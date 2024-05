El Gobierno no descartó postergar el Pacto de Mayo ni convocar a la CGT para que se sume

El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado, si el Congreso no aprueba la Ley Bases.

Tampoco dejó de lado la posibilidad de sumar a la CGT a ese encuentro donde el presidente Javier Milei pretende dejar sentados diez puntos sobre los que articular las políticas públicas de acá en adelante.

De momento, el ministro del Interior se mostró esperanzado de que este martes el oficialismo logre dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara alta para la Ley Bases, lo que habilitaría un tratamiento en el recinto la semana que viene.

"Con la ley estamos avanzando, está tratándose con los integrantes de las comisiones, esperemos para hoy tener más o menos definido el dictamen final, es conocido que ha habido propuestas de modificación y estamos tratando de conciliarlas entre todos. Yo creo que hacia el final del día tendremos un dictamen final", aventuró el funcionario, que además aseguró que la "intención" de la Casa Rosada es que el tratamiento formal entonces comience el próximo martes o miércoles.

No obstante, aclaró que son los senadores los que fijarán el ritmo. "Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley", anticipó en Radio Rivadavia.

Luego acotó: "Son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina, es una película de suspenso, son temas que no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores".

El Senado trataría la Ley de Bases en el recinto recién la semana que viene

Ley de Bases: el papel de la CGT

Francos aclaró que de momento la decisión del Ejecutivo es mantener el 25 de mayo como fecha en que se va a realizar la firma. "Yo digo: veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos qué fecha manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir el 25 de mayo", comentó.

En tanto, el ministro encargado de articular con los gobernadores vio con buenos ojos la posibilidad de incorporar a la CGT -de altas fricciones con la Casa Rosada- en ese mitin que se hará en Córdoba. "Me parece que todos los actores sociales tienen que participar de lo que fue la intención del Presidente, convocar a mirar una Argentina diferente donde se genere un compromiso", respondió cuando le consultaron sobre la posible inclusión de la central obrera.

Convencido de que se debe buscar un "camino de encuentro" con los dirigentes gremiales para mirar el país en conjunto, Francos aclaró que "conversó mucho" con los popes sindicales, aunque reiteró sus críticas al paro general que encabezaron la semana pasada. "Para mí el paro fue totalmente innecesario. 24 horas después de un intento de juntarnos para analizar problemas decretan un paro. Pensé que iba a ser levantado porque no había una necesidad concreta", comentó sobre la medida de fuerza del jueves pasado, aunque marcó: "Tengo la expectativa de que podamos sentarnos y conversar, como lo hago habitualmente con ellos".