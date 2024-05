Para Daniel Scioli, "a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía"

El exfuncionario K y actual secretario de Turismo elogió al líder libertario. "Sigan criticando, que más motivación y fuerzas me dan", se defendió

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se mostró agradecido por haber sido convocado por el Gobierno y aseguró que a Javier Milei "le van a tener que dar el premio Nobel de Economía".

"Estoy muy agradecido al Presidente y al ministro (Guillermo) Francos para poder hacer lo que mejor sé hacer con mis relaciones internacionales, traer trabajo e inversiones. Acompañar esta nueva tendencia que es la baja de la inflación, una baja de la tasa de interés al 40%. Si esto sigue así a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía, lo digo con toda claridad", aseguró el ex embajador en Brasil durante el mandato de Alberto Fernández.

Y agregó: "Los Premios Nobel de Economía muchas veces es a teoría, aplicada. En este caso estamos viendo una transformación de la Argentina que en cinco meses se ponen la senda del superávit financiero, superávit comercial".

Tras anunciar que el programa Cuota Simple -un simil Ahora 12- seguirá hasta fin de año con doce cuotas, afirmó que en la Argentina se está encarando "un cambio profundo". "Avances concretos impensados hace cinco meses, como los créditos hipotecarios", señaló.

Scioli remarcó que con Milei nos unía "una relación de respeto personal"; destacó que el jefe de Estado "había sido muy elogioso" de su rol como embajador en Brasil, y que por su parte él coincidía en que "había que interpretar a la juventud".

Daniel Scioli considera que a Javier Milei hay que "darle el premio Nobel de Economía"

Daniel Scioli se defendió de las críticas por sumarse al Gobierno

"(Milei) encarnaba la expectativa de un hartazgo que había que entender sus razones. O me quedaba en Brasil poniendo palos en la rueda, tirando piedras, me quedaba en mi casa o ayudaba; entonces ¿Por qué no voy a ayudar? Tengo un alto sentido de la responsabilidad institucional", argumentó quien hace 20 años fue vicepresidente de Néstor Kirchner.

Consultado por su reciente paso en Unión por la Patria, recordó que su "vocación" era "participar de una PASO", que el peronismo le impidió. Y señaló que no lo criticó a Sergio Massa "porque siempre fui un tipo prudente y responsable; yo hacía mi trabajo como embajador en Brasil... vender peras, manzanas, promover el turismo...".

En la entrevista que dio este jueves por la noche, le preguntaron por el liderazgo de Cristina Kirchner. Evitando la confrontación, Scioli contestó que "la dinámica de las cosas genera una renovación y ella va a seguir siendo una referencia, no le falté el respeto nunca y no lo voy a hacer ahora".

Ante los sectores que critican su cambio de rumbo político, Scioli comentó: "Sigan criticando, que más motivación y fuerzas me dan. Siempre he luchado contra las adversidades y estoy convencido de que por esta senda vamos a ir encontrando un país mejor en todo sentido".