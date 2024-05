Javier Milei ratificó que cerrará el BCRA y se definió como "un liberal en un país de zurdos"

El presidente Javier Milei destacó en España que su gestión en la Argentina está "domando con mucho éxito la inflación", mientras que envió un mensaje a la izquierda al afirmar: "Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo".

Milei se pronunció así durante la presentación de su libro "El camino del libertario" en un acto que se realiza en un auditorio del diario español La Razón en la ciudad de Madrid, en donde también se definió como "un economista, liberal en un país de zurdos".

Javier Milei confirmó su idea de cerrar el BCRA y habló del cepo

El mandatario además fue consultado durante la charla sobre si sigue en pie su idea de cerrar el Banco Central, a lo que respondió: "Absolutamente".

Sobre el cepo al dólar, dijo: "Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo".

Al respecto, también señaló: "Financiar la deuda con emisión monetaria, que es un impuesto no legislado, también es profundamente regresivo porque va sobre los más vulnerables. La emisión monetaria genera inflación y como no les gusta a los políticos, para tratar de controlar los precios fijan el tipo de cambio y se empiezan a perder reservas y ahí ponen control de capitales, que libra la libertad de decidir en qué moneda ahorrar y les obliga a retener más la moneda local. El control de capitales es una aberración".

Sobre sus proyectos e ideas económicas, Milei sostuvo: "El país más parecido a lo que nosotros querríamos ser es Suiza o lo que fue Irlanda, pero este (por España) está yendo hacia atrás con las reformas que están haciendo. Y es que cuando un país es exitoso llegan los socialistas".

Además, sostuvo que las "jubilaciones le están ganando a la inflación" y volvió a elogiar a Carlos Menem: "Hizo la mayor reforma del Estado y nuestra Ley Bases es cinco veces más grande que su reforma".

"Queremos que Argentina termine siendo el país con mayor libertad económica del mundo y en 35 o 40 años sea una de las grandes potencias mundiales como fue a finales del siglo XIX", agregó el mandatario argentino.

"Nos decían que no se podía hacer y lo hacemos. Pero no es un camino rectilíneo, hay que esquivar torpedos propios y ajenos, no es una tarea fácil, pero siempre tenemos como Norte la libertad", resaltó Milei.

"Soy un liberal en un país de zurdos"

"Soy resultado de hacer todo mal y salir todo bien. Soy economista, liberal en un país de zurdos. Hicieron las cosas tan mal que aquí estamos, controlando la inflación que muestra la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con déficit equivalente al 17% del PBI y nos decían que era imposible ajustar más de un punto y con una política de mucha austeridad tuvimos un recorte de siete puntos. Llevamos cuatro meses seguidos de superávit financiero"

Además, volvió a criticar la frase: "Donde nace una necesidad nace un derecho". Dijo que eso que le gusta decir al "zurderío" es fuertemente inmoral. "Los derechos alguien los tiene que pagar", afirmó. También cargó contra lo que definió como la "oposición cobarde", a la que definió como "todavía más siniestra que los populistas kirchneristas".

"Cuando uno ve los valores morales detrás del socialismo, uno ve que es un horror en términos humanos. Pero el socialismo hace una cosa muy bien, que es cómo recurre a las miserias humanas para implantar sus ideas", remarcó.