El presidente Javier Milei presentó en el estadio Luna Park su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" ante una multitud y su Gabinete completo. Durante el acto, el mandatario criticó a la oposición, se comparó con Lionel Messi y hasta se llamó "calzonudo" por la cantidad de mujeres que integran su Gabinete.

Sobre el escenario y vistiendo un traje negro, el mandatario que cantó una canción de la banda de rock La Renga, lanzó dardos contra el kirchnerismo y hasta bromeó sobre la crisis diplomática que se generó con el gobierno español.

En la primera fila del evento estuvieron la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel; los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Economía, Luis "Toto" Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

También se ubicó en ese lugar principal la actriz Amalia "Yuyito" González; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los diputados Hernán Lombardi, Diego Santilli y Alberto Benegas Lynch; el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y los influencers libertarios Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, entre otros.

Las principales frases de Javier Milei en el Luna Park

"Uno no puede ser ingrato, che, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro" que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas", afirmó. "Parece que vas a necesitar más de 10 salas José Hernández para contener esto", dijo sobre la convocatoria.

"Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes". (El comentario que hizo mientras los militantes cantaban "Cristina ya va presa").

Milei, Playboy y la "agenda del aborto"

"Cuando yo leí el modelo de Teoría del Valor, de (Gérard) Debreu... Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es super inspiradora. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primera Playboy".

"Malthus pensaba que si la población se extendía más allá del punto de equilibrio, entonces los salarios se derrumbaban y la gente muere. ¿Cómo se le ocurrió corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros".

"Los que se creen en la agenda del aborto , que tiene más de 3 mil años y es una agenda asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas".

"Me fui a papá, no a vos, a Adam Smith -dijo apuntando a su padre, Norberto Milei- El padre de la criatura está ahí. La mamá también".

"Lo más interesante es que Adam Smith contenía un modelo de crecimiento económico . Es alguien que se adelantó 200 años a su tiempo, era medio loco y no le daba bola a nadie", dijo el Presidente comparándose con el economista británico.

"En realidad los únicos monopolios malos, que es la verdadera definición de monopolio... Lord Coke... ¡Je! ¡Un visionario!", dijo sobre el intelectual que comparte apellido con el nombre de la renombrada gaseosa.

Milei, sobre las libertades, la televisión y su comparación con Lionel Messi

"Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado, porque si está el problema no es el mercado, no es la gente, el problema son los políticos".

"Consecuentemente se iban perdiendo libertades individuales en la medida que el sistema económico funciona cada vez peor. Por eso el camino de servidumbre, hacia la miseria, la trampa que nos lleva hacia la miseria el buenísimo socialista porque demanda cada vez más intervención".

"Supongamos que tenemos una empresa que produce celulares y compite con otras nueve. Aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo. Un bien a mejor calidad y mejor precio. ¿Qué creen que va a pasar con las nueve restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene malo de eso? No tiene nada de malo. Es maravilloso. Ahora tiene un teléfono 10 veces mejor y más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas".

"Cuando empecé a incursionar en TV , me encantaba el estilo del Profe... siempre tan suave... más áspero que una lija", expresó Milei elogiando a José Luis Espert.

"Me llama entonces el profesor Juan Carlos de Pablo, me invita a cenar, a almorzar. Entonces, me dice: 'Escúchame una cosa, si vas a hacer cosas como la de anoche, te vas a quedar más solo que Adán en el día de la madre, porque vas a ser Espert con peluca '. Me salió bárbaro".

"Ustedes van a ver un partido de Argentina, el partido es maravilloso. Tribunas llenas, banderas celestes y blancas. Si ponen la pelota en el medio de la cancha, por más que griten no se mueve", comparó el Presidente. Y añadió: "Necesitan a los jugadores para mover la pelota y los goles los hace Messi".

Javier Milei, el "calzonudo"

"Es interesante porque cuando miran la composición en términos porcentuales de participación de mujeres, nuestro gobierno es el que tiene la mayor participación, que es el 37,5%, Pettovello, Bullrich y Mondino, mi hermana y la vicepresidente. No solo eso, si ustedes corrigen con la cantidad de ministerios que absorbió Pettovello, está cerca del 70% de la estructura esta manejada por mujeres, o sea que en el fondo soy un calzonudo".

"Vos no podés dejar de dar la batalla cultural. Lo interesante es que ahora el micrófono se vuelve más grande (...). La batalla cultural hay que darla tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar en ningún lado porque si no, los zurdos nos van a llevar puestos (...). Y después no llores".