Tras la conferencia de prensa, Guillermo Francos encabezó un desayuno junto al Gabinete en un café porteño

El nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se mostró junto a los integrantes del Gabinete en un café ubicado a pocos metros de Casa Rosada. Fueron casi todos los funcionarios, ya que hubo algunas ausencias por motivos laborales.

Al término de la primera reunión que encabezó, Francos los invitó a los funcionarios que componen el equipo del presidente Javier Milei a un desayuno.

En una de las mesas del café Pertutti, inmortalizaron el momento que quedó retratado en una selfie los ministros Mario Russo (Salud); Patricia Bullrich (Seguridad); Luis Petri (Defensa); Mario Cúneo Libarona (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano); Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

No dieron el presente el ministro de Economía, Luis Caputo, ni la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ambos rumbo a San Francisco, Estados Unidos, junto al Presidente. Tampoco el secretario de Deportes, Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, quien siguió la conferencia de Francos desde la primera fila.

Tras la primera conferencia de Francos como jefe de Gabinete que tuvo lugar al término del primer intercambio en Casa Rosada, los funcionarios caminaron hacia el café donde se reunieron primero en privado y luego se mostraron ante los ojos de las cámaras en lo que fue la bienvenida del exministro a raíz de la desprolija salida de Nicolás Posse.

Al término del breve desayuno, Cúneo Libarona fue el encargado de pagar la cuenta y lo hizo en efectivo. El mandatario compartió en sus redes sociales el retrato de la breve celebración.

El tuit del vocero presidencial sobre el desayuno en un bar porteño

Guillermo Francos, nuevo Jefe de Gabinete: se encargará de la articulación política

Tras ser elegido como jefe de Gabinete, Guillermo Francos indicó que el presidente Javier Milei lo eligió porque se "le complica" articular la política y considera que él es el más apto para esa tarea. Por otro lado, descartó que su antecesor, Nicolás Posse, tenga un rol dentro de su equipo.

"Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, el Presidente me elige porque se da cuenta de que con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar. De ahí viene mi propuesta. Venía en el Ministerio del Interior y ahora hay que coordinar con los equipos de gobierno", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

"Ese es el rol que me ha asignado a mí. Yo con el Presidente me llevo bien, no quiere decir que me lleve bien en todo. Puede haber diferencias, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda es el Presidente, como en cualquier sistema democrático y republicano como el argentino", añadió.

Por otro lado, explicó que "estamos con varios objetivos pendientes, entonces el Presidente juzgó que era apropiado en función de la renuncia de Posse hacer un cambio en ese sentido".

Sobre su nueva función, sostuvo que "es un peso enorme, espero hacerlo bien" y agregó que la partida de Posse se dio por el "desgaste" y por "diferencias" con el Presidente.

"Se hablaba de la renuncia y en un momento pareció insostenible. A esta altura era lo más aconsejable, para terminar con las especulaciones. Como señaló, él (por Posse) sigue dispuesto a colaborar y participar de este espacio político", indicó.