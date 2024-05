Video | El inesperado elogio de Máximo Kirchner a Javier Milei que se volvió viral

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Máximo Kirchner, sorprendió al elogiar al presidente Javier Milei por la forma en la que llegó a la presidencia.

"Creo que la sociedad advierte rasgos genuinos en él más allá de lo que proponga. Muchas veces las dirigencias empiezan a producir dirigentes en masa, todos iguales", explica Máximo Kirchner en un video que se viralizó en redes sociales.

"En ese sentido se animó. El otro día Milei fue a Corrientes y estaba viendo lo que decía y en un momento dice 'yo vine a Corrientes hace 3 o 4 años y éramos 8 y ahora soy presidente'", continuó el diputado de UxP.

"Me pareció fantástico en términos de construcción política y militancia. A veces arrancás con dos o tres puntos y de repente hacés una correcta lectura del contexto y de tu sociedad y te acompañan", completó su análisis el hijo de la expresidenta.

Las declaraciones de Máximo rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron un acalorado debate entre los militantes oficialistas y quienes se oponen al Gobierno de Milei. "Máximo la ve", ironizaron los militantes libertarios.

Máximo Kirchner: elogio a Milei y defensa de La Cámpora

En otro tramo de la entrevista con Pedro Rosemblat en el programa Gelatina, Máximo Kirchner habló sobre la interna bonaerense y señaló: "Hay mucho sponsor atrás de las notas que se escriben también, intereses creados y todo ese tipo de cosas. Yo me manejo por hechos. O sea, tiene que haber un hecho".

Luego se refirió y puso en valor la tarea que llevan adelante funcionarios y funcionarias que son parte de La Cámpora en el Gabinete de Axel Kicillof. "Yo los veo a todos los compañeros al lado del gobernador", sentenció.

También se refirió al Inmobiliario Rural y recordó que se trató en tres días en la Legislatura bonaerense, "porque hay algunos que dicen "no tiene senadores, no tiene diputados". "En tres días salió todo lo que el gobernador solicitó, incluso el endeudamiento también de la provincia de Buenos Aires. Está todo ahí. Hechos, no subjetividades. Lo subjetivo lo discutiremos en los espacios en los que haya que discutirlo, en caso de que haya que discutirlo. Hay que trabajar. Nosotros lo que hacemos es trabajar todo el día, en todos los lugares", completó el diputado nacional.