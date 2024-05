El Gobierno sufrió la baja de otro funcionario, aunque concretamente fue la primera renuncia en el Ministerio de Justicia. Se trata, además, de un hombre que era considerado la mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona.

presentó su renuncia y, si bien adujo "motivos personales", trascendió que había cierto malestar sobre su función en la cartera y que esa situación incluso llegó a oídos del presidente Javier Milei.

Renunció la mano derecha de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

Guerendiain llegó al Ministerio de Justicia de la mano de Cúneo Libarona, quien lo colocó como su jefe de Gabinete y se anunció que sería el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Algo que finalmente no ocurrió: luego de varios meses, el Gobierno designó en ese puesto al viceministro Sebastian Amerio.

Lo llamativo, a la luz de su reciente salida, fue que el 11 de abril Guerendiain fue designaco al frente de la comisión de inteligencia artificial del Ministerio de Justicia, pero unos días después, esa decisión fue revocada y fue puesto al frente de ese programa el Director Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Fernando Horowitz. Así quedó reflejado en el Boletín Oficial del 7 de mayo.

El malestar con el funcionario se dio a raíz de trascendidos que indican que habría hablado con distintos jueces en nombre del Gobierno, cuando en realidad nadie le encomendó esa tarea. De hecho, señalan que una de las situaciones que más enojo genreó en el Ejecutivo estuvo relacionado con el caso AMIA. Algo que, aseguran, "llegó a oídos del Presidente".

Diego Guerendiain le envió una carta a Mariano Cúneo Libarona, en la cual renunció a su cargo y le agradeció al ministro

La renuncia formal de Guerendiain al Ministerio de Justicia

A partir de este descontento, es que se le pidió que presente la renuncia. Algo que hizo, con una carta dirigida a Cúneo Libarona, en la que adujo "circunstancias personales".

La misiva señala: "Me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, con efecto a partir del 13 de mayo, debido a circunstancias personales. Ha sido un honor servir en este cargo y contribuir a su lado en la gestión del Ministerio de Justicia durante este tiempo de intensa e incansable actividad".

"No fue solo la amistad de 30 años que nos une y que sin duda continuará, lo que me llevó a aceptar la propuesta para que lo acompañe desde un lugar tan cercano sino la firme convicción en los objetivos, la transparencia y la responsabilidad con la que entendemos que debe encararse la función pública en esta área que tanta pasión nos genera. Aprecio profundamente la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y dedicado, así como la confianza que se me otorgó para desempeñar tan alta función en el Ministerio", sostuvo el funcionario saliente, quien reiteró al ministro Cúneo Libarona "su enorme gratitud".