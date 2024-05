El Ministerio de Capital Humano presentó una nueva denuncia penal contra funcionarios de la administración anterior al comprobar que cerca del "50% de los comedores a los que asistía el Gobierno eran inexistentes y uno de ellos 'funcionaba' en un country".

La denuncia, presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, es por "incumplimiento a los deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública". Es que, de acuerdo a la legislación, los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores vulnerables debían controlar a qué lugar iba la comida y a cuántas personas se asistían.

De acuerdo a la denuncia presentada en la justicia, la Subsecretaría de Capital Humano a cargo de Leila Daniel Gianni realizó un relevamiento en el que encontró que muchos de los comedores a los que el Estado enviaba asistencia, en realidad no existen o ya no funcionan como tal. Incluso dio algunos nombres, que quedaron reflejados en la presentación judicial.

"Conquistando Sonrisas", "Pequeños Gigantes de Quilmes", "Cielos Abiertos", "Luz de Luna de Pereyra", "Esperanza", "Los Peques de San Alberto", "Luz y Esperanza", son algunos de los lugares que, según el escrito, "no funcionaban como tal". En algunos casos, incluso, no existían los domicilios declarados como ssupuestos comedores.

Donde debería funcionar un comedor llamado "Gauchito Gil", según se desprende de la denuncia, "en su lugar hay en realidad un barrio cerrado".

En tanto, en "Sol de Barrio", al realizar el relevamiento se constató que no fue posible encontrar la dirección y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor.

En la investigación realizada por Capital Humano se constató que sólo se pudieron relevar la mitad de los comedores

La conclusión de este relevamiento, presentado ante la Justicia, es que "de la totalidad de los comedores 'sólo se pudieron relevar la mitad, 52,3%'". "El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero", detalla la denuncia.

En este caso, Capital Humano acusa a los responsables de la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.

La denuncia de Capital Humano

En este contexto, es que desde Capital Humano plantearon en la denuncia que "la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser 'rifada' sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos".

Es por eso que acusa a los responsables de la gestión anterior de "incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública".

"Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también) surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales 'Argentina contra el hambre'", resalta la denuncia.

El programa fue lanzado por el Gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, mediante el cual se buscó apoyar "en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos".