Con la Ley Bases estancada en el Senado, el presidente Javier Milei evalúa qué hacer con el Pacto de Mayo y una de las opciones que maneja por estas horas es moderar la expectativa que se generó alrededor del tema y aceptar que el proyecto tenga, al menos, el dictamen de comisiones firmado antes del 25 de mayo para mantener la convocatoria a gobernadores y celebrar el acto en Córdoba.

Mientras se dirige a España para participar de una cumbre del partido ultraderechista Vox, el Presidente fue puesto al tanto de que el dictamen no logró firmarse este jueves y al Senado ya no le dan los tiempos para aprobar su proyecto insignia antes de la fecha y que, además, sufrirá numerosas modificaciones antes de volver a Diputados.

No obstante, fuentes del Gobierno deslizaron a iProfesional que por ahora prefieren desdramatizar y bajar las expectativas, como hizo el propio mandatario al afirmar esta semana que el evento "si no es en mayo, será en junio o julio", y en ese marco señalan que si la semana próxima consiguen el dictamen, el evento podría mantenerse en pie.

En algunos despachos de la Casa Rosada incluso manejan un horario tentativo: el sábado 25 de mayo entre las 18:00 y las 19:00. Pero de todas formas, adelantan que todo se terminará de definir "entre el martes y el miércoles", para cuando esperan tener un panorama más claro sobre la situación del Senado.

¿Milei cambia Ley de Bases por dictamen?: las dudas sobre el Pacto de Mayo

En caso de que la Ley Bases llegue a tener dictamen antes del 25 de mayo, en el Gobierno no descartan mantener en pie la organización del acto e invitar igualmente a los gobernadores, aunque ya se sabe que no irán todos: hay varios del peronismo a los que la Casa Rosada no invitará y otros que ya decidieron no ir, entre los que se destaca Axel Kicillof (Buenos Aires).

Según las fuentes consultadas el Presidente también sabe que el dictamen al que podría arribar con la oposición dialoguista en el Senado será muy distinto al proyecto original y también al que aprobó Diputados, pero aseguran que eso "no lo afecta" en lo que refiere a la realización del Pacto de Mayo, porque "nunca tuvo mucha esperanza de que se haga". No está claro si ya sabe que en los cambios podría quedar afuera la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Milei podría conformarse con el dictamen para mantener el pie el Pacto de Mayo, aunque sigue latente la postergación

En cualquier caso, el Gobierno parece inclinarse por una táctica que ya aplicó en varias oportunidades: restarle importancia a un tropiezo político y presentarlo como algo que siempre estuvo en los cálculos de Milei. Con el mismo argumento, cerca del mandatario afirman que si llega solo con el dictamen al acto "tampoco hay que esperar un discurso incendiario, habrá críticas, pero nada muy disruptivo".

No obstante, todo esto podría darse solo si la Ley Bases tiene dictamen de comisiones, aclaran en el oficialismo. La opción que trascendió en las últimas horas de postergar o cancelar el evento y usar el 25 de mayo para hacer un acto solo del Gobierno y con cuestionamientos a la oposición sigue en carpeta por si Milei, además de no tener el proyecto aprobado siquiera con cambios, tampoco tiene el aval de las comisiones para ir al recinto.

¿Por qué la firma del dictamen calentó el clima de cara al 25 de mayo?

El problema sobre la demora en la firma del dictamen para la Ley de Bases en relación a la fecha elegida por Milei para el acuerdo político que promueve con gobernadores y referentes políticos tiene que mucho que ver con los plazos legales que se manejan en el Senado, entre otros factores.

A diferencia de Diputados, en el Senado deben transcurrir siete días entre la firma del dictamen y el debate del proyecto en el recinto. Por eso el oficialismo esperaba cumplir ese trámite en el plenario de comisiones que discute la Ley Bases la semana pasada y luego apuntó a hacerlo este jueves, porque en ambos casos hubieran podido ir a la votación antes del 25 de mayo. Ahora es imposible.

Entre los otros factores que influyeron están también las desinteligencias en las propias filas del oficialismo para destrabar la negociación con el grupo de senadores que reclaman cambios a los proyectos en temas complejos como el régimen de grandes inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales, la restitución del Impuesto a las Ganancias o las privatizaciones. Recién esta semana empezaron a encarrilar la discusión.

A eso se le suma la expectativa que generó el propio Milei al poner la Ley Bases como condición para la firma del Pacto de Mayo, una postura que después fue moderando a través del vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios, pero también por su propia cuenta al afirmar que también podría hacerse más adelante.

El Gobierno empezó a moverse para destrabar el dictamen la semana próxima y le dio juego a Villarruel en la negociación con senadores

Milei y los gobernadores: la otra incógnita sobre el Pacto de Mayo

Esto también tiene que ver con las resistencias que presenta el Pacto de Mayo, que no están del todo desconectadas de las que enfrenta la Ley de Bases. El Gobierno quiere llegar de alguna manera a una suerte de acuerdo refundacional a punto de que, como contó iProfesional, evalúan retocar los 10 puntos que propuso Milei si eso genera mayor consenso.

Esto es algo que primero lo planteó la UCR, al pedir que se incluya un compromiso por la educación pública, que no figuraba en el decálogo que armó Milei, donde si aparecen ítems como "Equilibrio fiscal innegociable", "Reforma laboral moderna", "Reducción del gasto público en torno al 25% del PBI" o "Rediscusión de la coparticipación federal" de impuestos.

Pero además, la Casa Rosada se encuentra también ante una nueva presión de un grupo de gobernadores para cambiar los términos del compromiso político, como reveló iProfesional, donde también se incluye el tema de la educación que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reconoció que estaba en estudio.

El problema para Milei es que algunos de esos gobernadores forman parte del pelotón a los que pensaba invitar, como el chubutense Ignacio Torres (PRO) o el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR). El segundo ya ratificó que, más allá de lo que ocurra, tiene previsto asistir.

Otros, como el tucumano Osvaldo Jaldo (PJ), el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) o el misionero Hugo Passalaqcua (Frente Renovador de la Concordia) sí tiene previsto asistir si el Gobierno los convoca, mientras que varios anunciaron que no participarán, entre ellos Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán o el fueguino Gustavo Melella.

No obstante, todavía falta mucho aunque el 25 de mayo esté tan cerca. Javier Milei prefiere por ahora esperar a ver qué ocurre la semana próxima en el Senado con la Ley Bases antes de tomar una decisión sobre cómo será realmente el acto de esa fecha. Si hay dictamen, todavía hay chances de que se mantenga y si eso ocurre se verá quiénes van y quiénes no. En caso contrario, la fecha podría ser en julio pero habrá que ver cuál es el clima del Presidente con la oposición.