostrarse como un referente de la ultraderecha en el mundo.

El vínculo de Milei con la extrema derecha española no es historia reciente

Si bien Milei y Abascal profundizaron su relación desde el triunfo del libertario en las elecciones presidenciales, oportunidad en la que el presidente de Vox viajó a Buenos Aires para estar presente en la ceremonia de asunción del Presidente el pasado 10 de diciembre, no se trata de la primera vez que el libertario asiste a este tipo de acto organizado por la extrema derecha española.

"Hermanados de manera irrevocable en la batalla cultural y política por la libertad y contra la ruina izquierdista", publicó Abascal en sus redes sociales tras su paso por Buenos Aires, donde también sumó una fotografía junto al referente de La Libertad Avanza con los pulgares en alto.

En octubre de 2022, el entonces diputado nacional de La Libertad Avanza también participó de un festival de Vox. "No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto", empezó diciendo Milei mientras era aclamado por los presentes.

"¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva VOX! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Vamos contra los zurdos!", arengó el libertario en aquel momento, a lo que el público respondía al grito de "¡Viva!".