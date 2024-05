Siguen las complicaciones en el Senado para Javier Milei. Luego de reanudarse el debate en el plenario de comisiones este lunes, el bloque de La Libertad Avanza comprobó que no tiene aliados y votos para emitir un dictamen de comisión de los proyectos de Ley Bases y Pacto Fiscal esta misma semana, como pretendía el Presidente, por lo cual sólo podría lograrlo la semana próxima.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del Senado, los proyectos recién se podrían tratar en el recinto de la Cámara alta el jueves 30 de este mes, después del 25 de Mayo, Día Patrio, cuando Milei quería celebrar con los gobernadores el Acuerdo de Mayo, aunque muchos no irán.

Ley Bases: rechazo para los superpoderes de Javier Milei

Además, en el mejor de los casos, el dictamen saldrá demasiado acotado, porque hasta este lunes la oposicion dialoguista estimaba que Milei no lograría que le voten los "superpoderes". Son las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año renovable por otro.

El bloque de Unión por la Patria rechazará en general los dos proyectos y la mayoría de los artículos en particular. Pero en algunos tendrá la alianza de distintos bloques.

Eso ocurriría por ejemplo con los "superpoderes", con la restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría y con las reformas al impuesto a los bienes personales. Estas reformas, por ende, quedarían afuera de las leyes.

Ambos impuestos podrían quedar descartados del Pacto Fiscal o severamente reformados. La aspiración del Gobierno era emitir dictamen este martes, pero será muy difícil.

El dictamen de comisión en el Senado no será esta semana y peligran los superpoderes para Javier Milei

"Hay todavía cuarenta oradores, y no llegamos a emitir dictamen esta semana, a lo sumo la otra, y se trataría en el recinto el jueves 30 de mayo", dijo a iProfesional el senador Pablo Blanco, de la UCR, de Tierra del Fuego.

Blanco también agregó que "no le voy a votar los superpoderes a Milei". Además, agregó que existen muchas disidencias que serán subsanadas en el blanqueo de capitales para eliminar la figura del testaferro y en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Ese régimen atenta contra las empresas industriales y las Pymes nacionales porque tiene enormes beneficios fiscales, aduaneros y tributarios para las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares", dijo a iProfesional el senador de la UCR, que adelantó además que se opondrá a la privatización de Aerolíneas Argentinas porque su provincia, Tierra del Fuego, podría quedar aislada.

También en el bloque radical se posan las miradas sobre el presidente de la UCR, Martín Lousteau, que expresó profundas diferencias con Milei en todas las leyes y que fue muy crítico con el RIGI frente al secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, que terminó admitiendo que no había leído todos los artículos y la redacción era "poco feliz".

A su vez, es muy probable que la senadora neuquina Lucila Crexell cuestione varios puntos de la ley porque sus allegados aseguran que nunca le votó facultades delegadas para ningún presidente y que rechazó el DNU 70 por reducirle las competencias al Poder Legislativo sin condiciones adecuadas.

"No salen Ganancias, ni Bienes Personales"

Según un gobernador patagónico, "no salen superpoderes, Ganancias, ni Bienes Personales"

Un gobernador patagónico reveló a iProfesional que "no salen superpoderes, Ganancias, Bienes Personales y el resto se toca todo, régimen de inversiones y blanqueo".

"Bienes Personales no saldría porque es un beneficio solo para lo que más tienen y sólo para la Nación", dijo ese gobernador que pelea fondos para su provincia.

También podría haber grandes cambios en las privatizaciones de las empresas que fija el proyecto llegado de la Cámara de Diputados y otras reformas. Debido a esas modificaciones, la sanción del Senado debería volver a la Cámara baja para que la ratifique y esto ocurriría recién en junio.

Así las cosas, Milei convocará el 25 de Mayo a Córdoba a los gobernadores que le respondan y no a todos, como se propuso originalmente. El Acuerdo de Mayo se firmará entonces, seguramente, sin las leyes Bases y Pacto Fiscal.

Seguramente, no estarán presentes los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Tampoco están cofirmados Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. Si la ley se sanciona el 30 de mayo en el Senado, Diputados la trataría la semana siguiente.

Una fuente legislativa también confirmó que los más activos en la negociación del nuevo dictamen son Lousteau, Pablo Blanco y Lucila Crexell, de los legisladores opositores dialoguistas. "Estamos trabajando para ver si podemos arreglar este bodrio. Va a mejorar en la medida que nos den margen y algo de tiempo, pero pareciera que no les interesa mucho. Quieren sacarla como sea", dijo la fuente a iProfesional.

"El asunto es que después la van a judicializar por el fondo a diferencia del DNU que de judicializó por la forma. Martin Lousteau está haciendo muy buen trabajo en el RIGI y en general", señaló esa fuente.

En medio de la discusión por las leyes, Milei debe resolver problemas internos dentro de su gabinete

"A mí me cuestan las delegaciones de facultades, no soy propensa a delegar", señaló un legislador provincial de los que están en la duda sobre su voto. "Por lo pronto no están las firmas para dictaminar esta semana. Pero están tratando de llevarnos como 'ratas' a los escobazos", aseguró.

Cuestionamientos por el RIGI y el blanqueo de capitales

En medio de tantos escarceos por las leyes, Milei debe resolver problemas internos que surgieron en las últimas horas dentro de su gabinete.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) facilita el acceso a los insumos y exime de impuestos, cargas aduaneras y tasas a inversiones de capitales de más de 200 millones de dólares y puede perjudicar la competitividad de empresas locales y de Pymes.

También hubo cuestionamientos sobre el blanqueo de capitales para determinar la procedencia y disipar las sospechas del origen en el narcotráfico o la corrupción. En ese caso, podría corregirse con un DNU reglamentario que precisara las normas de prevención.

El bloque de la UCR, que preside Eduardo Vischi, acordó este miércoles con los gobernadores radicales que todos votarán en favor de ambos proyectos en general en el recinto. Pero cada senador tendrá libertad para rechazar y pedir modificaciones en cada artículo en particular.

La Ley de Bases dispondría facultades delegadas para Milei en materia financiera, administrativa, económica, y energética por un año renovable por otro. Además, reordenaría organismos públicos, fideicomisos y dispondría la privatización de empresas, el nuevo régimen de grandes inversiones, además de la reforma laboral, que también es severamente cuestionada por Unión por la Patria.

El Pacto Fiscal restituye el impuesto a las ganancias, reforma el impuesto a los bienes personales, dispone el blanqueo de capitales y establece una moratoria tributaria. Todos esos puntos serían reformados o rechazados en el Senado.