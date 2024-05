La Justicia confirmó un embargo millonario contra el ex ministro kirchnerista Julio De Vido

Un nuevo revés para el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Es que la Cámara Federal porteña confirmó un embargo de $50 millones contra el ex funcionario, en una causa por presunta "defraudación por la compra de material audiovisual".

En la causa se investigan los convenios firmados con la Universidad de San Martín para crear el sistema de televisión digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Julio De Vido estaba sobreseído en primera instancia, pero la Cámara Federal revocó esa medida, dictó su procesamiento y resolvió que el juez Julián Ercolini decidiera sobre las medidas adicionales, entre ellas el embargo.

Ercolini lo fijó en $50 millones, pero la defensa de De Vido apeló al marcar que "se trata de una decisión arbitraria, desprovista de todo sustento fáctico en cuanto a la fijación del monto, que consideró infundado y sin vinculación con los hechos de la causa".

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron el embargo, mientras aún está pendiente la revisión del procesamiento. El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia y se inclinó por la nulidad de la resolución.

"La prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra", había sostenido la Cámara al dictar el procesamiento.

La causa se abrió en 2016 y tramitó en manos del difunto juez Claudio Bonadio hasta su muerte.

De Vido cuestionó al peronismo y a Cristina Kirchner

En febrero de esta año Julio De Vido reapareció en la escena pública y cargó con dureza contra Alberto Fernández, a quien consideró el peor presidente desde el retorno de la democracia, y también se mostró crítico con Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista radial, el ex ministro de Planificación Federal, sostuvo que el gobierno de Fernández "fue el peor" desde el retorno de la democracia y aseguró: "Ha habido muy malos (gobiernos), pero me parece que este fue el peor, y el que más daño le hizo al peronismo, eso me molesta".

Además, cuestionó que el ex mandatario haya viajado a España inmediatamente luego de dejar el poder, y lo calificó como un "presidente en fuga, un exiliado". "Una vergüenza para el peronismo", subrayó De Vido, quien resaltó que "Milei es el resultado del gobierno de Alberto Fernández, es su herencia".

Durante la entrevista, el ex funcionario sostuvo que es necesario que el peronismo se "reorganice a partir de una elección interna, porque está desaparecido del sistema político como institución". "La presidencia de Fernández y de Máximo (Kirchner) en Buenos Aires no fueron fruto de la voluntad de los afiliados, sino de los dedos que dirigen el partido y lo han vaciado", señaló.

"Hasta que no haya una elección como la del año 1988 para elegir nuestro candidato, el peronismo no tiene ninguna posibilidad de volver a figurar en una elección", señaló, en referencia a la elección interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en la que triunfó Menem y luego venció en las elecciones presidenciales de 1989.

En el expediente están también procesados Carlos Ruta, ex rector de la Unsam: el exsecretario del Consejo Asesor Luis Alberto Vitullo; el arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad.